纽约市的奇观：帝国大厦与Max合作，首次推出盘绕在大厦桅杆上的270英尺长的巨龙Vhagar

帝国大厦与Max合作，首次推出盘绕在大厦桅杆上的270英尺长的巨龙Vhagar（照片：美国商业资讯）

帝国大厦与Max合作，首次推出盘绕在大厦桅杆上的270英尺长的巨龙Vhagar（照片：美国商业资讯）

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 一条长达270英尺的巨龙降落在纽约市中心——标志性建筑帝国大厦(ESB)的顶部。在帝国大厦和Max为期一周的《龙之家族》布景活动画上圆满句号之际，帝国大厦与Max携手确认巨龙Vhagar已盘绕在其桅杆之上。

从帝国大厦的南面可以获得在曼哈顿观赏Vhagar的最佳角度，而从帝国大厦本身也可以体验到独特的自拍时刻，在帝国大厦86层观景台的南面天台上，Vhagar正伸出巨大的龙头搜寻猎物。帝国大厦的灯光已经设置好，粉丝们可以看到一系列动态灯光秀，在金色、绿色和红色的映衬下，巨龙显得格外耀眼。

ESRT董事长兼首席执行官Tony Malkin表示：“ 就在帝国大厦向国王宣誓效忠之后，Vhagar降临纽约市中心，占据了‘世界最著名建筑’的桅杆作为她的栖息地。维斯特洛大陆的市民们现在可以坐在观景台大楼梯的铁王座上，然后登上86层，在我们世界闻名的观景台——Tripadvisor评选的美国最佳景点——欣赏无与伦比的360度美景，同时近距离面对这头巨兽。”

Vhagar由超过153个悬挂点固定，共有1700个图案，由60万英寸的缝线缝制而成。这条巨龙是与创意公司Giant Spoon合作设计，由Bigger Than Life Advertising Inc.制作。该公司总裁Mark Bachman于1983年担任帝国大厦《金刚》道具安装工作的经理。

《龙之家族》布景活动包括与标志性的铁王座合影、《龙之家族》演员的到访以及80层的互动照相亭。与Max的合作只是最近在帝国大厦举办的几项全球瞩目的活动之一，这些活动包括与 Mercedes-AMG Petronas F1 x WhatsApp、Outward Bound和《星球大战》的合作。

帝国大厦观景台最近斥资1.65亿美元进行了改造，包括增加专属的游客入口、包含九个展厅的沉浸式博物馆、全新的定制观景台讲解员制服，以及一个全新的102 层观景台，可欣赏到无与伦比的美景。重新设计的观景台体验已在Tripadvisor的《旅行者选择奖：至尊奖》中被评为美国最佳景点，连续两年获此殊荣。

可在此处购买前往帝国大厦观景台观赏巨龙的门票。发送短信CONNECT到274-16以接收有关帝国大厦塔灯的实时信息。

有关《龙之家族》布景活动所有元素的高清图像和视频可在 此处 查看。

关于帝国大厦

帝国大厦被誉为“世界最著名的建筑”，由Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE)拥有。帝国大厦位于曼哈顿市中心，从地基到天线的高度达1454英尺。帝国大厦观景台斥资1.65亿美元进行了改造，提供全新的体验，包括专属游客入口、包含九个展厅的互动式博物馆，以及重新设计的102层观景台，并配有落地窗。世界闻名的86层观景台是唯一一个360度的露天观景台，可以饱览纽约及其他地方的景色，为游客带来完整的纽约市体验，涵盖了从大楼历史沿革和当前在流行文化中的地位等各个方面。帝国大厦观景台每年接待数以百万计的游客，被美国建筑师协会评选为“美国最受喜爱的建筑”，被Uber评选为世界最热门旅游景点，在Tripadvisor的《2023年旅行者选择奖：至尊奖》中被评为美国最佳景点，连续两年获此殊荣，并在Lonely Planet的《终极旅游名单》中被评为纽约市最佳景点。

自2011年以来，该建筑一直完全由可再生风能供电，其中多个楼层为领英和Shutterstock等各大公司的办事处，以及STATE Grill and Bar、Tacombi和星巴克等零售商户。若要了解更多信息和观景台体验门票，请访问 esbnyc.com 或关注帝国大厦的 Facebook 、 X（前Twitter） 、 Instagram 、 Weibo 、 YouTube 或 TikTok.

关于《龙之家族》

这部剧集改编自George R.R. Martin的小说《血与火》，故事背景设定在《权力的游戏》中事件发生的200年前，讲述了坦格利安家族的故事。联合出品人/执行制片人：George R.R. Martin；联合出品人/节目统筹/执行制片人：Ryan Condal；执行制片人：Sara Hess、Alan Taylor、Melissa Bernstein、Kevin de la Noy、Loni Peristere、Vince Gerardis。在第二季回归的主演包括：Matt Smith、Olivia Cooke、Emma D’Arcy、Eve Best、Steve Toussaint、Fabien Frankel、Ewan Mitchell、Tom Glynn-Carney、Sonoya Mizuno和Rhys Ifans。其他回归的演员包括：Harry Collett、Bethany Antonia、Phoebe Campbell、Phia Saban、Jefferson Hall和Matthew Needham。全新第二季的角色包括：Abubakar Salim（饰演Alyn of Hull）、Gayle Rankin（饰演Alys Rivers）、Freddie Fox（饰演Ser Gwayne Hightower）、Simon Russell Beale（饰演Ser Simon Strong）、Clinton Liberty（饰演Addam of Hull）、Jamie Kenna（饰演Ser Alfred Broome）、Kieran Bew（饰演Hugh）、Tom Bennett（饰演Ulf）、Tom Taylor（饰演Lord Cregan Stark）以及Vincent Regan（饰演Ser Rickard Thorne）。

资料来源：Empire State Realty Trust

类别：观景台

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