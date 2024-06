Um espetáculo em Nova York: Empire State Building estreia Vhagar, o Dragão-fêmea, de 270 pés, enrolado ao redor do mastro do edifício, em parceria com a Max

Empire State Building Debuts 270-Foot Vhagar the Dragon Coiled Around the Building’s Mast, in Partnership with Max (Photo: Business Wire)

Empire State Building Debuts 270-Foot Vhagar the Dragon Coiled Around the Building’s Mast, in Partnership with Max (Photo: Business Wire)

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Um dragão de 270 pés de comprimento aterrissou no centro da cidade de Nova York – no topo do icônico Empire State Building (ESB). Em parceria com a Max, o ESB reconheceu que o dragão Vhagar se enroscou em seu mastro no momento em que o ESB e a Max encerravam a semana de inauguração da “House of the Dragon”.

As melhores vistas de Vhagar estão em Manhattan, ao sul do ESB, e momentos únicos de selfie estão disponíveis no próprio ESB, onde ela procura presas com sua enorme cabeça estendida sobre o convés sul do Observatório do 86º andar do ESB. As luzes do ESB foram ajustadas para que os fãs possam testemunhar uma série de shows de luzes dinâmicas que apresentam o dragão em esquemas de ouro, verde e vermelho.

“ Logo após o Empire State Building declarar sua lealdade ao Rei, Vhagar desceu ao coração da cidade de Nova York e reivindicou o mastro do ‘Prédio Mais Famoso do Mundo’ como seu poleiro’, disse o presidente e CEO da ESRT, Tony Malkin. “Os cidadãos de Westeros agora podem sentar no Trono de Ferro na grande escadaria do Observatório e depois subir até o 86º andar para encarar a colossal besta de perto enquanto apreciam as vistas incomparáveis de 360 graus do nosso Observatório mundialmente famoso – a atração número 1 dos Estados Unidos no Tripadvisor”.

Fixado por mais de 153 pontos de amarração, o Vhagar é composto por um total de 1.700 padrões e 600.000 polegadas de costuras. A dragão-fêmea gigante foi criada em parceria com a agência criativa Giant Spoon e fabricada pela Bigger Than Life Advertising Inc. O presidente da empresa, Mark Bachman, foi gerente da instalação do King Kong no Empire State Building em 1983.

A tomada de “House of the Dragon” incluiu uma oportunidade de foto com o icônico Trono de Ferro, uma visita do elenco da “House of the Dragon” e uma cabine de fotos interativa no 80º andar. Essa parceria com a Max é apenas um dos vários eventos recentes no Empire State Building que atraíram a atenção global, incluindo parcerias com a Mercedes-AMG Petronas F1 x WhatsApp, Outward Bound e “Star Wars”.

O Observatório do Empire State Building passou recentemente por uma reimaginação de US$ 165 milhões que incluiu a adição de uma entrada exclusiva para visitantes, um museu imersivo com nove galerias, novos uniformes personalizados do Observatory Host e um novo Observatório no 102º andar com vistas inigualáveis. A reimaginada Observatory Experience foi eleita a atração número 1 dos EUA no prêmio Travelers' Choice do Tripadvisor: Best of the Best do Tripadvisor por dois anos consecutivos.

Os ingressos para ver o dragão no Observatório do Empire State Building podem ser adquiridos aqui. Envie a mensagem de texto CONNECT para 274-16 274-16 para receber informações em tempo real sobre as luzes da torre do Empire State Building.

Imagens e vídeos em alta resolução de todos os elementos da aquisição da House of the Dragon podem ser encontrados aqui .

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, o ‘Edifício Mais Famoso do Mundo’, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se 1.454 pés acima do centro de Manhattan, da base à antena. A reimaginação de US$ 165 milhões do Empire State Building Observatory Experience cria uma experiência totalmente nova com uma entrada exclusiva para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um observatório redesenhado no 102º andar com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Observatório do 86º andar, o único observatório de 360 graus ao ar livre com vista para Nova York e além, orienta os visitantes para toda a sua experiência na cidade de Nova York e abrange tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. O Empire State Building Observatory Experience recebe milhões de visitantes todos os anos e foi declarado o ‘Edifício Favorito da América’ pelo American Institute of Architects, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber, a atração número 1 nos EUA no prêmio Travelers‘ Choice do Tripadvisor: Best of the Best do Tripadvisor por dois anos consecutivos, e a atração número 1 da cidade de Nova York na Ultimate Travel List da Lonely Planet.

Desde 2011, o edifício recebe totalmente energia eólica renovável com seus diversos andares abrigando uma grande variedade de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informação e ingressos ao Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

Sobre House of the Dragon

Baseado em “Fire & Blood” de George R.R. Martin, a série, ambientada 200 anos antes dos eventos de “Game of Thrones”, conta a história da Casa Targaryen. cocriador/produtor executivo George R.R. Martin; cocriador/showrunner/produtor executivo, Ryan Condal; produtores executivos Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere, Vince Gerardis. O elenco que retorna na segunda temporada inclui Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Outros membros do elenco que retornam incluem Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham. O novo elenco da segunda temporada inclui Abubakar Salim como Alyn de Hull, Gayle Rankin como Alys Rivers, Freddie Fox como Sor Gwayne Hightower, Simon Russell Beale como Sor Simon Strong, Clinton Liberty como Addam de Hull, Jamie Kenna como Sor Alfred Broome, Kieran Bew como Hugh, Tom Bennett como Ulf, Tom Taylor como Lorde Cregan Stark e Vincent Regan como Sor Rickard Thorne.

Fonte: Empire State Realty Trust

Categoria: Observatório

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.