Première mondiale : avec Hoffmann Green, le Groupe VALOREM annonce le coulage d’une fondation d’éolienne exclusivement réalisée en béton décarboné 0% clinker

Hoffmann Green Cement Technologies (Paris:ALHGR) :

Le Groupe VALOREM, producteur indépendant pionnier des énergies vertes en France et Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annoncent le coulage de la première fondation d’éolienne au monde à base de béton décarboné 0% clinker.

C’est sur le chantier du parc éolien de la Plaine des Moulins à Jazeneuil (Vienne), que le Groupe VALOREM a souhaité qu’Hoffmann Green et ses partenaires réalisent une première mondiale : le coulage d’une fondation d’éolienne avec un volume de béton décarboné de 630 m3. L’utilisation d’un béton décarboné a permis de réaliser un gain de 33 tonnes de CO2, soit 32% de moins qu’avec un béton traditionnel et ce sans aucun changement de méthode pour le chantier.

Cette réalisation est d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’une application très exigeante où le coulage est effectué en une seule fois avec une très forte densité de ferraillage afin d’assurer la durabilité de ce type d’ouvrage.

Le parc éolien de La Plaine des Moulins comptera 5 éoliennes de 180 mètres de haut en bout de pale pour une puissance totale installée de 18 MW. Il produira environ 42 GWh d’électricité verte correspondant à 18,6 % de la consommation électrique de la communauté de commune du Haut Poitou. Le parc devrait être mis en service début 2025.

Baptiste WALYN, directeur de VALREA, filiale construction du Groupe VALOREM, souligne : « Le Groupe VALOREM est enchanté de cette première mondiale. Les fondations éoliennes sont souvent cibles de désinformations. Si le béton ferraillé est non polluant pour les sols et alors que l’ensemble des fondations d’éoliennes sont retirées à la fin de la vie du parc avec revalorisation du béton, nous prouvons également aujourd’hui que l’innovation peut diminuer significativement leur impact carbone dans le bilan carbone global du parc. Le Groupe VALOREM est une entreprise à missions qui est résolument engagée dans la réduction de tous ses impacts. ».

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes très fiers de figurer parmi les acteurs de cette première mondiale : le coulage de la première fondation d’éolienne utilisant un béton décarboné sans clinker. Cet accomplissement représente une étape structurante pour Hoffmann Green et renforce notre position sur le marché de l’éolien au sein du secteur stratégique des ENR. Cette réalisation s’inscrit dans le prolongement de notre partenariat signé avec BioBuild en octobre 2022. Il permet de promouvoir des méthodes de construction écoresponsables tout en garantissant la qualité des fondations, contribuant ainsi à notre effort commun dans la transition écologique».

Dans le cadre de la loi relative à l'énergie et au climat, la France a pour objectif d'atteindre une part d'énergies renouvelables de 33% dans la consommation finale brute d'énergie à horizon 2030. Le marché des ENR représente donc un potentiel de croissance important au sein duquel Hoffmann Green entend renforcer son positionnement. Sur le segment de marché de l’éolien, ce sont près de 300 projets qui devraient être déployés à moyen terme.

De nombreux acteurs engagés.

En amont de cette première historique, il aura fallu 5 années de tests pour évaluer les performances, la durabilité et la sécurité du ciment et du béton H-UKR. Les Appréciations Techniques d’Expérimentation (ATEx) délivrées par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) sont le résultat de ce travail de fond et couvrent des sujets techniques complexes comme le dimensionnement sous charge de fatigue, indispensable pour les fondations d’éoliennes. Outre la phase de tests, des échanges techniques permanents ont eu lieu avec les différents partenaires, du dimensionnement de la fondation de l’éolienne par CTE Wind au calage de la formulation du béton, ou encore la réalisation des essais de convenance et d’un prototype avec les équipes RBS et Lepine TP.

Mélaine Besse, Présidente de BioBuild, déclare également : « Réduire l'empreinte carbone des projets ENR est une nécessité tant pour l'image de nos filières que pour la transition écologique dans son ensemble. En charge des études et analyses stratégiques, il était donc naturel pour BioBuild de s’associer à Hoffmann avec qui nous partageons une vision commune en faveur d’une construction éco-durable ».

Emmanuel Hamon, Conducteur de travaux principal et Mickaël Leray, Directeur d’Agence chez Lépine TP - Groupe Angevin, commentent : « Le Groupe Angevin intervient en Génie Civil Hydraulique (eaux usées, eau potable) et en Ouvrages d'Art (PS, PI, petits viaducs, massifs éoliens...) ; nous avons tout de suite accepté de prendre part à ce projet durable afin d’apporter notre maîtrise des techniques spécifiques à ce type de réalisation ».

Frédéric Limouzin, Chef de Secteur Béton au sein de RBS - CMGO, déclare : « Le coeur de métier de Carrières et Matériaux du Grand Ouest (CMGO) est l’exploitation de carrières et de centrales à béton mais aussi la production, la valorisation, le recyclage et la vente de sables et graviers. Premier maillon de la chaîne de la construction, nous sommes ravis d’avoir été associés à ce chantier iconique de la région Grand Ouest qui promeut une construction respectueuse de l’environnement ».

Eric LEBRE, Directeur Commercial de CHRYSO/GCP ajoute : « La technologie CHRYSO®Enviromix ULC 5500 développée spécifiquement sur le liant H-UKR a permis à la société RBS – CMGO d’assurer une qualité et une régularité de fabrication durant la durée du chantier de la fondation de l’éolienne de Jazeneuil. Tout comme Hoffmann, nous sommes convaincus que l’innovation a un rôle majeur à jouer pour créer les matériaux de demain ».

Thanh Binh Tran, Directrice Technique de CTE Wind complète : « Société d’ingénierie et de consultants spécialisée dans la conception de fondations pour éoliennes, CTE Wind a conçu près de 30 000 fondations au sein de 2 500 parcs éoliens depuis sa création. Cette première réalisation avec un béton décarboné 0% clinker qui permet de réduire les émissions de CO 2 marque un tournant stratégique dans un marché des ENR en plein développement ».

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2025 pour porter la capacité de production totale à 550 000 tonnes par an, soit 3 % du marché Français. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international avec la signature de contrats au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse, en Arabie Saoudite et récemment aux Etats-Unis. Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

A PROPOS DE VALOREM

Opérateur français et indépendant en énergies vertes, le Groupe VALOREM maîtrise tout le processus de valorisation des énergies renouvelables, du développement à l’exploitation-maintenance en passant par des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de construction ou d’audit. Pionnier de l’éolien en France et fort de près de 500 collaborateurs, VALOREM est aussi présent en Finlande, en Grèce, en Pologne et en Suède. Depuis sa création en 1994, le groupe a financé plus de 837 MW et dispose d’un portefeuille de 5,7 GW de projets en développement. En 2022, ses actifs ont produit 1,1 TWh d’électricité verte.

Société à mission, VALOREM a pour raison d’être « Valoriser ensemble les énergies des territoires, pour ouvrir la voie à un avenir durable et solidaire ».

VALOREM est certifié ISO 9001 – qualité, ISO 14001 – environnement, et ISO 45001 – santé et sécurité au travail. En 2022, VALOREM a reçu du Conseil National des Achats le label « Relations Fournisseurs et Achats Responsables ».

www.valorem-energie.com