Brightcove将为恐怖片、惊悚片和真实犯罪片爱好者的流媒体新平台FrightPix提供技术支持

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最值得信赖的流媒体技术公司Brightcove（NASDAQ: BCOV)今天宣布欢迎FrightPix加入其媒体客户名单。FrightPix是一项全新、免费、支持广告的视频点播服务 (AVOD)，全面涵盖恐怖片、惊悚片和真实犯罪片内容。 FrightPix将于2024年6 月15日推出，并依靠Brightcove屡获殊荣的平台向美国各地的观众分发内容，通过先进的流媒体技术提供无与伦比的观看体验。

FrightPix将把经典恐怖片、现代惊悚片、真实犯罪故事和FrightPix原创作品融合在一起，为影迷提供方便、免费的服务。借助Brightcove可靠、可扩展的视频技术，FrightPix将在任何设备上为观众提供精心策划的流畅高品质观看体验。

Brightcove首席执行官Marc DeBevoise表示，“随着流媒体市场的不断发展，观众明确显示出对获得更加定制化体验的渴望。Brightcove深信区域性、有目标受众和以类型为重点的流媒体服务蕴含着巨大的成功机会，可以提供满足特定受众需求的独特观看体验。我们致力于改变消费者体验内容的方式，作为FrightPix的基础技术提供商，我们将支持他们引领潮流，为恐怖片爱好者提供令人难以置信的娱乐体验和观看平台。”

随着对专业内容平台的需求激增，独立媒体公司需要经验丰富的合作伙伴，在不影响用户体验的前提下，以经济高效的方式成功运营其技术堆栈。通过评估可靠性和创新性，FrightPix选择了Brightcove的视频云流媒体平台，因为它具有行业领先的优势，包括无与伦比的视频质量、全球可扩展性、卓越的客户支持和强大的分析功能，此分析功能可以了解观众的偏好和行为，并提供可行见解，优化内容和广告策略，实现最大的盈利。

FrightPix首席执行官Eric Tomosunas表示，“我们将于本月推出FrightPix，与Brightcove的合作将使FrightPix成为恐怖片、惊悚片和真实犯罪片爱好者的首选流媒体平台。借助Brightcove行业领先的流媒体技术，我们的'FrightFans'影迷将有机会以卓越的可靠性和质量欣赏到最令人毛骨悚然的电影和连续剧。这次合作是我们平台免费提供顶级类型娱乐的关键一步，我们非常感谢能成为Brightcove大家庭的一员。

FrightPix成为众多依靠Brightcove为其流媒体功能提供支持的媒体公司之一，其中包括The Academy of Motion Picture Arts and Sciences、Acun Medya、AMC Networks、BBC Studios、Canela Media、J.COM、MotoAmerica、REELZ、SBT TV和SKY Mexico。

更多信息，请访问Brightcove.com。

关于FrightPix

将于2024年6月15日推出的FrightPix是唯一免费全面提供恐怖片、惊悚片和真实犯罪片的流媒体平台。FrightFans影迷可以在一个流媒体平台上尽情欣赏最令人毛骨悚然的电影和连续剧，FrightPix可通过Apple TV、Amazon Fire TV、Roku TV以及iOS和Android设备下载。您还可以通过www.frightpix.com观看流媒体并了解更多信息。

关于Brightcove Inc.

Brightcove创造了世界上最具可靠性、可扩展性和安全性的流媒体技术解决方案，让企业与其受众之间的联系更加紧密，而不受地点和所使用设备的限制。在60多个国家/地区，Brightcove的智能视频平台使企业能够更有效地进行客户销售，使媒体领导者能够更可靠地对内容进行流传输和货币化，使每个组织能够更有力地与团队成员沟通。我们凭借创新、长期领先业界的正常运行时间和无与伦比的可扩展性而获得两项技术和工程艾美(Emmy®)奖，不断推动视频技术的发展。在 LinkedIn 、 X 、 Facebook 、 Instagram 、 Threads 和 YouTube 上关注Brightcove。另请访问 Brightcove.com 。

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