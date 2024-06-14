Argonne与摩洛哥一所大学签署协议推进绿色能源技术与计算

伊利诺伊州莱蒙特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 美国能源部（DOE）阿贡国家实验室（Argonne National Laboratory）与穆罕默德六世理工大学（UM6P）签署了一份谅解备忘录（MOU），双方将在绿色能源技术以及水与能源关系等共同感兴趣的关键领域开展合作。阿贡实验室主任Paul Kearns和UM6P校长Hicham El Habti在UM6P校园举行的仪式上签署了谅解备忘录。

Kearns说，“我们很高兴看到双方正在进行的合作将带来的发现和创新。通过合作，我们将为两国的未来开辟新的科学前沿。”

Hicham El Habti 表示：“今天是我们迈向可持续创新的重要里程碑。与阿贡国家实验室签署的这份谅解备忘录强调了我们对推进可再生能源、能源网和水资源管理研发的承诺。我们的目标是共同利用我们的集体专长，创造出变革性解决方案，不仅造福于我们的社区，也造福于全球社会。”

在五年期间，两机构将交流已出版的科技信息、出版物和报告。它们还将组织讨论技术主题的会议和合作活动。此外，谅解备忘录还包括交换科学家、工程师和其他专家，以参加各机构组织的会议和工作会议，并规划潜在的项目。

这些机构对绿色能源技术的关注将包括能源储存和可再生能源。在能源储存方面，先进电池研究对于实现国际能源机构提出的到2050年实现净零排放的目标至关重要。电动汽车是这一努力的关键部分，而摩洛哥的磷酸原料在开发高效磷酸铁锂阴极方面大有可为。

绿色能源技术还包括清洁氢气等可再生能源。去年，阿贡加入了中西部清洁氢联盟（Midwest Alliance for Clean Hydrogen）。该联盟被称为 "MachH2"，汇集了70家机构，共同为新的清洁氢经济奠定基础。阿贡将与UM6P分享其发现，以扩大可再生能源在美国和摩洛哥的使用。

最后，该谅解备忘录将有助于推进清洁水的研究，这在摩洛哥是特别紧迫的问题。阿贡正在利用其强大的水研究组合来解决这一问题。该研究组合包括用于清洁水创新的材料发现和规模化、新的处理和可持续系统，以及应对水污染的机器学习。

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