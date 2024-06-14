SLB与Aker Carbon Capture宣布成立碳捕集合资企业

休斯顿和挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 监管新闻：

SLB (NYSE: SLB)和Aker Carbon Capture (ACC)今天宣布，两家公司此前宣布的合资企业已经成立。新公司结合了技术组合、专业知识和运营平台，以支持加快采用碳捕集技术，实现大规模工业脱碳。

SLB新能源业务总裁Gavin Rennick表示：“ 如果不能大规模部署碳捕集与封存(CCS)技术，就没有实现净零排放的可靠途径。未来几十年，许多对我们的现代世界至关重要的行业必须迅速采用CCS技术来实现脱碳。我们很高兴能通过合资企业在全球范围内加快颠覆性碳捕集技术的发展。”

新公司将把ACC基于胺的Advanced Carbon Capture™技术（包括适用于中型和大型设施的Just Catch™和Big Catch™模块化工厂技术，以及适用于海上燃气轮机的Just Catch Offshore™）与SLB的技术解决方案组合（包括非水溶剂和新兴吸附剂产品）结合起来。该公司目前正在进行七项技术部署，每年可捕获多达100万吨的二氧化碳排放量。

SLB–Aker Carbon Capture合资公司新任命的首席执行官Egil Fagerland表示：“ 在实现净零排放的过程中，我们不会墨守成规——我们将在今天加快脱碳进程，并在未来实现创新技术的商业化。”Fagerland继续道：“ 我们为在各行各业交付成果的碳捕集工厂感到自豪，每个客户都是其所在细分市场的重要领跑者。项目的成功交付为其他排放者的跟进铺平了道路。”

新公司的总部将设在奥斯陆。SLB拥有新公司80%的股份，ACC ASA持有其余20%的股份。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于Aker Carbon Capture

Aker Carbon Capture是一家单一业务碳捕集公司，为一系列碳排放行业提供解决方案、服务和技术，包括水泥、生物和废物发电、天然气发电和蓝氢等领域。Aker Carbon Capture的专有碳捕集技术为消除二氧化碳排放提供了独特的环保解决方案。如需了解更多信息，请访问akercarboncapture.com。

关于前瞻性陈述的警示声明

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