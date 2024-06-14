阿岡國家研究所和摩洛哥某大學簽署協議，推動綠能科技及計算

伊利諾州，勒蒙特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隸屬美國能源部 (DOE) 的阿岡國家研究所 (Argonne National Laboratory) 與穆罕默德六世理工大學 (University Mohammed VI Polytechnic, UM6P) 宣布簽署一份合作備忘錄 (MOU)，就雙方同感興趣的綠能科技以及水資源和能源之關鍵領域展開合作。在位於本吉希爾 (Benguerir) 的穆罕默德六世理工大學校園內舉辦的典禮上，阿岡國家研究所所長Paul Kearns與穆罕默德六世理工大學校長Hicham El Habti簽署了這份合作備忘錄。

「我們拭目以待這份長期合作關係帶來的發現與創新。」Kearns說，「透過合作，我們將為兩國的未來拓展科學新域。」

「今天是我們邁向永續創新之旅上的一大重要里程碑。與阿岡國家研究所簽署這份合作備忘錄，說明我們提升可再生能源、能源網和水管理研發的決心。我們將攜手運用雙邊的專長來打造轉型解決方案；不僅嘉惠我們的社群，更澤及全球社會。」Hicham El Habti表示。

這兩所機構將在為期五年的協議期內交換各自發表的科技資訊、出版品及報告。他們還將籌辦會議及合作活動，以探討技術話題。除此之外，這份合作備忘錄包含交換科學家、工程師和其他專業人才參與兩所機構舉辦的會議及工作研討會，並籌畫具有發展潛力的專案。

兩所機構關懷的綠能科技重心為綠能儲存及可再生能源。在綠能儲存方面，先進電池研究對於達成國際能源署 (International Energy Agency) 在2050年之前達成零排放的目標有重大的影響。電動車是這項工作的關鍵環節，而摩洛哥生產的磷酸原料有助於開發高效能磷酸鐵鋰正極。

綠能科技還包含可再生能源，綠氫是其一。去年，阿岡國家研究所加入中東綠氫聯盟 (Midwest Alliance for Clean Hydrogen)。別名「MachH2」的中東綠氫聯盟召集70個組織聯手打造新綠氫經濟的基礎。阿岡國家研究所將與穆罕默德六世理工大學分享其發現，以擴大可再生能源在美國與摩洛哥的使用。

最後，這份合作備忘錄還有助於促進清潔用水方面的研究。對摩洛哥來說，清潔用水是個迫在眉睫的課題。阿岡國家研究所正利用它強大的水資源研究在探索這項議題，面向包括開發清潔用水創新所需材料並擴大其創新規模、新的水處理和永續發展系統，以及對抗水污染的機器學習法。

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