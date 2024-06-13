Brightcove技術支援服務恐怖、驚悚與真實犯罪影片愛好者的新串流平台FrightPix

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最值得信賴的串流技術公司Brightcove (NASDAQ: BCOV) 今天喜迎提供各類恐怖片、驚悚片和真實犯罪片的全新免費含廣告隨選影音服務 (AVOD) FrightPix加入其媒體客戶之列。2024年6月15日正式開播的FrightPix將憑藉Brightcove的獲獎平台傳送影音內容給全美各地的觀眾，透過其先進串流技術呈獻無與倫比的觀賞體驗。

FrightPix方便免費的服務結合經典恐怖片、現代驚悚片、真實犯罪影片以及FrightPix原創節目。運用Brightcove可靠的可擴展影音技術，FrightPix的觀眾將可用任何設備觀賞精心策劃的無縫、高品質體驗。

「隨著串流市場的發展，觀眾明確表達了想要更多客製化體驗的需求。Brightcove深信區域性、鎖定目標受眾及類型的串流服務有龐大的成功商機，做法是傳送獨特觀賞體驗、服務它們的特定觀眾需求。」Brightcove執行長Marc DeBevoise表示，「我們致力改變消費者體驗影音內容的方式。身為FrightPix的骨幹技術提供者，我們將支援他們，成為恐怖片愛好者享受極致娛樂體驗的旗艦平台。」

有鑑於鎖定特定內容平台的需求攀升，獨立媒體公司需要有經驗的合作夥伴，在不影響使用者體驗的前提下，以經濟有效的方式順利操作其技術堆疊。在評估各供應商的可靠性與創新性之後，FrightPix選定Brightcove的雲端視訊串流平台，理由是它具備領先同業的優勢，包括無與倫比的視訊品質、全球可擴展性、難以匹敵的客戶支援、為瞭解觀眾偏好和行為而設計的強大分析，並提供可具體執行的見解以優化內容及廣告策略，帶來最高獲益。

「本月正式開播之後，與Brightcove的合作關係將使FrightPix成為恐怖片、驚悚片和真實犯罪片愛好者的一流串流服務平台。」FrightPix執行長Eric Tomosunas說，「有了Brightcove領先同業的串流技術，我們的粉絲將有機會以優越的可靠性及品質享受最令人毛骨悚然的影片和連續劇。對我們平台免費提供頂級類型娛樂的能力來說，這份合作是關鍵的一步。我們非常高興能夠成為Brightcove家族的一員。」

FrightPix加入多所仰賴Brightcove助力其串流能力的媒體公司，包括The Academy of Motion Picture Arts and Sciences、Acun Medya、AMC Networks、BBC Studios、Canela Media、J.COM、MotoAmerica、REELZ、SBT TV和SKY Mexico。

如需瞭解更多資訊，請造訪：Brightcove.com。

關於FrightPix

2024年6月15日正式開播的FrightPix是唯一一家提供各類恐怖片、驚悚片和真實犯罪片的免費串流服務。恐怖片愛好者只要在Apple TV、Amazon Fire TV、Roku TV 以及iOS和Android設備上下載FrightPix，便能夠在同一個串流媒體平台上欣賞有史以來最令人毛骨悚然的電影和連續劇。您也可以前往www.frightpix.com取得串流服務並搜尋更多資訊。

關於Brightcove Inc.

Brightcove打造世界級的可靠、可擴充和安全頂級串流科技解決方案，讓企業與其受眾之間的聯繫更加緊密，不受地點和欣賞內容所使用之裝置限制。Brightcove的智慧視訊平臺幫助60多個國家的企業提高銷售效率，使媒體領導者能夠以更可靠的方式串流內容並加以變現，使每個機構能夠以更有力的方式與團隊成員溝通。我們憑藉長期領先業界的創新和正常執行時間而獲得兩項科技和工程艾美獎 (Technology and Engineering Emmy® Award) 的肯定，同時具有無與倫比的可擴充性，從而不斷推動視訊科技的發展。請在 LinkedIn 、 X 、 Facebook 、 Instagram 、 Threads 和 YouTube 上關注Brightcove，並造訪： Brightcove.com 。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。