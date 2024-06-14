SLB與Aker Carbon Capture宣布成立碳捕集合資企業

休斯頓和挪威奧斯陸--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 監管新聞：

SLB (NYSE: SLB)和Aker Carbon Capture (ACC)今天宣布，兩家公司此前宣布的合資企業已經成立。新公司結合了技術組合、專業知識和營運平台，以支援加快採用碳捕集技術，實現大規模工業脫碳。

SLB新能源業務總裁Gavin Rennick表示：「如果不能大規模部署碳捕集與封存(CCS)技術，就沒有實現淨零排放的可靠途徑。未來幾十年，許多對我們的現代世界至關重要的產業必須迅速採用CCS技術來實現脫碳。我們很高興能透過合資企業在全球加快顛覆性碳捕集技術的發展。」

新公司將把ACC基於胺的Advanced Carbon Capture™技術（包括適用於中型和大型設施的Just Catch™和Big Catch™模組化工廠技術，以及適用於海上燃氣輪機的Just Catch Offshore™）與SLB的技術解決方案組合（包括非水溶劑和新興吸附劑產品）結合起來。該公司目前正在進行七項技術部署，每年可捕獲多達100萬公噸的二氧化碳排放量。

SLB–Aker Carbon Capture合資公司新任命的執行長Egil Fagerland表示：「在邁向淨零排放的過程中，我們不會墨守成規——我們將在今天加快脫碳進程，並在未來實現創新技術的商業化。」Fagerland繼續說道：「我們為在各行各業交付成果的碳捕集工廠感到驕傲，每個客戶都是其所在區隔市場的重要領跑者。專案的成功交付為其他排放者的跟進奠定了基礎。」

新公司的總部將設在奧斯陸。SLB擁有新公司80%的股份，ACC ASA持有其餘20%的股份。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com.

關於Aker Carbon Capture

Aker Carbon Capture是一家單一業務碳捕集公司，為一系列碳排放產業提供解決方案、服務和技術，包括水泥、生物和廢棄物發電、天然氣發電和藍氫等領域。Aker Carbon Capture的專有碳捕集技術為消除二氧化碳排放提供了獨特的環保解決方案。如欲瞭解更多資訊，請造訪akercarboncapture.com。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含美國聯邦證券法律意義上的「前瞻性陳述」，即關於未來而非過往事件的陳述。此類陳述通常包含諸如「期望」、「可能」、「可以」、「估計」、「意圖」、「預期」、「將要」、「潛在」、「預計」等字詞以及其他類似的字詞。前瞻性陳述涉及不同程度上的不確定事項，例如關於SLB新技術和合作夥伴關係的部署或預期收益的預測或期望；關於永續發展和環境問題的目標、計畫和預測的陳述；關於能源運輸與全球氣候變遷的預測或預期；以及操作規程和技術的改進等。這些陳述存在風險和不確定性，包括但不限於無法達成淨負碳排放目標；無法體認到由SLB的策略、措施或合作夥伴關係帶來的預期利益；解決環境問題的立法和監管措施，包括解決全球氣候變遷影響的措施；主關機關核准和授權的時間安排或接收情況；以及SLB向美國證券交易委員會遞交的最新10-K、10-Q和8-K表格文件中詳細說明的其他風險和不確定性。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個出現（或此類發展的後果發生了變化），或者如果基本假設經證明不正確，實際結果可能與我們的前瞻性陳述中反映的結果大相逕庭。前瞻性陳述僅反映本新聞稿發布之日的情況，無論是由於新的資訊、未來事件或是其他原因，SLB均不承擔任何公開更新或修訂此類陳述的意圖或義務。

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