SLB與Aker Carbon Capture宣布成立碳捕集合資企業

合資企業將使市場就緒的新型碳捕集技術在全球電力和難減排的工業領域得到更廣泛的應用

休斯頓和挪威奧斯陸--()--(美國商業資訊)-- 監管新聞：

SLB (NYSE: SLB)和Aker Carbon Capture (ACC)今天宣布，兩家公司此前宣布的合資企業已經成立。新公司結合了技術組合、專業知識和營運平台，以支援加快採用碳捕集技術，實現大規模工業脫碳。

SLB新能源業務總裁Gavin Rennick表示：「如果不能大規模部署碳捕集與封存(CCS)技術，就沒有實現淨零排放的可靠途徑。未來幾十年，許多對我們的現代世界至關重要的產業必須迅速採用CCS技術來實現脫碳。我們很高興能透過合資企業在全球加快顛覆性碳捕集技術的發展。」

新公司將把ACC基於胺的Advanced Carbon Capture™技術（包括適用於中型和大型設施的Just Catch™和Big Catch™模組化工廠技術，以及適用於海上燃氣輪機的Just Catch Offshore™）與SLB的技術解決方案組合（包括非水溶劑和新興吸附劑產品）結合起來。該公司目前正在進行七項技術部署，每年可捕獲多達100萬公噸的二氧化碳排放量。

SLB–Aker Carbon Capture合資公司新任命的執行長Egil Fagerland表示：「在邁向淨零排放的過程中，我們不會墨守成規——我們將在今天加快脫碳進程，並在未來實現創新技術的商業化。」Fagerland繼續說道：「我們為在各行各業交付成果的碳捕集工廠感到驕傲，每個客戶都是其所在區隔市場的重要領跑者。專案的成功交付為其他排放者的跟進奠定了基礎。」

新公司的總部將設在奧斯陸。SLB擁有新公司80%的股份，ACC ASA持有其餘20%的股份。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com.

關於Aker Carbon Capture

Aker Carbon Capture是一家單一業務碳捕集公司，為一系列碳排放產業提供解決方案、服務和技術，包括水泥、生物和廢棄物發電、天然氣發電和藍氫等領域。Aker Carbon Capture的專有碳捕集技術為消除二氧化碳排放提供了獨特的環保解決方案。如欲瞭解更多資訊，請造訪akercarboncapture.com

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含美國聯邦證券法律意義上的「前瞻性陳述」，即關於未來而非過往事件的陳述。此類陳述通常包含諸如「期望」、「可能」、「可以」、「估計」、「意圖」、「預期」、「將要」、「潛在」、「預計」等字詞以及其他類似的字詞。前瞻性陳述涉及不同程度上的不確定事項，例如關於SLB新技術和合作夥伴關係的部署或預期收益的預測或期望；關於永續發展和環境問題的目標、計畫和預測的陳述；關於能源運輸與全球氣候變遷的預測或預期；以及操作規程和技術的改進等。這些陳述存在風險和不確定性，包括但不限於無法達成淨負碳排放目標；無法體認到由SLB的策略、措施或合作夥伴關係帶來的預期利益；解決環境問題的立法和監管措施，包括解決全球氣候變遷影響的措施；主關機關核准和授權的時間安排或接收情況；以及SLB向美國證券交易委員會遞交的最新10-K、10-Q和8-K表格文件中詳細說明的其他風險和不確定性。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個出現（或此類發展的後果發生了變化），或者如果基本假設經證明不正確，實際結果可能與我們的前瞻性陳述中反映的結果大相逕庭。前瞻性陳述僅反映本新聞稿發布之日的情況，無論是由於新的資訊、未來事件或是其他原因，SLB均不承擔任何公開更新或修訂此類陳述的意圖或義務。

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