SLB und Aker Carbon Capture geben Abschluss des Joint Ventures zur Abscheidung von Kohlendioxid bekannt

SLB (NYSE: SLB) und Aker Carbon Capture (ACC) gaben heute den Abschluss ihres bereits angekündigten Joint Ventures bekannt. Das neue Unternehmen kombiniert Technologieportfolios, Fachwissen und Betriebsplattformen, um eine beschleunigte Einführung der Kohlenstoffabscheidung für die industrielle Dekarbonisierung in großem Maßstab zu unterstützen.

„ Es gibt keinen glaubwürdigen Weg in Richtung Netto-Null-Emissionen ohne den Einsatz von Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung (CCS) in großem Maßstab“, sagte Gavin Rennick, Präsident des SLB-Geschäftsbereichs Neue Energie. "In den nächsten Jahrzehnten müssen viele Industriezweige, die für unsere moderne Welt von entscheidender Bedeutung sind, CCS rasch einführen, um den Kohlenstoffausstoß zu verringern. Wir freuen uns darauf, durch das Joint Venture die Entwicklung bahnbrechender Technologien zur Kohlenstoffabscheidung weltweit zu beschleunigen."

Das neue Unternehmen wird die aminbasierten Advanced Carbon Capture™-Technologien von ACC, darunter die modularen Anlagentechnologien Just Catch™ und Big Catch™ für mittelgroße und große Anlagen sowie Just Catch Offshore™ für Offshore-Gasturbinen, mit dem SLB-Portfolio an Technologielösungen, einschließlich nichtwässriger Lösungsmittel und neuartiger sorbentienbasierter Angebote, kombinieren. Das Unternehmen hat derzeit sieben Technologieanlagen in Betrieb, die bis zu 1 Million Tonnen CO 2 -Emissionen pro Jahr abscheiden können.

„ Wir werden die Dekarbonisierung heute beschleunigen und innovative Technologien für die Zukunft auf den Markt bringen“, sagte Egil Fagerland, der neu ernannte Chief Executive Officer des Joint Ventures SLB-Aker Carbon Capture. "Wir sind stolz auf die Kohlenstoffabscheidungsanlagen, die wir in verschiedenen Branchen ausliefern, wobei jeder Kunde ein wichtiger Vorreiter in seinem Segment ist. Erfolgreiche Projektauslieferungen ebnen den Weg für andere Emittenten, die folgen werden", so Fagerland weiter.

Das neue Unternehmen wird seinen Hauptsitz in Oslo haben. SLB hält 80 % der Anteile an dem neuen Unternehmen, während ACC ASA die restlichen 20 % hält.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über Aker Carbon Capture

Aker Carbon Capture ist ein reines Kohlenstoffabscheidungsunternehmen mit Lösungen, Dienstleistungen und Technologien für eine Reihe von Industrien mit Kohlenstoffemissionen, einschließlich der Segmente Zement, Bio- und Abfallverbrennung, Gasverbrennung und blauer Wasserstoff. Die firmeneigene Technologie von Aker Carbon Capture zur Kohlenstoffabscheidung bietet eine einzigartige, umweltfreundliche Lösung zur Beseitigung von CO2-Emissionen. Weitere Informationen finden Sie unter akercarboncapture.com.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten häufig Wörter wie „erwarten“, „können“, „können“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „werden“, „potenziell“, „projiziert“ und ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Maße unsicher sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich des Einsatzes oder des erwarteten Nutzens der neuen Technologien und Partnerschaften der SLB, Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen, Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich der Energiewende und des globalen Klimawandels sowie Verbesserungen bei Betriebsverfahren und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Unfähigkeit, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen; die Unfähigkeit, die beabsichtigten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu erkennen; gesetzgeberische und behördliche Initiativen, die sich mit Umweltbelangen befassen, einschließlich Initiativen, die sich mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels befassen; die Zeitplanung oder der Erhalt von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Ungewissheiten, die in den jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder die Folgen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung, und SLB lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

