Lenzing AG: B&C-Gruppe und Suzano schließen langfristige Partnerschaft

WIEN--(BUSINESS WIRE)--Wie die B&C-Gruppe („B&C“) und Suzano S.A. („Suzano“) heute mitteilten, ist Suzano eine langfristige Partnerschaft mit B&C im Zusammenhang mit ihrer Mehrheitsbeteiligung an der Lenzing AG („Lenzing“ oder „Unternehmen“) eingegangen. Lenzing ist an der Wiener Börse notiert und ein weltweit führender Anbieter von Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrie.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Suzano einen 15-Prozent-Anteil an Lenzing von B&C erwerben. Beide Anteilseigner werden ein langfristiges Syndikat bilden, das eine Mehrheitsbeteiligung (52,25 %) am Unternehmen halten wird. Nach Abschluss der Transaktion wird B&C einen Anteil von 37,25 Prozent an Lenzing besitzen und die Rolle als kontrollierendes Mitglied des neuen Konsortiums behalten, während Suzano einen Minderheitsanteil von 15 Prozent hält. Der Preis je Aktie wird 39,70 Euro betragen. Der Gesamtkaufpreis von 230 Millionen Euro ist zahlbar bei Abschluss der Transaktion.

Durch die langfristige Partnerschaft erhält Suzano die Option, bis Ende 2028 einen weiteren 15-Prozent-Anteil an B&C zu erwerben. Außerdem sieht die Vereinbarung vor, dass B&C ein langfristiger Aktionär des Unternehmens bleiben wird.

Mit einem jährlichen Nettoumsatzerlös von mehr als sieben Milliarden Euro im Jahr 2023 ist Suzano größter Zellstoffhersteller der Welt. Das in Brasilien ansässige Unternehmen, das in diesem Jahr sein hundertjähriges Jubiläum feiert, kann eine langjährige Erfolgsgeschichte vorweisen. Mit seiner operativen Exzellenz und seinem Engagement für Nachhaltigkeit in allen Prozessschritten ergänzt Suzano das bestehende Geschäftsmodell von Lenzing. Suzano ist kein direkter Wettbewerber von Lenzing und bringt umfassende Erfahrungen im Bereich Zellstoff mit – ein Rohstoff, der für Lenzing eine hohe Bedeutung hat.

B&C und Suzano werden die weitere Entwicklung von Lenzing unterstützen und sich dabei auf die Steigerung von Umsatzwachstum und Rentabilität sowie den Ausbau der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens konzentrieren.

Walter Schalka, CEO bei Suzano, kommentiert: „Lenzing ist bereits ein weltweit führender Lieferant hochwertiger Cellulosefasern für die Textil- und Vliessstoffindustrie und wir erkennen in der etablierten Technologie, dem Produktsortiment und der technischen Expertise von Lenzing Potenzial für weiteres Wachstum. Unser tief verwurzeltes Know-how in der Zellstoffproduktion und unsere Kostenexzellenz machen Suzano zusammen mit B&C zu einem perfekten Partner für Lenzing, um seine Wettbewerbsfähigkeit und globale Präsenz zu stärken. Dieser Schritt steht im Einklang mit unserer Strategie, Investitionen zu tätigen, die unseren adressierbaren Markt durch skalierbare und wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle erweitern und uns näher an die Endverbraucher heranbringen.“

Wolfgang Hofer, Aufsichtsratsvorsitzender der B&C-Gruppe, erklärt: „Wir betrachten diese Partnerschaft als eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Mit Suzano gewinnt B&C einen finanzstarken Großaktionär für Lenzing, der eine langjährige Erfahrung und exzellente Reputation auf den internationalen Finanzmärkten mitbringt. Als weltweit führender Zellstoffhersteller erhält Suzano durch diese Transaktion Zugang zu neuen Märkten. Für Lenzing bedeutet diese Transaktion den Einsatz beider Partner, die Rolle von Lenzing als Weltmarktführer für nachhaltige Cellulosefasern zu stärken.“

Im Übereinstimmung mit dem Stiftungszweck der B&C Privatstiftung haben sich die neuen Partner geeinigt, langfristig am bestehenden Standort von Lenzing festzuhalten, und den Verbleib der Unternehmenszentrale, der Produktionsanlagen und der wichtigsten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Österreich zugesichert. Zudem garantiert die Partnerschaft die weitere Notierung der Lenzing-Aktie an der Wiener Börse.

Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die zuständigen Regulierungsbehörden.

Über Suzano S.A.

Suzano ist weltweit der größte Hersteller von Zellstoff. Unsere nachhaltigen Rohstoffe werden in Produkten verarbeitet, die von mehr als zwei Milliarden Menschen in mehr als 100 Ländern genutzt werden. Beispiele sind Taschentücher, Toilettenpapier, Bücher, Druck- und Schreibpapier, Windeln und Hygieneprodukte, Verpackungen, Textilien und eine Reihe von innovativen Anwendungen, die Produkte aus fossilen Kraftstoffen ersetzen.

Unser Zellstoff wird aus Biomasse hergestellt, die aus angebauten Eukalyptusbäumen gewonnen wird. So entsteht ein erneuerbares, recycelbares Rohmaterial für Endverbraucher und Industrie. Wir pflanzen täglich 1,2 Millionen Bäume auf unseren Farmen und ernten nur, was wir selbst angebaut haben. Wir bewirtschaften eine Fläche von ungefähr 26.000 km2, wovon 40 Prozent dauerhaft geschützt sind. Wir verfolgen eine strikte abholzungsfreie Strategie.

Die Tradition von Suzano reicht mehr als hundert Jahre zurück. Wir sind an der B3-Börse in Brasilien (SUZB3) und an der NYSE (SUZ) in den USA notiert.

Weitere Informationen unter: suzano.com.br/en

Über die B&C-Gruppe

Die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) ist eine unabhängige Stiftung. Seit ihrer Gründung im Dezember 2000 widmet sie sich dem Ziel, das österreichische Unternehmertum zu fördern und Österreichs Position als Wirtschaftsstandort zu stärken. B&C ist über seine Holdinggesellschaften, die B&C-Gruppe (www.bcgruppe.at), als stabiler Kernaktionär an österreichischen Industrieunternehmen beteiligt. B&C ist Kernaktionär der Lenzing AG und hält Mehrheitsbeteiligungen an der Semperit AG Holding (54,2 %) und der AMAG Austria Metall AG (52,7 %). Über B&C Innovation Investments investiert die B&C-Gruppe seit 2016 in technologieorientierte Wachstumsunternehmen. Derzeit hält sie Beteiligungen an Awake Mobility, Citrine, Contextflow, Flightkeys, Frequentis, Kinexon, Klarx, Neoom, ParityQC, TriLite und TTTech.

