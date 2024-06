Prosimo et Palo Alto Networks apportent le modèle Zero Trust aux charges de travail des applications dans les environnements multicloud

Hop by Hop Traceability Including the Packets Being Actioned Within a Firewall (Graphic: Business Wire)

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Prosimo, un chef de file dans le domaine des logiciels de mise en réseau multicloud (multi cloud networking software, MCNS), a annoncé aujourd’hui une intégration avec Palo Alto Networks pour une nouvelle approche puissante de la sécurité permettant de protéger les applications et les charges de travail dans les environnements multicloud.

Avec la plateforme Full Stack Cloud Transit de Prosimo, les clients peuvent intégrer de manière transparente le pare-feu nouvelle génération virtuel VM-Series (VM-Series Virtual Next-Generation Firewall, NGFW), de Palo Alto Networks, permettant aux entreprises de déployer la sécurité le plus près possible des charges de travail qu’elles protègent. Cette architecture réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour sécuriser l’accès aux applications dans les environnements multicloud pour les utilisateurs et les charges de travail.

« Avec les pare-feu virtuels VM-Series de Palo Alto Networks, nous apportons aux entreprises un cadre Zero Trust qui leur permet de sécuriser leurs charges de travail applicatives tout en garantissant une connectivité rapide et fiable vers et entre les fournisseurs de cloud », a déclaré Mani Ganesan, vice-président des produits de Prosimo. « Cette intégration permet aux entreprises d’améliorer l’observabilité, d’accroître l’efficacité opérationnelle et de mieux contrôler leur environnement cloud en toute sécurité. »

Participez aux Office Hours pour explorer le cas d’utilisation et visualisez une démonstration en direct ici.

De nos jours, la plupart des intégrations se concentrent sur l’orchestration des pare-feu et sur leur insertion sur le chemin du trafic du réseau cloud, où il est possible de s’appuyer sur les adresses IP/numéros de port pour rediriger le trafic. Prosimo fournit plutôt des politiques d’insertion de services qui permettent aux utilisateurs de définir des règles sophistiquées grâce auxquelles il sera possible de déterminer quel trafic sera acheminé vers un pare-feu donné pour une inspection avancée.

Prosimo simplifie le déploiement de deux architectures flexibles pour les pare-feu virtuels VM-Series de Palo Alto Networks :

Architecture centralisée : Le pare-feu virtuel VM-Series est déployé dans un VPC centralisé pour le trafic est-ouest (de VPC à VPC) ou nord-sud (entrées et sorties d’Internet, cloud vers installations sur site). Il s’agit du modèle Prosimo le plus courant, qui offre contrôle de la sécurité et facilité de gestion permanente.

Le pare-feu virtuel VM-Series est déployé dans un VPC centralisé pour le trafic est-ouest (de VPC à VPC) ou nord-sud (entrées et sorties d’Internet, cloud vers installations sur site). Il s’agit du modèle Prosimo le plus courant, qui offre contrôle de la sécurité et facilité de gestion permanente. Architecture distribuée : Les pare-feu virtuels VM-Series sont déployés dans chaque cloud privé virtuel. Cette méthode est généralement utilisée dans les cas où les VPC doivent être isolés et nécessitent une entrée ou une sortie locale.

« La vitesse est essentielle dans le cloud, c’est pourquoi la vitesse des opérations de configuration des pare-feu logiciels, comme le pare-feu virtuel VM-Series, doit correspondre à la vitesse des déploiements dans le cloud », a déclaré Vitaliy Sivetskiy, chef de produit principal chez Palo Alto Networks. « L’intégration de la solution Full Stack Cloud Transit de Prosimo et du pare-feu virtuel VM-Series de Palo Alto Networks facilite la vie des équipes de sécurité réseau. Grâce à notre modèle d’exploitation unique et intuitif pour la connectivité et à l’insertion de pare-feu virtuels, les clients peuvent consacrer davantage de temps à l’innovation commerciale des applications plutôt que de s’occuper de la gestion des infrastructures de réseau et de sécurité. Cela permet aux entreprises de protéger tous les clouds, de la bonne manière, et avec agilité. »

Lien vers le dossier récapitulatif de la solution

Fournir une sécurité multicouche pour faire face à la complexité des pare-feu cloud

Si une architecture de réseau multicloud bien construite peut renforcer la sécurité, la mise à l’échelle des pare-feu peut être complexe. Les défis courants consistent à s’assurer que le pare-feu virtuel est bien capable de gérer l’élasticité requise associée à l’augmentation des ressources cloud, en gérant des configurations réseau complexes pour une mise à l’échelle automatique et en mettant en œuvre des mises à jour de routage continues pour diriger le trafic à travers le pare-feu de nouvelle génération tout en maintenant la segmentation et l’isolation.

L’intégration de Prosimo avec les pare-feu virtuels VM-Series de Palo Alto Networks garantit une sécurité et une évolutivité accrues au niveau du réseau et de la couche d’application. Les pare-feu de nouvelle génération de Palo Alto Networks offrent une inspection complète de la couche 7, tandis que Prosimo se démarque comme un fournisseur de premier plan sur le marché des MCNS, capable d’assurer la segmentation réseau de la couche 3 à la couche 7.

Grâce à l’intégration native, les clients peuvent mettre à disposition de nouveaux pare-feu virtuels en quelques clics. À partir d’un simple tableau de bord, les utilisateurs peuvent gérer le cycle de vie de ces pare-feu, en augmentant ou en réduisant rapidement l’échelle tout en segmentant les sous-réseaux nécessaires et les éléments natifs du cloud correspondants.

Les clients peuvent constater les avantages immédiats de l’intégration :

En migrant plus rapidement vers les pare-feu logiciels de nouvelle génération de Palo Alto Networks, éliminant les angles morts pour les équipes réseau et sécurité.

En adaptant à la bonne taille les pare-feu logiciels pour optimiser les coûts de l’informatique dématérialisée.

En utilisant les investissements existants en matière de pare-feu pour segmenter les mouvements de données est-ouest et nord-sud au sein des clouds.

Rendez-vous sur prosimo.io pour découvrir comment Prosimo et Palo Alto Networks permettent aux entreprises de construire, de moderniser et de pérenniser leur infrastructure cloud.

À propos de Prosimo :

Prosimo offre une infrastructure multicloud simplifiée pour l’expérience cloud distribuée des entreprises. Les entreprises innovent plus rapidement et gardent le contrôle grâce à la pile intégrée de Prosimo. Cette pile combine la mise en réseau cloud, la performance, la sécurité, l’observabilité et la gestion des coûts, le tout alimenté par des données et des modèles d’apprentissage automatique, avec un réseau cloud autonome pour réduire la complexité et les risques. Les entreprises tournées vers le cloud, dont F100, ont adopté avec succès Prosimo pour déployer des applications génératrices de revenus, améliorer l’efficacité opérationnelle et accélérer les résultats commerciaux positifs. Prosimo est soutenue par plusieurs investisseurs de renom, dont General Catalyst, WRVI Capital et Blackrock. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.prosimo.io.

