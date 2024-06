La Global Cyber Alliance lance CyberFlex avec le soutien d’Amazon pour aider les jeunes adultes à éviter les escroqueries et les cybercrimes

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--La Global Cyber Alliance et Amazon ont annoncé aujourd’hui le lancement de CyberFlex, un site web qui aide les jeunes de 18 à 25 ans à éviter les escroqueries et les cybercrimes. CyberFlex contient des informations ciblées, notamment des outils gratuits, des guides interactifs et des alertes SMS, dont l’objectif est de prévenir, d’atténuer et de signaler les escroqueries et autres cyberrisques, et d’aider à s’en relever. CyberFlex vise à sensibiliser les jeunes adultes pour les inciter à changer leur attitude à l’égard des risques en ligne et leur propose des mesures simples qui peuvent les aider à se protéger et à partager leurs expériences avec les autres.

Élaborés à partir des connaissances d’un groupe de jeunes consultants basés dans le monde entier, les thèmes, le contenu et les messages de CyberFlex, conçus spécifiquement pour les 18-25 ans, seront diffusés sur les plateformes que ces derniers utilisent. Les organisations dont les points de vue sont similaires sont invitées à soutenir, à promouvoir et à utiliser CyberFlex.

« Nous avons souvent l’impression que les “natifs du numérique” sont capables d’éviter les escroqueries et les risques en ligne, mais les données montrent que c’est loin d’être le cas. Au contraire, ils constituent une cible de plus en plus importante pour les cybercriminels. CyberFlex s’adresse à ces jeunes là où ils trouvent en ligne et leur fournit des ressources précieuses pour aider à bâtir un Internet plus digne de confiance », a déclaré Brian Cute, directeur de l’exploitation de la GCA.

« Les arnaqueurs qui tentent de se faire passer pour des marques de confiance mettent en danger les consommateurs de tous âges », a confié pour sa part Scott Knapp, directeur de la prévention mondiale des risques liés aux acheteurs chez Amazon. « Amazon s’est engagée à protéger les consommateurs contre les escroqueries basées sur l’usurpation d’identité et est fière de poursuivre sa collaboration avec la Global Cyber Alliance afin de fournir des ressources qui aident les jeunes adultes à identifier, éviter et signaler les escroqueries. Les escrocs utilisent des tactiques convaincantes pour attirer les gens dans leurs filets ; par conséquent, l’éducation visant à éviter les escroqueries est essentielle pour assurer la sécurité des consommateurs. »

Un effort concerté et mondial

CyberFlex tire parti de la collaboration entre la GCA et Amazon pour favoriser l’éducation des jeunes utilisateurs d’Internet et consommateurs du monde entier.

Nous avons réalisé des enquêtes, organisé des groupes de discussion et mené des recherches indépendantes sur les habitudes, la perception des risques, la sensibilisation, les connaissances et l’expérience personnelle en matière d’escroqueries. Nous avons constaté que malgré leur expérience en ligne, les jeunes adultes courent de grands risques d’être victimes d’usurpation d’identité, d’escroqueries aux investissements et aux cryptomonnaies, ainsi qu’à d’autres menaces. Les données ont mis en évidence et confirmé le fait que les jeunes adultes sont trop sûrs d’eux, qu’ils sont déroutés par les escroqueries, qu’ils ne signalent pas les incidents et que la protection de leur confidentialité les préoccupe de plus en plus.

La GCA et Amazon organiseront des webinaires les 18 et 26 juin prochains avec des utilisateurs finaux et des partenaires de l’industrie. Une version japonaise de CyberFlex sera par ailleurs lancée dans le courant de l’année. Les organisations souhaitant apporter leur aide sont instamment invitées à contacter la GCA.

À propos de la GCA

La Global Cyber Alliance (GCA) est une organisation internationale à but non lucratif qui bâtit des communautés afin de déployer des outils, des services et des programmes qui assurent la cybersécurité à l’échelle mondiale. Nous y parvenons de trois manières : en travaillant avec les communautés, en faisant participer les propriétaires et les exploitants d’infrastructures, et en organisant des mobilisations stratégiques pour une action collective en matière de cybersécurité.

