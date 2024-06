Lenzing AG : le groupe B&C et Suzano concluent un partenariat de long terme

VIENNE--(BUSINESS WIRE)--Le groupe B&C (“B&C”) et Suzano S.A. (“Suzano”) ont annoncé aujourd'hui que Suzano avait conclu un partenariat de long terme avec B&C concernant sa participation majoritaire dans Lenzing AG (“Lenzing” ou “la société”), un fournisseur mondial de premier plan, coté à Vienne, de fibres de cellulose pour l'industrie textile et des non-tissés.

Selon les modalités de l’accord, Suzano fera l’acquisition d’une participation de 15 pour cent dans Lenzing auprès de B&C et les deux actionnaires établiront un groupement à long terme, qui détiendra une participation majoritaire (52,25 pour cent) dans la société. Sous réserve de la conclusion de la transaction, B&C détiendra une participation de 37,25 pour cent dans Lenzing et conservera le rôle de membre exerçant le contrôle du nouveau groupement, Suzano détenant une participation minoritaire de 15 pour cent. Le prix par action sera de 39,70 EUR, avec un prix total d'acquisition de 230 millions d’euros, payable en totalité à l’issue de la clôture.

Dans le cadre du partenariat à long terme, Suzano a la possibilité de racheter une participation additionnelle de 15 pour cent dans la société à B&C jusqu’à fin 2028. L’accord stipule également que B&C restera un actionnaire de long terme engagé dans la société.

Avec un chiffre d'affaires annuel net supérieur à sept milliards d’euros en 2023, la société Suzano, qui a son siège au Brésil, est le plus grand producteur mondial de pâte à papier. La société, qui célèbre son centième anniversaire, a un long historique d’excellence opérationnelle et d’engagement envers la durabilité à tous les stades de ses processus, une expertise qui complétera le modèle commercial existant de Lenzing. Suzano, qui n’est pas un concurrent direct de Lenzing, possède une vaste expérience dans la pâte à papier, une matière première d’une grande importance pour Lenzing.

À l'avenir, B&C et Suzano prévoient de soutenir la poursuite du développement de Lenzing en se concentrant sur la stimulation de la croissance des revenus, améliorant la rentabilité et stimulant la compétitivité internationale de la société.

Walter Schalka, PDG de Suzano, a affirmé : « Lenzing est déjà un fournisseur mondial de premier plan de fibres de cellulose premium pour l'industrie textile et des non-tissés, et nous reconnaissons qu’il existe des opportunités de poursuite de la croissance avec sa technologie établie, sa gamme de produits et ses connaissances techniques. Notre compréhension approfondie de la production de pâte à papier et notre excellence en matière de coûts font de Suzano, aux côtés de B&C, un partenaire idéal pour Lenzing alors que la société cherche à renforcer sa position concurrentielle et sa présence mondiale. Pour nous, cela représente une poursuite de notre stratégie axée sur les investissements qui élargissent notre marché potentiel dans des modèles commerciaux évolutifs et compétitifs et nous rapprochent du consommateur final. »

Wolfgang Hofer, président du groupe B&C, a affirmé : « Nous voyons ce partenariat comme un scénario gagnant-gagnant pour chaque partie concernée. Avec Suzano, B&C ajoutera un actionnaire clé, financièrement solide, pour Lenzing, avec une vaste expérience et une solide réputation sur les marchés financiers internationaux. Suzano, en tant que principal producteur de pâte à papier au monde, gagne une proximité avec de nouveaux marchés grâce à cette transaction. Pour Lenzing, cette transaction signifie un engagement des deux partenaires à renforcer le statut de Lenzing de leader mondial du marché des fibres de cellulose durables. »

Conformément à l’objectif de base de la B&C Private Foundation, les nouveaux partenaires ont convenu d’un engagement à long terme vis-à-vis du site actuel de Lenzing, qui garantira que le siège social, les installations de production et les principales activités de R&D de la société resteront en Autriche. Le partenariat garantit également la poursuite de la cotation des actions Lenzing à la bourse de Vienne.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes.

À propos de Suzano S.A.

Suzano est le plus grand producteur mondial de pâte à papier. Nos matières premières cultivées de manière responsable sont utilisées dans des produits destinés à plus de deux milliards de personnes dans plus de 100 pays, notamment des mouchoirs en papier et du papier hygiénique, des livres, du papier d’impression et d’écriture, des couches-culottes et des protections périodiques, des emballages, des textiles et toute une gamme d’applications innovantes qui peuvent remplacer des produits fabriqués à partir de combustibles fossiles.

Notre pâte à papier est fabriquée en utilisant de la biomasse produite à partir d’eucalyptus cultivés, offrant ainsi une matière première biodégradable, renouvelable et recyclable pour des usages grand public et industriels. Nous plantons 1,2 million d’arbres par jour sur nos exploitations et ne récoltons que ce que nous avons planté. Nous gérons environ 26 000 km2 de terres, dont environ 40 % sont protégés pour une conservation permanente, avec une politique de zéro déforestation dans l’ensemble de nos opérations.

L’histoire de Suzano remonte à plus de 100 ans. L’entreprise est cotée à la bourse B3 au Brésil (SUZB3) et à la bourse de New York (SUZ) aux États-Unis.

Pour en savoir plus, consultez suzano.com.br/en

À propos du groupe B&C

La B&C Private Foundation (www.bcprivatstiftung.at) est une fondation indépendante. Depuis sa création en décembre 2000, son objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat autrichien et de renforcer le statut de centre d'affaires de l’Autriche. B&C joue un rôle d'actionnaire de référence stable dans des entreprises industrielles autrichiennes via ses sociétés de portefeuille, le groupe B&C (www.bcgruppe.at). B&C est un actionnaire de référence de Lenzing AG et détient des participations majoritaires dans Semperit AG Holding (54,2 %) et AMAG Austria Metall AG (52,7 %). Par l’entremise de B&C Innovation Investments, le groupe B&C investit dans des sociétés en croissance axées sur la technologie depuis 2016. Elle détient actuellement des participations dans Awake Mobility, Citrine, Contextflow, Flightkeys, Frequentis, Kinexon, Klarx, Neoom, ParityQC, TriLite et TTTech.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.