葛兰素史克与Ochre Bio签订多年数据许可协议，以加强肝病成因研究

英国牛津--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 慢性肝病药物研发领域的前沿公司Ochre Bio今天宣布，该公司与葛兰素史克（GSK）签订了一份多年的数据许可协议。本次合作将让葛兰素史克能够利用Ochre Bio的计算生物、细胞学和灌流人体器官研究平台来生成专有的人类肝脏数据集，此外还享有后者丰富的历史肝脏数据库的非专属使用权。

本次合作将有利于Ochre Bio和葛兰素史克深化对肝脏生物学的了解，与葛兰素史克所专注的肝病领域高度契合，旨在进一步明确重点，加速肝病药物的研发。Ochre Bio和葛兰素史克都可利用这些数据来构建更好的人工智能模型，从而在减少实验数据的同时提高实验精度，促进目标的选择。

Ochre Bio联合创始人兼首席执行官Jack O’Meara表示：

“对于机器学习流程的投资而言，数据创新与算法创新同等重要。Ochre Bio和葛兰素史克都矢志为肝病患者提供更有效的药物，相信通过数据驱动的方法可以完善疗法的研发。这些根源性的大型数据集对于我们各自的肝病研发工作都将具有基础性的作用。”

葛兰素史克高级副总裁兼全球人工智能及机器学习主管Kim Branson表示：

“除针对代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）到乙肝的研发项目外，我们致力于通过生成独特的人类衍生系统数据来解决肝病领域未满足的需求。Ochre Bio的平台将为葛兰素史克提供创建人工智能模型所需的基础性数据集，从而让我们可以更好地了解肝脏机理和肝脏疾病，促进新型药物的研发 。”

该许可协议包含从用于研究灌注人体肝脏细胞群的单细胞测序而生成的数据，以及从大型人体肝脏细胞基因调控生成的数据。

该项交易的总价值高达3,750万美元，涵盖联合专属数据许可和非专属数据许可。

关于葛兰素史克：

作为一家全球生物医药公司，葛兰素史克以“汇聚科学、技术与人才，合力超越，共克疾病”为宗旨。有关更多信息，请访问gsk.com。

关于Ochre Bio：

Ochre Bio是一家生物科技公司，针对未得到有效治疗的慢性肝脏疾病研发新型RNA药物。该公司的专有研发平台将机器学习和大人体数据集，与内部的RNA化学以及活体人类捐献肝脏试验相结合。Ochre Bio总部位于英国牛津，此外在纽约和台北也设有研究实验室。

要了解更多信息，请访问：www.ochre-bio.com

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