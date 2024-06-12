GSK與Ochre Bio達成一項多年期資料授權協議，協助Ochre Bio進一步探究肝病成因

英國，牛津--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 慢性肝病醫藥開發先驅Ochre Bio今天宣布與GSK展開一項多年期資料授權協議。這份合作關係將開放GSK使用Ochre Bio的計算生物學、細胞和人體器官灌注平台，以得出專有人類肝臟資料集。此外，GSK也可用非專屬資料授權方式取用Ochre Bio肝臟資料圖書館的大量歷史資料。

這項合作有助於Ochre Bio與GSK深化對肝臟生物學的認識，並配合GSK專研肝臟學疾病的路線，推進肝病藥物的重要性，加速其開發。Ochre Bio和GSK將共用這些資料，建立更理想的人工智慧模型，在減少實驗數量的同時提高實驗的精確度，輔助實現其目標。

Ochre Bio共同創辦人暨執行長Jack O’Meara表示：

「投資機器學習工作流時，資料創新有不亞於演算法創新的重要性。Ochre Bio和GSK均抱持為肝病患者獻上更多有效藥物的承諾，並深信採取資料驅動的途徑可改善療法的開發。這些大規模的因果型人類資料集將為我們各自的肝臟研發路線帶來重大貢獻。」

GSK資深副總裁、人工智慧及機器學習全球主任Kim Branson表示：

「除了B型肝炎MASH計劃之外，我們也有志透過取得人類衍生系統的獨到資料來滿足肝病治療未達的需求。Ochre Bio的平台將提供GSK建立人工智慧模型所需的基礎資料集，讓我們對肝臟功能與相關疾病有更深入的認識，以利開發創新醫藥。」

這項授權協議包含單細胞定序得出的資料，輔助研究灌注人類肝臟中的細胞群；以及從人類肝細胞大規模基因擾動得出的資料。

這項交易的共同專屬與非專屬資料授權總值可高達3750萬美元。

關於GSK：

GSK是一家全球性生物製藥公司，其宗旨是統合科學、技術及人才，共同對抗疾病。如欲取得進一步資訊，請造訪：gsk.com。

關於Ochre Bio：

Ochre Bio是一家生物科技公司，開發創新RNA藥物治療尚無完善療法的慢性肝病。它的專利開發平台結合機器學習和大數據人類資料庫與自有的RNA化學研究，並在活體捐贈者的肝臟中進行測試。Ochre Bio的總部位於英國牛津，在紐約及台北設有研究實驗室。

如欲取得進一步資訊，請造訪：www.ochre-bio.com。

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