旅發局與巴塞爾藝術展簽訂三年全球策略合作協議

旅發局總幹事程鼎一與Art Basel行政總裁Noah Horowitz，在6月11日於瑞士巴塞爾藝術展的記者會上，正式簽署策略合作協議。 (照片：香港旅遊發展局)

旅發局總幹事程鼎一與Art Basel行政總裁Noah Horowitz，在6月11日於瑞士巴塞爾藝術展的記者會上，正式簽署策略合作協議。 (照片：香港旅遊發展局)

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 香港旅遊發展局（旅發局）宣布，旅發局與巴塞爾藝術展（Art Basel）簽署為期三年的全球策略合作協議，涵蓋全球所有巴塞爾藝術展。而旅發局亦成為首間與Art Basel 簽訂同類協議的旅遊推廣機構。

旅發局總幹事程鼎一與Art Basel行政總裁Noah Horowitz，在6月11日於瑞士巴塞爾藝術展的記者會上，正式簽署策略合作協議。

旅發局每年參與四大巴塞爾展會 首合作項目10月巴黎登場

根據策略合作協議，旅發局將成為巴塞爾藝術展的展會合作夥伴，並於未來三年，每年在四場巴塞爾藝術展全球展會，包括巴黎展會、邁亞密海灘展會、香港展會以及巴塞爾展會，設置沉浸式體驗區。而雙方首個合作項目，定於今年10月18日至20日，於巴黎大皇宮舉行的巴塞爾藝術展巴黎展會登場。

旅發局總幹事程鼎一表示：「今次與巴塞爾藝術展的策略合作，彰顯旅發局一直於全球推廣和宣傳香港的努力。旅遊局希望透過在巴塞爾這個全球知名的藝術平台，舉辦一系列沉浸式體驗，展示香港的獨有魅力，從而啟發更多旅客來港親身探索城中豐富多元的中西文化薈萃。」

巴塞爾藝術展行政總裁Noah Horowitz 表示：「我們很高興能與長期合作夥伴旅發局，一同推動這項極具意義的項目。是次合作旨在將香港特色在國際舞台上呈現，為展會訪客帶來更精彩體驗，並加強香港與全球藝術界的聯繫。」

巴塞爾藝術展在2013年首度進軍香港。自2020年起，旅發局與巴塞爾藝術展有多項成功合作項目。今年三月，雙方於巴塞爾藝術展香港展會上，聯手呈獻滿載地道情懷的「茶餐廳」。場內綴以色彩繽紛裝飾與懷舊陳設，讓顧客享用菠蘿包、奶茶等港式地道美食，親身體驗東西文化匯聚的非凡魅力。

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