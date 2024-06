Mavenir se une à NVIDIA e Amazon Web Services para oferecer teste copiloto de IA generativa para provedores de serviços de comunicação

RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir, provedor de infraestrutura de rede nativa em nuvem que vem construindo o futuro das redes, anunciou hoje que foi pioneira em um inovador teste copiloto de operações que aproveita o poder da IA ​​generativa (GenAI), a fim de melhorar os contratos de nível de serviço (SLAs) e otimizar a eficiência operacional. para provedores de serviços de comunicação (CSPs). A inovação, desenvolvida em cooperação com a NVIDIA e a Amazon Web Services (AWS), mostra o potencial da GenAI para definir efetivamente uma plataforma de IA/Ops de garantia de serviço, que reduz a carga sobre as equipes de operação, suporte e manutenção, e aprimora sua capacidade de cumprir os SLAs.

O Teste Copiloto de Operações para Garantia de Serviços RAN (RSA) da Mavenir automatiza a solução de problemas de rede, permitindo que as operadoras de rede móvel antecipem problemas de rede de modo rápido e preciso e abordem deficiências de rede detectadas antes que se tornem críticas. O teste copiloto de operações reduz significativamente o esforço de depuração manual, os prazos de desenvolvimento e manutenção para melhorar as operações de TI, a disponibilidade de serviços e a entrega para redes móveis cada vez mais complexas.

Ao utilizar o poder da IA generativa com modelos de linguagem grande (LLMs) treinados em indicadores-chave de desempenho (KPIs) detalhados, contadores, logs e rastreamentos da infraestrutura de rede, a Mavenir, junto com a NVIDIA e a AWS, está criando um conjunto de soluções de teste copiloto de operações que irão transformar o gerenciamento de operações de redes de telecomunicações através da automação inteligente. Esta nova estrutura, criada em GPUs NVIDIA Tensor Core e plataforma de software NVIDIA AI Enterprise para IA generativa em execução em AWS, aproveita a arquitetura Open RAN da Mavenir para proporcionar acessibilidade em diversas interfaces abertas que podem fornecer os dados necessários para treinar e otimizar LLMs de telecomunicações específicos de domínio.

O Diretor de Tecnologia e Estratégia da Mavenir, Bejoy Pankajakshan, comentou: " Nossa nova estrutura de teste copiloto e operações tem o potencial de mudar o jogo para os operadores, propiciando uma riqueza de recursos de previsão de falhas e análise de causa raiz com precisão e velocidade impulsionadas por IA. Esta solução pioneira no setor está estruturada sobre a base transformadora das GPUs NVIDIA operando na AWS e habilitada pelos dados da Mavenir, que podem ser acessados ​​mediante várias interfaces no Open RAN e no Packet Core para visibilidade completa de ponta a ponta."

Ele acrescentou: " Os três principais casos de uso de Core Dump Analysis, Log Similarity Search Feature e Log Anomaly Detection podem ser utilizados em conjunto​​para maximizar os ganhos de eficiência automatizados. A combinação de informações destes LLMs em treinamento irá proporcionar uma cobertura mais ampla e profunda de todos os cenários de falhas e anomalias, permitindo uma previsão muito antecipada de potenciais problemas na rede. Além disto, à medida que estas soluções evoluem, os modelos têm a capacidade de aprender e otimizar continuamente em função dos comentários de usuários e do treinamento iterativo com mais logs, KPIs e rastreamentos, prometendo ganhos ainda maiores."

" No panorama digital acelerado de hoje, a IA generativa é um multiplicador de forças para empresas em todos os lugares", disse Chris Penrose, Chefe Global de Desenvolvimento de Negócios para Telecomunicações na NVIDIA. " A estrutura da Mavenir, construída na plataforma NVIDIA AI Enterprise para otimizar o desenvolvimento e a implantação de IA, irá liberar um novo nível de eficiência operacional para provedores de serviços de comunicação."

Notas aos editores - Assista ao vídeo como visão geral: Teste Copiloto de Operações para Garantia de Serviços RAN (RSA) da Mavenir

A Mavenir está construindo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas por IA que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a aproveitar os benefícios do 5G e obter redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Sendo a pioneira em Open RAN e comprovadamente inovadora no setor, as soluções premiadas da Mavenir estão fornecendo automação e monetização em redes móveis ao redor do mundo, que aceleram a transformação de redes de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, atendendo mais de 50% dos assinantes do mundo. Para mais informações, acesse www.mavenir.com

