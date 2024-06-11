Mavenir與輝達和亞馬遜雲端運算服務合作，為電信業者提供生成式人工智慧副駕駛

德克薩斯州理查遜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 建構未來網路的雲端原生網路基礎設施供應商Mavenir今天宣布，該公司已率先推出一款突破性的營運副駕駛（Operations Co-Pilot），利用生成式人工智慧的力量，為電信業者改善服務級別協定並最佳化營運效率。這項創新與輝達（NVIDIA）和亞馬遜雲端運算服務（AWS）共同開發，展示了生成式人工智慧在有效定義服務保證人工智慧/營運平台方面的潛力，減輕營運、支援和維護團隊的負擔，提高其滿足服務級別協定的能力。

Mavenir用於RAN服務保證（RSA）的營運副駕駛實現了網路故障排除的自動化，使行動網路業者能夠快速、準確地預測網路問題，並在進一步惡化之前解決檢測到的網路損傷。營運副駕駛可大幅降低人工調試工作量、開發和維護週期，從而提高IT營運、服務可用性和交付能力，以應對日益複雜的行動網路。

Mavenir與輝達和AWS合作，利用生成式人工智慧的強大功能以及經過詳細關鍵績效指標（KPI）、計數器、記錄和網路基礎設施追蹤訓練的大型語言模型（LLM），創建了一套營運副駕駛解決方案，透過智慧自動化改變電信網路的營運管理。這個新框架基於NVIDIA Tensor Core GPU和運行於AWS上的生成式人工智慧NVIDIA AI Enterprise軟體平台，利用Mavenir的Open RAN架構，提供對多個開放介面的存取權限，這些介面可以提供訓練和最佳化特定領域電信LLM所需的資料。

Mavenir技術和策略長Bejoy Pankajakshan評論道：「我們全新的營運副駕駛框架有可能改變業者的遊戲規則，透過人工智慧技術的準確性和速度提供豐富的故障預測和根本原因分析功能。這一業界首創的解決方案建立在AWS上運行的NVIDIA GPU的變革性基礎之上，並由Mavenir資料支援，可透過開放RAN和封包核心（Packet Core）中的眾多介面存取這些資料，從而實現完整的端對端可視性。」

他補充說：「磁芯傾印分析、記錄相似度搜尋功能和記錄異常檢測這三個關鍵用例可同時進行，以最大限度地提高自動化效率。將經過訓練的LLM所提供的資訊結合起來，可以更廣泛、更深入地涵蓋所有故障和異常情況，從而能夠及早預測網路中的潛在問題。此外，隨著這些解決方案的發展，模型能夠根據使用者回饋不斷學習和最佳化，並透過更多的記錄、KPI和追蹤進行迭代訓練，從而有望獲得更大的收益。 」

輝達電信業務開發全球主管Chris Penrose表示：「在當今快節奏的數位環境中，生成式人工智慧是各地企業的增力因素。Mavenir的框架建立在NVIDIA AI Enterprise平台上，簡化了人工智慧的開發和部署，將把電信業者的營運效率提升到一個新的水平。」

編者按：觀看介紹影片：Mavenir用於RAN服務保證（RSA）的營運副駕駛

關於Mavenir：

Mavenir利用雲端原生、人工智慧驅動的解決方案，在當下打造未來網路。這些解決方案遵循綠色設計(green by design)原則，賦能營運商實現5G的優勢以及智慧化、自動化的可程式化網路。身為開放式RAN的先驅和久經考驗的產業顛覆者，Mavenir屢獲殊榮的解決方案正在全球行動網路中推動自動化和變現，為120多個國家的300多家通訊服務提供者加速軟體網路轉型，這些供應商服務於全球50%以上的用戶。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.mavenir.com

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