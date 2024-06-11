Mavenir与英伟达和亚马逊云计算服务合作，为通信服务供应商提供生成式人工智能协作驾驶

德克萨斯州理查森--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 构建未来网络的云原生网络基础设施供应商Mavenir今天宣布，该公司已率先推出一款突破性的运营协作驾驶（Operations Co-Pilot），利用生成式人工智能的力量，为通信服务供应商改善服务级别协议并优化运营效率。这项创新与英伟达（NVIDIA）和亚马逊云计算服务（AWS）联合开发，展示了生成式人工智能在有效定义服务保证人工智能/运营平台方面的潜力，减轻运营、支持和维护团队的负担，提高其满足服务级别协议的能力。

Mavenir用于RAN服务保证（RSA）的运营协作驾驶实现了网络故障排除的自动化，使移动网络运营商能够快速、准确地预测网络问题，并在进一步恶化之前解决检测到的网络损伤。运营协作驾驶可显著降低人工调试工作量、开发和维护周期，从而提高IT运营、服务可用性和交付能力，以应对日益复杂的移动网络。

Mavenir与英伟达和AWS合作，利用生成式人工智能的强大功能以及经过详细关键绩效指标（KPI）、计数器、日志和网络基础设施跟踪训练的大型语言模型（LLM），创建了一套运营协作驾驶解决方案，通过智能自动化改变电信网络的运营管理。这个新框架基于NVIDIA Tensor Core GPU和运行于AWS上的生成式人工智能NVIDIA AI Enterprise软件平台，利用Mavenir的Open RAN架构，提供对多个开放接口的访问权限，这些接口可以提供训练和优化特定领域电信LLM所需的数据。

Mavenir首席技术和战略官Bejoy Pankajakshan评论道：“ 我们全新的运营协作驾驶框架有可能改变运营商的游戏规则，通过人工智能技术的准确性和速度提供丰富的故障预测和根本原因分析功能。这一业界首创的解决方案建立在AWS上运行的NVIDIA GPU的变革性基础之上，并由Mavenir数据支持，可通过开放RAN和数据分组核心网 ( Packet Core ) 中的众多接口访问这些数据，从而实现完整的端到端可视性。”

他补充道：“ 核心转储分析、日志相似度搜索功能和日志异常检测这三个关键用例可同时进行，以最大限度地提高自动化效率。将经过训练的LLM所提供的信息结合起来，可以更广泛、更深入地覆盖所有故障和异常情况，从而能够及早预测网络中的潜在问题。此外，随着这些解决方案的发展，模型能够根据用户反馈不断学习和优化，并通过更多的日志、KPI和跟踪进行迭代训练，从而有望获得更大的收益。”

英伟达电信业务开发全球主管Chris Penrose表示：“ 在当今快节奏的数字环境中，生成式人工智能是各地企业的增力因素。Mavenir的框架建立在NVIDIA AI Enterprise平台上，简化了人工智能的开发和部署，将把通信服务供应商的运营效率提升到一个新的水平。”

编者按：收看视频概述：Mavenir用于RAN服务保证（RSA）的运营协作驾驶

关于 Mavenir:

Mavenir利用云原生、人工智能驱动的解决方案，在当下打造未来网络。这些解决方案遵循绿色设计(green by design)原则，赋能运营商实现5G的优势以及智能化、自动化的可编程网络。作为开放式RAN的先驱和久经考验的行业颠覆者，Mavenir屡获殊荣的解决方案正在全球移动网络中推动实现自动化和变现，为120多个国家的300多家通信服务提供商加速软件网络转型，这些提供商服务于全球50%以上的用户。如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

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