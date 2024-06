Ouverture du siège social de Dongfeng en Algérie, qui réalise de nouveaux progrès dans l’ouverture du marché africain

ALGER, Algérie--(BUSINESS WIRE)--Le 20 mai, Ma Lei, directeur général du département des affaires internationales de Dongfeng Motor Corporation et de China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co., Ltd., et Omar, directeur général de Cevitale Group, ont assisté à la cérémonie d’ouverture du siège social de Dongfeng en Algérie, qui a marqué une nouvelle étape de la coopération entre Dongfeng et la société algérienne Cevitale Group. Dans le cadre de cette campagne, Dongfeng Motor a mis en avant une variété de produits vedettes, attirant de nombreux habitants et médias locaux à leur rendre visite et à les consulter. Hennop, un utilisateur africain, a laissé un message sur le compte de médias sociaux de Dongfeng : « J’utilise les produits Dongfeng en Afrique depuis plus de 15 ans. Les produits Dongfeng proposent une configuration et une expérience excellentes, et Dongfeng Motor est digne de confiance ! »

Sur le site de l’événement, le véhicule de tourisme Dongfeng SHINE et le véhicule commercial Dongfeng KX ont attiré l’attention des invités. Le SHINE a une apparence tendance, possède la seule commande centrale super-large de 13 pouces de sa catégorie, et est équipé de la combinaison 1.5T Mach power + Gertrak DCT gold power. La puissance maximale est de 145 kW, le couple maximal de 300 N·m, les performances sont fluides et puissantes, avec un changement de rapport tout en douceur. Le véhicule commercial DONGFENG KX est équipé du moteur Dongfeng Cummins Z14, d’une puissance maximale de 560 CV et d’un couple maximal de 2 640 N·m. Il est doté d’une puissance importante et d’une configuration intelligente et est équipé en série de systèmes de conduite assistée tels que l’alerte de franchissement de ligne, l’alerte de collision frontale et le maintien de la trajectoire, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience de transport efficace sans précédent. CEVITAL Group a déjà lancé de nombreux modèles de véhicules de tourisme, de poids lourds, de camions légers et de pick-up Dongfeng en Algérie, et prévoit de lancer à l’avenir des véhicules électriques haut de gamme tels que VOYAH et MHERO.

L’ouverture du siège social de Dongfeng en Algérie est non seulement la concrétisation de la stratégie d’internationalisation de Dongfeng, mais aussi l’action réelle de Dongfeng Motor visant à répondre activement à l’initiative « Belt and Road ». Dongfeng Motor continuera à renforcer sa coopération avec ses partenaires mondiaux, à promouvoir davantage de produits automobiles de haute qualité et de haute performance sur la scène mondiale et à offrir aux consommateurs une meilleure expérience de voyage.

