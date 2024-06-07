Americanas選擇Rimini Street營運和管理其SAP平台，並建設和營運一個新的SAP卓越中心

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球端對端企業軟體支援、產品和服務提供者、首屈一指的Oracle和SAP軟體第三方支援供應商、Salesforce和AWS合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，擁有95年歷史的零售商Americanas Group已選擇Rimini Street及其Rimini Manage™ for SAP服務來接管其龐大、複雜且不斷發展的SAP系統的治理、管理、控制和營運。該系統橫跨企業、電子商務和物流平台和巴西的1600多家門市。

Americanas技術長Sérgio Barros表示：「選擇Rimini Street的優質服務是本公司策略的一部分，即尋求這樣的合作夥伴：它們可以強化我們的環境，使我們能夠提高營運效率和穩健性，並不斷改進。我們仰賴Rimini Street展開相關活動，為我們的策略願景和長期規劃貢獻力量。這與Americanas的執行紀律是一致的，而執行紀律是我們企業文化的一部分：有了明確的指導方針，我們就有能力快速實施。與Rimini Street合作使得我們可以將內部IT團隊的工作重心從SAP系統的日常治理、管理和營運轉移到開發透過新的創新購物體驗吸引客戶的方法上來。」

合作提高競爭優勢和效率

Americanas的目標是以簡單易行的方式滿足巴西家庭的消費需求。其銷售策略利用全通路銷售模式，包括遍佈全國800多個城市的龐大實體店網路和Americanas應用程式，提供獨特而便捷的體驗。

Barros表示：「我們求助於Rimini Street的主要原因之一是為了強化我們的IT流程，確保我們不僅遵循最佳實務，而且還能建立持久的解決方案，協助我們達成改善營運、競爭力和財務業績的目標。例如，Rimini Street的專業工程師可以協助我們找出反復出現問題的根本原因，並以有效的方式一勞永逸地解決這些問題，而不是一再浪費人力、時間和成本來解決它們。」

Rimini Street建立並營運新的SAP卓越中心

Americanas的IT基礎設施由強大的SAP ERP、數位商務、廣告和金融服務平台提供支援。為了支援其目前和未來的營運需求，Americanas需要在其整個關鍵任務SAP環境（包括SAP ECC 6、S/4HANA和RISE平台）中實現極高的靈活性和穩健性。

Rimini Street正在協助Americanas滿足這些需求，並透過一支專注、經驗豐富的Rimini Street團隊確保SAP系統功能的高可用性。該團隊正在透過建設和營運一個新的SAP卓越中心(SAP CoE)，在整個SAP環境中實施和執行新的治理。這將實施新的監督治理程式、更明確的營運策略、最佳化的流程、更高效的支援工具、更嚴密的安全性、流程監控、改進的品質控制以及更積極地關注營運成本的降低。

Rimini Street拉丁美洲地區集團副總裁Edenize Maron表示：「今天，零售商和其他組織比以往任何時候都更需要重新思考他們目前的IT基礎設施如何滿足他們目前和未來對營運靈活性和IT人力、時間和成本最佳化的需求，從而提升競爭力和營運成果。我們很榮幸能與代表性的Americanas合作，與我們的所有客戶一樣，Rimini Street在Americanas的使命是成為專業化的、與供應商無關的IT合作夥伴，專注于改善系統執行以及人力、時間和成本最佳化。我們正在透過建立和營運一個新的SAP CoE來達成這一使命，以監督必要的營運、最佳化和變更，協助Americanas專注于客戶目前和未來的需求，並實現其競爭和業務改進目標。」

探索Rimini Street全面的產品組合，包括針對SAP、Oracle、Salesforce和VMware應用程式的超快速回應、值得信賴且經過驗證的支援、託管服務、安全性、整合、可觀察性、專業服務和Rimini ONE™端對端外包解決方案，以支援企業的競爭優勢、獲利能力和成長。

Rimini Street, Inc. 企業概覽

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是被納入「羅素2000指數」(Russell 2000®的公司，是全球端對端企業軟體支援、產品和服務提供者、Oracle和SAP軟體產品第三方支援服務的主要供應商，以及Salesforce和AWS合作夥伴。公司在全球發展業務，提供一系列全面的統一解決方案，用於執行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測企業應用程式、資料庫和科技軟體並促使其最佳化，讓客戶能夠創造更好的業績、大幅降低成本和重新分配資源以用於創新。截至目前，來自各行各業的5500多家《財星》500大企業、《財星》全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street做為其信賴的企業軟體解決方案供應商。如欲瞭解更多資訊，請造訪riministreet.com ，亦可在Twitter、Instagram、Facebook和LinkedIn上關注Rimini Street。(IR-RMNI)

前瞻性聲明

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「目前」、「估計」、「預計」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、「可能」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也非歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與因應未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本，包括待決上訴動議和任何新主張的處理；為了遵守針對我們某些業務行為的禁制令而產生的額外費用，以及對未來期間營收和成本的影響；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響；企業軟體管理和支援格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化；軟體支援服務業的大量競爭；客戶對擴大後產品長服務的採用以及對我們可望引進的產品和服務的採用；我們維持或實現營收成長或獲利，管理營收成本以及準確預測營收的能力；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化；與留存率相關的風險，包括我們準確預測留存率的能力；公司管理團隊失去一名或多名成員；我們吸引和留住額外合資格人員（包括銷售人員）以及關鍵人才的能力；盈利成長管理的挑戰；我們籌集額外股權或債務融資的需求與能力，以及透過營運產生的現金流來支援對成長的加大投資的能力；全球營運相關的風險；我們防止未經授權造訪我們的資訊科技系統和其他網路安全威脅，保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私法規的能力；我們維持有效內部財務報告控制系統的能力；我們維護、保護和強化我們的品牌和智慧財產權的能力；包括稅法變化或我們稅務立場的不利結果，或我們未能建立充足稅務準備的法律和規章的變化；環境、社會及治理(ESG)問題的影響；我們信貸設施的持續債務服務義務和對我們業務及相關利率風險的財務和營運條款，包括從轉向SOFR或其他利率基準的不確定性；我們的現金及現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求；我們股票回購計畫下回購的數量和時機，以及我們透過該計畫提升股東價值的能力；Rimini Street股權證券的長期價值不確定性；干擾我們或我們客戶業務的災難性事件；以及在Rimini Street於2024年5月2日遞交的Form 10-Q季度報告中討論的「風險因素」，並可能隨著Rimini Street未來的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K現況報告及其他向證券交易委員會遞交的文件而不時更新。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發表之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發表之日後任何日期的觀點。

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