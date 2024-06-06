Tigo Energy太阳能快速关断系统被Constructora San Jose选中用于142MWp太阳能系统

加州坎贝尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能太阳能和能源软件解决方案的领先提供商Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO)今天宣布，首屈一指的工程、采购和施工(EPC)公司Constructora San Jose, S.A.已选择Tigo作为快速关断技术提供商，为西班牙的一个工业地面支架安装142MWp太阳能系统。可靠的快速关断功能对于为系统所有者提供消防安全至关重要，可消除操作和维护人员以及应急人员在服务间隔期或紧急情况下接触系统时遇到高压直流电的风险。

该系统将生产清洁能源，帮助满足当地工业的需求，并将多余的能源回馈到公共电网，其中包括超过107,000台Tigo TS4-A-2F MLPE设备，发电功率超过142MWp。该项目还包括550多个采用纯信号技术的Tigo RSS发射器。该技术可消除相邻电缆线路对PLC信号的干扰，提高大型复杂系统中系统通信功能的有效性。

Constructora San Jose, S.A.采购经理Diego Navarro表示：“如此大规模的系统责任重大，而Tigo的可靠性和质量是快速安全关断的理想选择。与屋顶太阳能系统相比，地面安装系统的接触风险相对较高，因此可靠的快速关断功能至关重要。该项目将成为该地区关键能源基础设施的一部分，因此必须确保一切顺利，而Tigo Green Glove计划在整个过程中提供了出色的支持服务。”

TS4-A-2F是一款可靠且经济高效的双模块快速关断解决方案，符合最新的模块级关断要求，包括NEC 2017/2020。TS4-A-2F通过了IEC和UL认证，可在全球范围内使用，并通过了UL-PVRSS认证，可与最大的逆变器网络连接。Constructora San Jose选择TS4-A-2F来支持项目中使用的670W模块。该项目将于2024年下半年开工建设，预计于2025年上半年投入使用。

Tigo Energy Inc.欧洲、中东和非洲地区高级销售副总裁兼欧洲区董事总经理Mirko Bindi表示：“赢得Constructora San Jose, S.A.对本项目的信任是我们的荣幸，我们期待着在项目完成安装并进入运营阶段的过程中提供全面优质的太阳能产品。我们的技术设计既可靠又具有设计灵活性，该系统再次表明，随着系统复杂性和规模的增加，Tigo可提供出色的解决方案。Tigo Green Glove支持团队将在整个项目中为Constructora San Jose团队提供支持，重点关注端到端安装质量和长期系统安全。”

Tigo TS4平台为各大洲的安装人员带来了光伏系统的最大效益。Tigo的系统规模从2kW到100MW以上不等，每个模块的安装时间不超过10秒，从快速关断到模块级监控和高级能源优化，Tigo在全球部署了值得信赖的可靠产品组合。

有关Tigo TS4-A-2F MLPE设备的更多信息，请在此处访问产品网站。有关面向工商业太阳能安装商的Tigo Green Glove计划的更多信息，请在此处访问该计划网站。

关于Tigo Energy

Tigo成立于2007年，是智能硬件和软件解决方案开发与制造领域的全球领导者，旨在提升住宅、商业和公用事业规模太阳能系统的安全性，增加能源产出，并降低运营成本。Tigo将其Flex MLPE（模块级电力电子）与太阳能优化器技术相结合，并借助智能云端软件的能力进行先进的能源监控与控制。Tigo的MLPE产品能够最大程度地提高性能，实现实时能源监控，并提供法规要求的模块级快速关断功能。该公司还针对家用太阳能及储能市场开发和制造逆变器和电池储能系统等产品。如需了解更多信息，请访问 www.tigoenergy.com 。

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