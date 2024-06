Transaction stratégique à Ham-Nord (Qc) afin d’accroître la production locale

QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer l'expansion de ses activités manufacturières au Québec à travers l'acquisition d’un bâtiment industriel et d’un terrain adjacent à l’usine de Ham-Nord. Cette acquisition permettra d’ajouter 10 000 pieds carrés d’espace de production à son usine en plus de 32 000 pieds carrés d’entreposage extérieur. Ces espaces étaient déjà partiellement loués par H 2 O Innovation depuis plusieurs années auprès de VIVACO groupe coopératif.

En devenant propriétaire, la Société sera en mesure d'augmenter ses capacités manufacturières afin de répondre à la croissance fulgurante de son carnet de commandes de systèmes de traitement des eaux ainsi qu’à la demande soutenue d’équipements dédiés au secteur acéricole. Cet investissement stratégique engendrera la création d’emplois spécialisés dans des secteurs niches et porteurs pour les années à venir.

Cette expansion manufacturière et les nouveaux emplois qui en découleront réitèrent l’engagement d’H2O Innovation envers la municipalité de Ham-Nord et la région du Centre-du-Québec à titre d’employeur de choix engagé dans le développement durable et le développement de technologies d’avant-garde dans le secteur du traitement des eaux et de l’acériculture.

« En devenant propriétaires de ces installations, nous pouvons non seulement accroître notre capacité de production, mais aussi assurer la livraison de notre carnet de commandes, qui a pratiquement doublé au cours des 12 derniers mois. Cette croissance est due à notre expansion sur les marchés locaux et internationaux ainsi qu’à la forte demande de la part de clients industriels et municipaux pour des équipements de traitement des eaux », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H2O Innovation.

Fermeture du BMR de Ham-Nord

La bâtisse ainsi que le terrain sont la propriété de VIVACO groupe coopératif, qui y opère actuellement une quincaillerie BMR. Devant l’intérêt de l’entreprise H 2 O Innovation à acheter les installations afin de prendre de l’expansion, et considérant les pertes liées aux opérations de la succursale de Ham-Nord, la coopérative a récemment pris la décision de vendre. La succursale BMR de Ham-Nord fermera donc ses portes le 21 juin prochain afin que les nouveaux propriétaires puissent débuter des travaux de rénovation dès cet été.

« Fermer un de nos sites demeure une décision difficile puisque nous sommes conscients des impacts que cela peut avoir sur nos employés, membres et clients. Dans le cas de la succursale de Ham-Nord, l’offre d’achat d’H 2 O Innovation nous a poussés à accélérer le processus de fermeture afin de poursuivre notre mission de demeurer une coopérative prospère pour nos membres », commente Gervais Laroche, chef de la direction de VIVACO groupe coopératif. « Toutefois, nous tenons à rassurer la population de Ham-Nord que notre épicerie Bonichoix est un commerce viable et qu’elle demeurera en activité, » ajoute M. Laroche

VIVACO groupe coopératif désire demeurer en région à proximité de ses membres et clients. Dans la situation de Ham-Nord, ces derniers pourront se rendre dans les succursales BMR les plus proches, soit Disraeli, Wotton, Weedon et Victoriaville. VIVACO offre également un service de conseiller sur la route aux membres et clients de la région de Ham-Nord pour tous leurs projets de construction et besoins agricoles.

À propos d’H 2 O Innovation

L’innovation est dans notre nom et c’est ce qui anime l’organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l’expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d’entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie mondiale du traitement d’eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Grâce à l’innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d’eau. Pour plus d’informations, visitez www.h2oinnovation.com.

À propos de VIVACO groupe coopératif

VIVACO groupe coopératif est la propriété de près de 2350 producteurs agricoles et 30 000 membres consommateurs. La coopérative œuvre dans divers secteurs d’activité qui agissent sous différentes bannières comprenant : la vente de produits et services agricoles sous la marque Sollio Agriculture, des centres de rénovation BMR, des stations-service Sonic et Shell, une épicerie Bonichoix, et des succursales de machinerie agricole Terapro. VIVACO possède également plusieurs filiales et co-entreprises afin d’élargir sa chaîne de valeurs. Présent au Centre-du-Québec, en Estrie et en Chaudière-Appalaches, le groupe emploie plus de 890 personnes qui contribuent à sa mission de générer de la prospérité pour ses membres.

Source:

H 2 O Innovation Inc.

www.h2oinnovation.com

Source :

VIVACO groupe coopératif

www.vivaco.coop