L’arrêt rapide de Tigo Energy Solar choisi par Constructora San Jose pour un système solaire de 142 MWp

CAMPBELL, Californie--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ : TYGO), l’un des principaux fournisseurs de solutions logicielles intelligentes dans le domaine du solaire et de l’énergie, a annoncé aujourd’hui que la société leader d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) Constructora San Jose, S.A. a choisi Tigo comme fournisseur de technologie d’arrêt rapide pour une installation solaire de 142 MWp destinée à un montage au sol industriel en Espagne. Une fonctionnalité d’arrêt rapide fiable est essentielle pour assurer la sécurité incendie des propriétaires de systèmes et éliminer le risque de rencontrer de l’électricité CC à haute tension pour les opérations et la maintenance, ainsi que pour le personnel d’urgence en cas de contact avec le système pendant les intervalles d’entretien ou dans des situations d’urgence.

Ce système, qui produira de l’énergie propre pour répondre à la demande de l’industrie locale et réinjecter l’énergie excédentaire dans le réseau public, comprendra plus de 107 000 dispositifs Tigo TS4-A-2F MLPE et produira plus de 142 MWp. Ce projet comprend également plus de 550 transmetteurs RSS de Tigo dotés de la technologie Pure Signal, qui élimine les perturbations des signaux PLC provenant de câbles adjacents et améliore l’efficacité des fonctions de communication du système dans les systèmes vastes et complexes.

« Avec la responsabilité qui accompagne un système de cette taille, la fiabilité et la qualité de Tigo étaient l’option idéale pour la sécurité de l’arrêt rapide », déclare Diego Navarro, directeur des achats chez Constructora San Jose, S.A. « Contrairement aux systèmes solaires montés sur le toit, le risque de contact avec un système monté au sol est un peu plus élevé, c’est pourquoi un arrêt rapide et fiable est essentiel. Avec un projet qui fera partie de l’infrastructure énergétique critique de la région, il est important que tout se passe bien, et le programme Green Glove de Tigo a fourni un service d’assistance exceptionnel tout au long du processus. »

Le TS4-A-2F est une solution d’arrêt rapide à deux modules, fiable et rentable, qui répond aux dernières exigences en matière de modules, y compris la norme NEC 2017/2020. Le TS4-A-2F est à la fois certifié CEI et UL pour une acceptation globale et UL-PVRSS pour une connectivité avec le plus grand réseau d’onduleurs. Constructora San Jose a choisi le TS4-A-2F pour prendre en charge les modules de 670 W utilisés au sein du projet, qui sera en construction au cours du second semestre 2024, avec une mise en service prévue au cours du premier semestre 2025.

« C’est un honneur d’avoir gagné la confiance de Constructora San Jose, S.A. pour ce projet, et nous sommes impatients de fournir une qualité solaire totale à mesure que le projet progresse vers l’installation et la phase d’exploitation », déclare Mirko Bindi, vice-président principal des ventes EMEA et directeur général pour l’Europe chez Tigo Energy Inc. « Nous concevons notre technologie pour qu’elle soit à la fois fiable et flexible, et ce système montre une fois de plus qu’à mesure que la complexité et la taille du système augmentent, Tigo fournit une excellente solution. L’équipe d’assistance de Tigo Green Glove sera présente pour l’équipe de Constructora San Jose tout au long du projet, en mettant l’accent sur la qualité de l’installation de bout en bout et sur la sécurité du système à long terme. »

La plateforme Tigo TS4 maximise les avantages des systèmes photovoltaïques pour les installateurs de tous les continents. Avec une gamme de systèmes allant de 2 kW à plus de 100 MW et une installation en moins de dix secondes par module, Tigo dispose d’un portefeuille de produits fiables et éprouvés déployés dans le monde entier, allant de l’arrêt rapide à la surveillance de module et à l’optimisation énergétique avancée.

Pour plus d’informations sur le dispositif MLPE TS4-A-2F de Tigo, rendez-vous sur le site Web du produit ici. Pour plus d’informations sur le programme Green Glove de Tigo pour les installateurs solaires C&I, rendez-vous sur le site Web du programme ici.

À propos de Tigo Energy

Fondée en 2007, Tigo est une entreprise leader mondial du développement et de la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui renforcent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d’exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et à grande échelle. Tigo associe sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et son optimiseur solaire à des capacités logicielles intelligentes dans le cloud pour assurer une surveillance et un contrôle avancés de l’énergie. Les produits MLPE de Tigo maximisent les performances, permettent un contrôle de l’énergie en temps réel et assurent un arrêt rapide moyennant un code au niveau du module. La société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de stockage de batteries pour le marché résidentiel solaire plus stockage. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.tigoenergy.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.