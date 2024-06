Q4 Inc. Transformiert Investor Relations mit KI-gesteuerter IR Ops-Plattform

The Future of IR is Here

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Q4 Inc. („Q4“ oder „das Unternehmen“), die IR Ops-Plattform, adressiert den Bedarf an einem vernetzten Ansatz für Arbeitsabläufe und Daten für Investor Relations-Profis mit der KI-gesteuerten IR Ops-Plattform, die speziell entwickelt wurde, um den Zeitaufwand für die Verwaltung zu reduzieren und es IROs zu ermöglichen, strategischer zu handeln.

Viele Investor Relations Officers („IROs“) haben mit einer fragmentierten Palette von IR-Tools zu kämpfen – sie müssen für jede Funktion ihrer Rolle eine andere Software verwenden. Dieser unzusammenhängende Ansatz führt zu unvollständigen und unverbundenen Arbeitsabläufen und Daten, was die Investor Relations-Arbeit kostspielig, langsam und ineffektiv macht. In Verbindung mit der Tatsache, dass viele IR-Teams in der Verwaltung feststecken, stehen IR-Experten vor der Herausforderung, strategisch zu handeln und dazu beizutragen, dass ihre Unternehmen eine höhere Bewertung als die ihrer Mitbewerber erhalten.

Um diese Herausforderung zu meistern, hat Q4 die IR Ops Platform entwickelt, eine umfassende Lösung, die alle wichtigen IR-Tools und Arbeitsabläufe in einer einzigen Anwendung integriert und es den IR-Teams ermöglicht, ihre Arbeit effektiver und effizienter zu gestalten. Die IR Ops Platform bietet Kunden einfach zu bedienende Daten, Arbeitsabläufe und KI-Tools, mit denen sie jeden Monat Dutzende von Stunden im IR-Bereich einsparen können. Durch die Nutzung dieser Plattform können IR-Fachleute ihre Zeit optimieren und sich auf die Erzielung von Ergebnissen konzentrieren, statt auf lästige Verwaltungsaufgaben.

Jake Pisano, VP of Investor Relations bei ICR Communications, teilte seine Erfahrungen mit: „Die neue KI-Technologie auf der IR Ops Platform von Q4 spart uns viel Zeit bei der Gewinnvorbereitung, entlastet das Team und bietet mehr Flexibilität bei der Überprüfung durch das Management. Mit dem KI- Skriptgenerator können wir die ersten Entwürfe von Gewinnskripten für unsere Kunden in nur 20 Minuten nahtlos erstellen. Der Zugriff auf alle unsere IR-Lösungen in einem einzigen Ökosystem auf der IR Ops-Plattform war äußerst hilfreich und hat uns darin bestärkt, dass Q4 die beste Plattform für die Vorbereitung der Erträge ist.“

„Mit der IR Ops-Plattform können IR-Teams ihre strategischen Fähigkeiten erweitern, die Zielgenauigkeit der Investoren verbessern und die Sichtbarkeit ihres Unternehmens bei den richtigen Investoren erhöhen“, so Heaps. "Durch den Einsatz von KI ist Q4 in der Lage, administrative Aufgaben zu rationalisieren und den IROs wertvolle Zeit zu sparen, so dass sie sich auf ihre strategischen Prioritäten und die Erzielung von Ergebnissen konzentrieren können.

Die IR Ops Platform des Unternehmens kann auf der kommenden Jahreskonferenz des National Investor Relations Institute (NIRI) vom 9. bis 11. Juni 2024 in San Francisco, Kalifornien, aus erster Hand erlebt werden. Die Teilnehmer der Konferenz haben die Möglichkeit, die neuen Funktionen der IR Ops-Plattform zu testen und erhalten einen exklusiven Einblick in die innovativen KI-Entwicklungen von Q4.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. ist die erste IR Ops-Plattform mit dem weltweit größten Bestand an proprietären Investorendaten, die speziell entwickelt wurde, um Hindernisse zwischen öffentlichen Unternehmen und ihren Investoren zu beseitigen. Q4 gibt Investor Relations-Führungskräften und ihren Teams die Werkzeuge an die Hand, um Investoren zu gewinnen, zu verwalten und zu verstehen – alles an einem Ort. Die KI-gestützte Q4 IR Ops Platform bietet Anwendungen für Website- und Event-Management, Engagement-Analysen und Earnings Lifecycle Management, einschließlich KI Earnings Co-Pilot zur Erstellung von Skriptentwürfen auf der Grundlage historischer Daten und KI Earnings Call Summaries zum Verständnis der Stimmung unter den Kollegen. Die Plattform umfasst auch ein rationalisiertes Investoren-CRM und Shareholder Intelligence mit verbesserten Metriken, um die Strategien für das Targeting von Investoren zu verbessern. Q4 liefert die Daten, Einblicke und Arbeitsabläufe, die es IR-Teams ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Strategie, Beziehungen und erstklassige Bewertungen für ihre Unternehmen.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.600 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Q4 pflegt eine preisgekrönte Unternehmenskultur, in der die Mitarbeiter gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Der Hauptsitz von Q4 befindet sich in Toronto, Kanada, mit Niederlassungen in New York und London. Erfahren Sie mehr unter www.q4inc.com.

