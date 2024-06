EdVentures s’associe à la Fondation Mastercard pour renforcer le secteur des startups EdTech en Egypte

The 12 Startups of the first Cohort of the MasterCard Foundation EdTech Fellowship in Collaboration with EdVentures (Egypt, 2024) - (Photo: AETOSWire)

LE CAIRE--(BUSINESS WIRE)--EdVentures, la branche d’investissement de Nahdet Misr Group et la première entreprise capital-risque axée sur les technologies de l’éducation (EdTech) dans la région MENA, a annoncé un partenariat de cinq ans avec la Fondation Mastercard pour lancer le programme d’accélération - Mastercard Foundation EdTech Fellowship - en Égypte. Cette initiative a pour objectif de transformer le secteur africain de l’EdTech, ou technologie éducative, grâce à l’innovation numérique, l’inclusion et l’autonomisation des jeunes, promettant un impact important sur les écosystèmes éducatifs, informatiques et économiques en l’Égypte.

Pour la sélection des boursiers pour le programme 2024, plus de 210 candidats de startups EdTech ont été triés, à travers plusieurs gouvernorats d'Égypte. À la suite d’un processus méticuleux d’évaluation, 12 startups ont été sélectionnées, pour participer à un programme intensif d’apprentissage de 8 mois, comprenant l’accès à des cours et des formations spécialisées, du mentorat, des ateliers, et des événements de réseautage. Chaque startup recevra un financement sans fonds propres d’une valeur de 60 000 $. Au cours des trois prochaines années, le programme de bourse soutiendra un total de 36 startups EdTech, catalysant des changements positifs dans le secteur de l'éducation.

Commentant cette entente stratégique, Dalia Ibrahim, fondatrice et PDG d'EdVentures a déclaré : « Nous sommes honorés de collaborer avec la Fondation Mastercard, ce qui témoigne de notre impact dans le secteur EdTech égyptien. Cette collaboration sera essentielle pour l'industrie EdTech, et s'aligne parfaitement avec la mission principale d'EdVentures de favoriser la créativité et l'innovation et autonomiser les jeunes entrepreneurs. » Elle déclara également : « Ensemble, nous continuerons à façonner un écosystème EdTech robuste en Égypte, et à redéfinir les expériences d'apprentissage engageantes. Nous aspirons avec impatience à collaborer sur les prochaines éditions du programme de bourse, pour contribuer à notre vision commune d'un avenir meilleur pour l'éducation. »

Joseph Nsengimana, directeur du Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovants de la Fondation Mastercard a déclaré pour sa part : « Par le biais de notre partenariat avec EdVentures, nous améliorons l'accès à un apprentissage de qualité pour les apprenants mal desservis d'Égypte et d'Afrique grâce à des solutions technologiques locales. En 2023, nos cohortes de boursiers EdTech en Afrique du Sud, au Nigeria et au Kenya ont atteint 2,6 millions d'apprenants. Nous nous attendons à un impact encore plus important cette année aussi. »

Ci-dessous, la cohorte inaugurale de boursiers, comprenant :

5 Quarters - une application d'apprentissage en ligne pour les étudiants en médecine dentaire. Armstrong - une plateforme interactive d'apprentissage en ligne sur les disciplines STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). Business in Arabic - un podcast en arabe sur le développement personnel et les compétences commerciales essentielles. Career 180 – Des solutions de développement de carrière et possibilités d’emplois pour les jeunes. Deaf Gain – Des services d'orientation professionnelle destinés aux personnes sourdes et malentendantes. Fednee – Une plateforme pour ceux qui recherchent le réseautage professionnel, le développement de carrière, le mentorat et la collaboration. iSchool – Une plateforme destinée à enseigner l'intelligence artificielle (IA) et le codage aux enfants de 6 à 17 ans. Mharet Tefl - Un programme d’orthophonie pour enfants. Nafham by Tayro – Une application d'apprentissage en ligne. OTO Courses - Cours individuels personnalisés d'anglais et autres cours en ligne. Science Street - Une entreprise éducative qui vise à promouvoir l'apprentissage des sciences. Bayt Alkhyata - Un centre de formation qui favorise le développement social des femmes et de leurs communautés.

À propos d'EdVentures :

Créée en 2017, EdVentures est la branche d'investissement de Nahdet Misr Group, la principale société de capital-risque dédiée à l’EdTech, ou technologie éducative, dans la région MENA. La société soutient les startups des secteurs de l'éducation et de l'EdTech par le biais de ses programmes d'incubation, d'accélération et d'investissement. Il faut souligner que depuis son lancement, EdVentures a soutenu plus de 77 startups et investi dans 21 d'entre elles. www.nmedventures.com

Nahdet Misr est un chef de file de l’apprentissage dans la région MENA, qui se consacre à l'autonomisation des individus par le biais de l'éducation et le renforcement des compétences. Le groupe propose des solutions intégrées, notamment le développement de programmes d'études, l’éducation numérique, le renforcement des capacités, ainsi que des solutions de formation professionnelle, d'investissement dans les technologies de l'éducation et des services d’édition. www.nahdetmisr.com

A propos de la Mastercard Foundation EdTech Fellowship:

La Bourse d’Etudes EdTech de la Fondation Mastercard (Mastercard Foundation EdTech Fellowship) est un programme d’accélération de l’entrepreneuriat conçu pour soutenir les entreprises africaines EdTech prometteuses. Mise en œuvre en partenariat avec des centres d’innovation et des accélérateurs EdTech à travers l’Afrique, la Bourse fournit à certaines entreprises EdTech un soutien commercial et financier essentiel, ainsi qu’un aperçu de la science de l’apprentissage, les préparant à se développer, à atteindre la durabilité et à accroître leur impact. La bourse a été lancée en 2019 par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovants de la Fondation Mastercard (Mastercard Foundation Center for Innovative Teaching and Learning) et a soutenu 12 entreprises africaines EdTech de sept pays, atteignant plus de

800 000 apprenants. L’objectif du Centre est de s’associer à 12 Tech Hubs pour soutenir plus de 250 entreprises EdTech et toucher au moins 1,8 million de jeunes d’ici 2025.

*Source: AETOSWire