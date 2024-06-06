摩托罗拉新增支持拉登语，扩大原住民语言支持的范围

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 摩托罗拉（Motorola）和联想基金会（Lenovo Foundation）致力于为所有人打造包容和更智能的技术。今天我们扩大了对原住民语言支持倡议的范围，再次重申这一郑重承诺。为不断提高认识并助力原住民社区，摩托罗拉欣然宣布增加支持在意大利多罗米提地区（蒂罗尔州南部）的少数族裔语言拉登语，至此我们智能手机支持的语言已超过90种。

联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）估计，每两周就会有一种原住民语言消失，到本世纪末人类可能会失去大约3,000种语言。因此在过去三年来，摩托罗拉一直积极履行这一使命，牵头促进全球濒危语言的振兴。

我们最近一期原住民语言支持倡议的重点为欧洲地区，为此摩托罗拉开展了广泛的研究，识别亟需支持的少数族裔和濒危语言。在所考虑的语言中，拉登语成为极具竞争力的候选对象，它是意大利官方认可的12种少数族裔语言之一，也是在其亲缘群体居住地附近没有民族国家或实体的三种语言之一。仅30,000人讲拉登语，该语言也被联合国教科文组织认定为濒危语言。

摩托罗拉软件全球化执行总监Janine Oliveira表示：“我们在过去几年了解到，我们迫切需要与讲该语言的人群以及热爱并致力于拯救和推广该语言的学者紧密合作。拉登语社区确实如此，为此我们欣然决定在我们的设备中将该语言数字化。”

摩托罗拉与联想基金会以及来自Micurá de Rü拉登语研究所的多位翻译人员合作，由波尔扎诺自由大学（UNIBZ）罗曼语语言学教授Paul Videsott牵头。Videsott教授说：“这肯定有助于让更多人了解拉登语和其他少数族裔语言。智能手机就好比二十一世纪的铅笔，摩托罗拉Edge 50系列内置多种少数族裔语言，拉登语也包括在内，就好像一本语言书籍那样重要。”

摩托罗拉深知原住民也在使用移动技术，也是我们多元化的尊贵客户群体之一。为此我们启动了该项目，因为我们希望能够保护人类遗产和原住民的独特历史，同时为子孙后代加油助力。不过我们也相信，我们有责任带动其他人与我们一道努力。到2024年6月，摩托罗拉已将超过100万翻译的原住民词语开源化，以通过其界面推广这些语言，进一步推动全球的原住民语言振兴事业。今天，我们也有幸分享我们最新版本的《你好，原住民》白皮书。该白皮书是与联想基金会和联合国教科文组织联合编写的，可作为其他人落实自己的行动的蓝本。

拉登语是摩托罗拉最新在智能手机界面中增加的多种濒危语言之一，增加的其他语言包括印度的库维语（Kuvi）和康格拉语（Kangri）、美国的切罗基语（Cherokee）、巴西的卡因冈语（Kaingang）和亚马逊地区的尼恩加图语（Nheengatu）。摩托罗拉始终致力于落实包容性和保护文化的使命，利用科技来弥补语言的鸿沟，促进更多元、更互联的世界。要获取我们已完成数字化的每种濒危原住民语言的数据集，请访问：https://www.motorola.com/us/about/endangered-indigenous-languages-data-set。

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关于摩托罗拉和联想

联想（Lenovo）是一家年收入570亿美元的全球大型科技公司，排名《财富》世界500强第217位，每天服务180个市场数以亿计的客户。联想是全世界最大的PC公司，秉承“智能，为每一个可能”的愿景，提供从便携设备到云端的全面产品组合，包括各种人工智能赋能、就绪和优化的设备（PC、工作站、智能手机和平板电脑）、基础架构（服务器、存储、边缘设备、高性能计算和软件定义基础架构）、软件、解决方案和服务等。联想不断投资能够改变世界的创新，建设更公平、更可信和更智能的未来，惠及所有人、所有地区。联想集团有限公司的股票在香港联合交易所上市（联交所股票代码：992；美国存托凭证：LNVGY）。要了解更多信息，请访问https://www.lenovo.com；要阅读我们的最新资讯，请访问我们的StoryHub。摩托罗拉移动（Motorola Mobility LLC）于2014年被联想集团收购。摩托罗拉移动是联想的全资子公司，负责设计和制造所有Moto和摩托罗拉品牌的移动手持设备和解决方案。要了解更多信息，请访问https://www.lenovo.com；要阅读我们的最新资讯，请访问我们的StoryHub和摩托罗拉全球博客。

关于联想基金会

联想基金会（Lenovo Foundation）是联想旗下的慈善公益事业。联想是一家年收入570亿美元的全球大型科技公司，排名《财富》世界500强第217位，每天服务180个市场的数以亿计的客户。联想是全世界最大的PC公司，秉承“智能，为每一个可能”的愿景，提供从便携设备到云端的全面产品组合，包括各种人工智能赋能、就绪和优化的设备（PC、工作站、智能手机和平板电脑）、基础架构（服务器、存储、边缘设备、高性能计算和软件定义基础架构）、软件、解决方案和服务等。联想不断投资能够改变世界的创新，建设更公平、更可信和更智能的未来，惠及所有人、所有地区。联想集团有限公司的股票在香港联合交易所上市（联交所股票代码：992；美国存托凭证：LNVGY）。要了解更多信息，请访问https://www.lenovo.com；要阅读我们的最新资讯，请访问我们的StoryHub。

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