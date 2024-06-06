Motorola新增拉定語，擴大所支援的地方語種

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Motorola（中文名：摩托羅拉）和Lenovo（中文名：聯想）基金會致力為人人提供多元共融的智慧型技術。今天，我們聯合擴大「支援地方語種倡議」(Indigenous Languages Support Initiative)，以重申此一決心。Motorola以無比驕傲之情宣布將義大利提羅爾 (Tyrol) 南方多洛米提 (Dolomites ) 地區使用的少數語言拉定語 (Ladin) 加入Motorola智慧型手機支援的90多種語言清單，延續我們喚醒各界重視少數語言的努力。

聯合國教科文組織 (UNESCO) 估計，地方語言正以每兩個星期一種的速度在消失；按照這個速度，在本世紀末之前消失的語言有可能達到3000種。因此，Motorola在過去三年間身先士卒，鼓吹重振全球瀕危語言這項使命。

Motorola最近這一階段的「支援地方語種倡議」重心放在歐洲，進行了大幅研究以判定需要支援的瀕危少數語言。在列入考量的語言中，拉定語因為被義大利官方列為12種少數語言之一、而且又是三種沒有親緣國（kinstate，靠近其親緣群體居住地區的實體）的語言之一，而成為首要候選語言。拉定語的使用者僅有3萬人，已被聯合國教科文組織評定為瀕危語言。

「我們在過去幾年間體認到，與致力拯救推廣該語言的熱情使用者和學者群密切合作，確實有其必要。」Motorola軟體全球化行政總監Janine Oliveira表示，「這種作法對於拉定語社群來說是正確的，並且使幫助我們輕鬆決定在設備中將拉定語數位化。」

除了Lenovo基金會，Motorola也與拉定語協會「Micurá de Rü」的幾位譯者和審查者合作。後者由波真–波爾察諾自由大學 (Free University of Bozen-Bolzano, UNIBZ) 的羅曼語學教授Paul Videsott主持。「這絕對能夠提高拉定語和其他少數語言的能見度。」Videsott教授說，「智慧型手機有如21世紀的書寫工具，將拉定語等少數語言整合至Motorola Edge 50系列，其重要性不下透過書本傳播語言知識。」

Motorola深知地方語言的使用族群也以行動科技溝通，同為我們重視的多元客戶群之一員。因此，我們啟動這項計畫，保護人類遺產和地方文化的獨特歷史，同時為未來世代賦能。但是，我們也相信我們有責任激勵他人投入這一行動。Motorola在2024年6月已將100多萬個翻譯後的地方語言單字納入開源資源，允許其他公司透過其介面推廣這些語言，進一步在全球各地推動振興工作。今天，我們熱情獻上由Lenovo基金會和聯合國教科文組織共同撰寫的最新版《Hello Indigenous》白皮書，作為有志一同的後來者前進的藍圖。

拉定語是Motorola最新加入其智慧型手機介面的數種瀕危語言之一，其它語言尚有：Kuvi和Kangri（在印度部分地區使用）、契羅基語（Cherokee，在美國使用）、坎剛語（Kaingang，在巴西使用）和Nheengatu（在亞馬遜地區使用）。Motorola恪遵對包容性和文化保存的承諾，運用科技彌合語言鴻溝，建立更加多元互聯的世界。如要取得每一種瀕危地方語言的完整數位化資料集，請造訪：https://www.motorola.com/us/about/endangered-indigenous-languages-data-set。

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關於Motorola和Lenovo

年收入達570億美元的全球性科技巨頭Lenovo（中文名：聯想）名列《財星》全球500大企業的第271名，每日在180座市場中服務數以百萬計的客戶。身為全球最大的個人電腦企業，Lenovo秉承「智慧，為每一個可能」的宏大公司願景，提供人工智慧支援、人工智慧就緒和人工智慧優化的設備（PC、工作站、智慧型手機、平板電腦）、基礎設施（伺服器、儲存、邊緣、高效計算和軟體定義基礎設施）、軟體、解決方案和服務等從口袋到雲端的產品組合。Lenovo不斷投資於改變世界的創新工作，致力為全球各地的每一份子打造更公平、更可靠和更智慧化的未來。Lenovo以「Lenovo Group Limited」的名稱在香港交易所上市（香港交易所代號：992；美國預託證券代號：LNVGY）。若要瞭解更多資訊，請造訪：https://www.lenovo.com，並透過我們的StoryHub瀏覽最新動態。Lenovo Group Holdings在2014年收購Motorola Mobility LLC。Motorola Mobility是Lenovo全資擁有的子公司，負責設計製造Moto和Motorola品牌的所有行動手持設備及解決方案。如欲取得進一步資訊，請造訪：https://www.lenovo.com，並透過我們的StoryHub和Motorola全球部落格瀏覽最新動態。

關於Lenovo基金會

年收入達570億美元的全球科技巨頭Lenovo名列《財星》全球500大企業的第217名，每日在18座市場中服務數以百萬計的客戶。Lenovo成立Lenovo基金會專職推動慈善工作。身為全球最大的個人電腦企業，Lenovo秉承「智慧，為每一個可能」的宏大公司願景，提供人工智慧支援、人工智慧就緒和人工智慧優化的設備（PC、工作站、智慧型手機、平板電腦）、基礎設施（伺服器、儲存、邊緣、高效計算和軟體定義基礎設施）、軟體、解決方案和服務等從口袋到雲端的產品組合。Lenovo不斷投資於改變世界的創新工作，致力為全球各地的每一份子打造更公平、更可靠和更智慧化的未來。Lenovo以「Lenovo Group Limited」的名稱在香港交易所上市（香港交易所代號：992；美國預託證券代號：LNVGY）。若要瞭解更多資訊，請造訪：https://www.lenovo.com，並透過我們的StoryHub瀏覽最新動態。

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