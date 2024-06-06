Tigo Energy太陽能快速關斷系統被Constructora San Jose選中用於142MWp太陽能系統

加州坎貝爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧太陽能和能源軟體解決方案的領導廠商Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO)今天宣布，首屈一指的工程、採購和施工(EPC)公司Constructora San Jose, S.A.已選擇Tigo作為快速關斷技術供應商，為西班牙的一個工業地面支架安裝142MWp太陽能系統。可靠的快速關斷功能對於為系統所有者提供消防安全至關重要，可消除操作和維護人員以及應急人員在服務間隔期或緊急情況下接觸系統時遇到高壓直流電的風險。

該系統將生產潔淨能源，協助滿足當地工業的需求，並將多餘的能源回饋到公共電網，其中包括超過107,000台Tigo TS4-A-2F MLPE裝置，發電功率超過142MWp。該專案還包括550多個採用純訊號技術的Tigo RSS發射器。該技術可消除相鄰電纜線路對PLC訊號的干擾，提高大型複雜系統中系統通訊功能的有效性。

Constructora San Jose, S.A.採購經理Diego Navarro表示：「如此大規模的系統責任重大，而Tigo的可靠性和品質是快速安全關斷的理想選擇。相較屋頂太陽能系統，地面安裝系統的接觸風險相對較高，因此可靠的快速關斷功能至關重要。該專案將成為該地區關鍵能源基礎設施的一部分，因此必須確保一切順利，而Tigo Green Glove計畫在整個過程中提供了出色的支援服務。」

TS4-A-2F是一款可靠且具有成本效益的雙模組快速關斷解決方案，符合最新的模組層級關斷要求，包括NEC 2017/2020。TS4-A-2F通過了IEC和UL認證，可在全球使用，並通過了UL-PVRSS認證，可與最大的逆變器網路連接。Constructora San Jose選擇TS4-A-2F來支援專案中使用的670W模組。該專案將於2024年下半年開工建設，可望於2025年上半年投入使用。

Tigo Energy Inc.歐洲、中東和非洲地區高級銷售副總裁兼歐洲區董事總經理Mirko Bindi表示：「贏得Constructora San Jose, S.A.對本專案的信任是我們的榮幸，我們期待著在專案完成安裝並進入營運階段的過程中提供全面優質的太陽能產品。我們的技術設計既可靠又具有設計靈活性，該系統再次顯示，隨著系統複雜性和規模的增加，Tigo可提供出色的解決方案。Tigo Green Glove支援團隊將在整個專案中為Constructora San Jose團隊提供支援，重點關注端對端安裝品質和長期系統安全。」

Tigo TS4平台為各大洲的安裝人員帶來了太陽能光電系統的最大效益。Tigo的系統規模從2kW到100MW以上不等，每個模組的安裝時間不超過10秒，從快速關斷到模組層級監控和先進能源最佳化，Tigo在全球部署了值得信賴的可靠產品組合。

有關Tigo TS4-A-2F MLPE裝置的更多資訊，請在此處造訪產品網站。有關針對工商業太陽能安裝商的Tigo Green Glove計畫的更多資訊，請在此處造訪該計畫網站。

關於Tigo Energy

Tigo成立於2007年，是智慧硬體和軟體解決方案開發與製造領域的全球領導廠商，旨在提升住宅、商業和公用事業規模太陽能系統的安全性，增加能源產出，並降低營運成本。Tigo將其Flex MLPE（模組級電力電子）與太陽能最佳化器技術相結合，並借助智慧雲端軟體的能力進行先進的能源監測與控制。Tigo的MLPE產品能夠充分提升效能，實現即時能源監測，並提供法規要求的模組級快速關斷功能。該公司還針對家用太陽能及儲能市場開發和製造逆變器和電池儲能系統等產品。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.tigoenergy.com 。

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