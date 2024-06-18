NIQ和世界資料實驗室發表「Z世代消費」報告

Z世代的消費改變了一切。由NielsenIQ和GFK與世界資料實驗室(WDL)合作撰寫的全球報告。

Z世代的消費改變了一切。由NielsenIQ和GFK與世界資料實驗室(WDL)合作撰寫的全球報告。

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NielsenIQ (“NIQ”)與世界資料實驗室(WDL)合作，發表了第一份純粹針對Z世代的綜合世代消費報告。「Z世代消費」(Spend Z)報告中的研究和分析突顯了NIQ致力於提供可操作的市場洞察的承諾。

Z世代是有史以來人數最多、第一個真正意義上的全球一代。該報告揭示了尋求成長途徑的公司急需深入瞭解的Z世代的情況，包括他們的偏好、消費習慣、價值觀、優先事項、購物方式和地點、購買物品以及他們如何影響其他世代的購買模式。

報告發現，Z世代是指1997年至2012年出生的人，占世界人口的25%（20億），預計到2030年，他們的全球消費能力將成長到12兆美元，有可能成為世界各個地區最富有的一代。到那時，最年輕的一代將超過嬰兒潮一代的消費水準。到2034年，Z世代將在全球增加超過9兆美元的消費，超過其他任何一代人。

NIQ營運長Tracey Massey表示：「Z世代已經到來，他們已經做好了消費的準備，企業需要知道如何為他們提供服務。瞭解這一代人的與眾不同之處，是開啟他們所代表的超過12兆美元成長商機的關鍵。各家公司正試圖瞭解Z世代的成長機會，以及他們如何影響他人。『Z世代消費』報告只是NIQ協助客戶透過預測和滿足消費者需求，以獨特方式實現其雄心壯志的一個例子。

Z世代的主要啟示：

他們要求真實： 他們更喜歡與有影響力的人和品牌建立真實的關係。「忠於自我」是Z世代全球排名第一的對於成功的描述。歸屬感和自尊是另外兩個最重要的價值觀，此外還有與社會事業和行動主義相關的強烈認同感。

他們更喜歡與有影響力的人和品牌建立真實的關係。「忠於自我」是Z世代全球排名第一的對於成功的描述。歸屬感和自尊是另外兩個最重要的價值觀，此外還有與社會事業和行動主義相關的強烈認同感。 前所未見的人流量： 儘管Z世代的購物之旅是從網上開始的，他們將其他顧客的線上評論列為購物時最重要的因素，並深受社群媒體的影響，但他們的店內消費幾乎占其消費額的50%，高於他們之前的任何一代人。

儘管Z世代的購物之旅是從網上開始的，他們將其他顧客的線上評論列為購物時最重要的因素，並深受社群媒體的影響，但他們的店內消費幾乎占其消費額的50%，高於他們之前的任何一代人。 全球購買力： Z世代將成為許多地區消費支出最高的階層，2030年將占全球勞動力的30%。北美、歐洲和亞太地區將繼續主導大部分消費，而亞太地區將變得越來越重要。目前，他們在撒哈拉以南非洲、中東和北非以及拉丁美洲和加勒比等地區的消費佔有率更大，因為他們在這些地區的人口中所占比例更高。

Z世代將成為許多地區消費支出最高的階層，2030年將占全球勞動力的30%。北美、歐洲和亞太地區將繼續主導大部分消費，而亞太地區將變得越來越重要。目前，他們在撒哈拉以南非洲、中東和北非以及拉丁美洲和加勒比等地區的消費佔有率更大，因為他們在這些地區的人口中所占比例更高。 在某種程度上 注重健康和保健： 總體而言，他們注重健康和永續發展。Z世代消費群體中需求成長最活躍的是保健品和酒類/飲料。 TikTok美元銷售額的81%可望來自健康和美妝，顯示出這一領域的巨大影響力。 超過50%的Z世代使用過健身或運動應用程式，17%使用過健身手環來追蹤健康和健身資訊。

總體而言，他們注重健康和永續發展。Z世代消費群體中需求成長最活躍的是保健品和酒類/飲料。 科技加速行為： 在購物時，來自其他顧客的線上評論至關重要，53%的Z世代可能會在社群媒體或直播平台上購物。 26%的Z世代在實體店購物時使用手機做出決定，而Y世代、X世代和嬰兒潮一代的這一比例分別為23%、18% 和12%。



由於Z世代將健康和環境放在首位，我們還預期NIQ Better For™——一種利用我們的專有演算法，透過產品特性、定位、銷售和經銷來辨識品牌的分類——產品的成長速度將繼續快于傳統產品。這類產品包括「更有益於」消費者、環境和社會的產品。目前，小眾品牌和年輕一代推動了這一類別62%的成長。

NIQ傳播長Marta Cyhan-Bowles表示：「Z世代是迄今為止連結最緊密、人數最多、最具影響力的一代。Z世代的子女數量會減少，且生育時間會推遲，他們將擁有前所未見的消費能力，並將繼續優先考慮某些類別，如健康和保健，而他們之前的幾代人則沒有這樣的特點。我們的分析毫無疑問地顯示：今天對Z世代的投資將在明天得到回報。」

WDL執行長Wolfgang Fengler表示：「Z世代是有史以來人數最多、最富有、最全球化的一代。企業需要知道，Z世代有超過20億人，滿足他們的需求勢在必行。」

關於Z世代消費報告

Z世代消費報告從短期、中期和長期的角度對Z世代進行了研究，對品牌忠誠度進行了代際比較分析，並深入探討了Z世代對消費類商品、技術/耐用消費品和零售產業企業的意義。該報告對於思想領袖和決策者來說至關重要，他們希望導引公司走向成功發展的下一個尖端，同時保護現有的成功業務。敬請下載報告的免費副本。

關於NIQ

NielsenIQ (NIQ)是世界首屈一指的消費者情報公司，提供對消費者購買行為最全面的見解並揭示新的成長途徑。2023年，NIQ與GfK合併，從而將這兩家具有重要全球影響力的產業領導者整合在一起。NIQ目前在占全球GDP 97%的超過95個國家推展業務。NIQ借助最先進的平台和高階分析功能提供綜合零售資訊和最全面的消費者洞見，從而呈現市場全貌(Full View™)。

關於世界資料實驗室

世界資料實驗室(WDL)建立前瞻性專有資料，以量化和預測消費趨勢、消費支出、人口變化和直至2034年的永續發展目標進展情況。我們先進的資料科學方法已經過同儕審查並發表于《自然》雜誌，在180個國家和6000多個城市的所有人口群體中具有無與倫比的準確性、新鮮度和一致性。

研究方法

「Z世代消費」報告透過合併各國統計機構提供的家庭支出資料、聯合國和IIASA提供的人口資料，以及NIQ資料庫中涵蓋160個國家的2065項調查，對消費者支出進行了預測。在調查資料缺失的國家，支出是透過確定具有類似結構的其他國家的特徵來估算的，這些國家是透過統計技術進行最優選擇。我們對調查資料進行調整，使其與各國國民經濟核算中提供的家庭支出保持一致。中期預測以國際貨幣基金組織(IMF)的預測為基礎，長期預測以聯合國氣候變遷架構公約(UNFCCC)制定的「共享社會經濟路徑」為基礎。透過這一全面的流程，NIQ和WDL能夠對183個國家從2016年到2034年的消費者行為做出詳細可靠的預測，並按年齡、性別和收入等級進行細分。我們使用COICOP分類法將總支出進一步細分為100多種不同的產品類別。我們的核心方法已通過了《自然》雜誌的同儕審查：https://www.nature.com/articles/s41599-018-0083-y

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