Gecina : Montant alloué au contrat de liquidité porté à 20 millions d’euros

Gecina (Euronext Paris : GFC) a signé un avenant au contrat de liquidité conclu avec Rothschild Martin Maurel le 4 novembre 2021, conformément aux dispositions du règlement (UE) No 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016, des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 (la Décision de l'AMF) et des dispositions qui y sont visées.

Dans le cadre de cet avenant, la somme allouée au compte de liquidité a été portée de 12 000 000 euros (douze millions d’euros) à 20 000 000 euros (vingt millions d’euros).

L’exécution du contrat de liquidité peut être suspendue dans les conditions visées à l'article 5 de la Décision de l'AMF. Elle peut également être suspendue à la demande de Gecina pour des raisons techniques, telles que le comptage des actions ayant droit de vote avant une Assemblée générale ou le comptage des actions donnant droit au dividende avant détachement du coupon, pour une période définie par Gecina.

Le contrat de liquidité peut être résilié à tout moment par Gecina ou avec un préavis par Rothschild Martin Maurel dans les conditions prévues au contrat.

