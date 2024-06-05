Accor和Amadeus宣布新的合作計畫

馬德里--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Amadeus和Accor擴大策略性合作夥伴關係，Accor將在其全球眾多酒店實施Amadeus的中央預訂系統(ACRS)。Amadeus的雲端技術將協助世界首屈一指的酒店集團Accor提高收入，充分利用經銷策略，並與賓客建立更深入、更個人化的連結。

利用尖端技術和新功能為酒店賦能

Accor雄心勃勃的經銷策略旨在達成未來的經銷目標，並不斷努力在推動經銷成本最佳化的同時為酒店帶來更多業務。

Amadeus將提供一流的技術能力，包括雲端運算、連接解決方案和強化的使用者體驗。這將提高酒店獲取業務的靈活性和簡便性，最終提高營運效率和客戶服務品質。

Amadeus中央預訂系統的實施不僅將使Accor的酒店經營者能夠充分利用ACRS的成熟產品，還將釋放出新的功能。這些功能包括強化靈活性、與新興技術順暢整合以及簡化操作。這些進步將使酒店能夠更好地滿足賓客不斷變化的需求，確保Accor始終走在酒店業的尖端。

賦能未來酒店業，提升賓客體驗

Accor與Amadeus強化合作，旨在改變酒店業的格局，並在Accor廣泛的全球產品組合中提供無與倫比的賓客體驗。

憑藉其創新功能，ACRS使酒店經營者能夠超越傳統界限，提供超越單純客房類型的個人化服務。透過將客房景觀、風格、床上用品偏好等複雜屬性融入其中，Accor的酒店經營者可以將銷售流程提升為全面的客戶體驗。這可確保每次入住都令人難忘，並根據個人喜好量身打造，從而提高賓客的滿意度和忠誠度。

Accor數位長Alix Boulnois評論道：「我們與這一新經銷策略相關的宏偉目標是，從內部傳統系統轉換到可在所有地區擴展的世界級開放系統，為未來成長提供動能。透過深化與Amadeus的合作，我們將利用Amadeus中央預訂系統的先進功能，為我們的酒店和業主配備現代化的經銷管理工具，提供更廣泛的服務、新的創收能力和個人化的賓客體驗。」

Amadeus酒店業務總裁Francisco Pérez-Lozao Rüter補充道：「我們的Amadeus團隊非常驕傲能夠引領酒店業行銷體驗的現代化，我們很高興能與Accor合作，在其多樣化的產品組合中推出ACRS。當今市場瞬息萬變，需要變革性的技術來滿足賓客的期望，並在不斷變化的業務需求背景下推動成長。透過此次合作，Accor加入了我們由世界領先酒店組成的全球社群，致力於改變與賓客的關係，超越他們的期望，讓旅行體驗更加美好。」

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