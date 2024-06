InQuik et CMC unissent leurs forces pour stimuler l’innovation dans la construction de ponts

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Commercial Metals Company (CMC), un fournisseur de solutions de construction figurant au palmarès Fortune 500, et InQuik Inc., une société de construction de ponts innovante, ont annoncé un partenariat stratégique visant à fournir la solution de pont innovante InQuik à travers les États-Unis, rendant ainsi les ponts de haute qualité et durables plus accessibles et plus abordables pour les communautés.

InQuik Group, basé en Australie, concède sa propriété intellectuelle à CMC pour produire et vendre sa solution de pont aux États-Unis dans le cadre d’un accord exclusif, combinant les forces des deux entreprises pour stimuler la croissance et l’innovation.

« Ce partenariat permettra à InQuik de tirer parti de la vaste portée et de la capacité de production de CMC, ce qui renforcera sa capacité à développer rapidement la fourniture de ces solutions innovantes », déclare Logan Mullaney, président d’InQuik. « Grâce à l’expertise de CMC en matière d’infrastructure et à la technologie de pointe d’InQuik, ce partenariat est gagnant-gagnant. »

CMC est un fournisseur de solutions innovantes qui aide à construire un monde plus fort, plus sûr et plus durable. Grâce à un vaste réseau de fabrication principalement situé aux États-Unis et en Europe centrale, CMC offre des produits et des technologies répondant aux besoins critiques de renforcement du secteur mondial de la construction. Les solutions de CMC soutiennent la construction dans une grande variété d’applications, y compris l’infrastructure, le non-résidentiel, le résidentiel, l’industrie, la production et la transmission d’énergie.

« Les produits InQuik sont des systèmes à valeur ajoutée hautement techniques qui élargissent le portefeuille de solutions que CMC fournit à l’industrie de la construction », déclare Michael Doucet, vice-président principal de l’Emerging Businesses Group de CMC. « Le partenariat entre CMC et InQuik permettra aux propriétaires de ponts de maximiser l’utilisation de leurs fonds en construisant des ponts plus rapidement, de manière plus rentable et plus efficace. »

InQuik conçoit et fabrique un système de composants modulaires pour accélérer la construction de ponts en béton. Ce système facilement transportable assure une durée de vie de 100 ans aux ponts tout en réduisant la main-d’œuvre sur site et les coûts de transport, ce qui permet de répondre à certains des problèmes les plus difficiles auxquels est confrontée l’industrie de la construction et la reconstruction de l’infrastructure américaine. Cela permet de réaliser des projets de ponts en béton de première qualité plus rapidement et à moindre coût, tout en restant parfaitement conforme aux normes.

Le Federal Infrastructure Investment and Jobs Act et le Bridge Investment Program de 2023 représentent une occasion unique pour les projets de ponts de bénéficier d’un financement. Avec 550 milliards de dollars supplémentaires alloués à de nouveaux projets de construction, l’innovation transformatrice apportée par le système InQuik permettra à l’industrie de mener à bien davantage de projets.

À propos d’InQuik

InQuik a été fondé par la famille Mullaney pour commercialiser son système de construction breveté révolutionnaire. Les composants modulaires autoportants d’InQuik peuvent être utilisés pour la construction accélérée de structures en béton telles que des ponts, des bâtiments, des jetées et des bunkers. Facilement transportable, avec un assemblage simple et sûr sur place, le système est entièrement conforme aux normes et permet de réaliser des projets de qualité supérieure plus rapidement et à moindre coût.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.