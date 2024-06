NIQ e World Data Lab divulgam relatório “Spend Z”

Spend Z- Gen Z changes everything. A global report authored by NielsenIQ and GFK in collaboration with World Data Lab (WDL).

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--A NielsenIQ (“NIQ”) colaborou com a World Data Lab (“WDL”) para publicar o primeiro relatório de gastos geracionais abrangente do gênero, focado exclusivamente na Geração Z. A pesquisa e a análise apresentadas no relatório “Spend Z” destaca o compromisso da NIQ em fornecer percepções de mercado acionáveis.

O relatório revela exatamente o que as empresas que buscam garantir caminhos para o crescimento precisam entender de forma urgente e profunda sobre a Geração Z, a maior e a primeira geração verdadeiramente global de todos os tempos, incluindo suas preferências, hábitos de consumo, valores, prioridades, como e onde compram, o que compram e como influenciam os padrões de compra de outras gerações.

O relatório constatou que a Geração Z, definida como qualquer pessoa que nasceu entre 1997 e 2012, representa 25% (2 bilhões) da população mundial, e seu poder de compra global deve crescer para US$ 12 trilhões até 2030, o que pode torná-la na geração mais rica em todas as regiões do mundo. Até lá, a geração mais jovem deverá ultrapassar os gastos dos Boomers. E até 2034, a Geração Z adicionará mais de US$ 9 trilhões em gastos globalmente, mais do que qualquer outra geração.

“A Geração Z está aqui, está pronta para gastar, e as empresas precisam saber como se movimentar para atendê-la. Entender o que faz dessa geração tão diferente é fundamental para aproveitar a oportunidade de crescimento de mais de US$ 12 trilhões que ela representa", disse Tracey Massey, diretora de operações da NIQ . “As empresas estão tentando entender as oportunidades de crescimento com a Geração Z e como ela está influenciando os outros. O “Spend Z” é apenas um exemplo de como a NIQ ajuda nossos clientes a alcançar suas ambições de forma única, antecipando e atendendo às necessidades dos consumidores.”

Principais aspectos da Geração Z:

Exige autenticidade: A Geração Z está mais interessada em relacionamentos autênticos com influenciadores e marcas. “Ser fiel a si mesmo” é a descrição de sucesso número um para a Geração Z em todo o mundo. Pertencimento e autoestima são dois outros valores principais, juntamente com um forte senso de identidade que está ligado a causas sociais e ao ativismo.

Fluxo de clientes sem precedentes: Suas compras em lojas físicas representam quase 50% de sua participação em dólares e são mais altas do que as de qualquer outra geração anterior, embora a Geração Z inicie sua jornada de compras online, classifique as avaliações online de outros compradores como o fator mais importante ao fazer compras e seja fortemente influenciada pelas mídias sociais.

Suas compras em lojas físicas representam quase 50% de sua participação em dólares e são mais altas do que as de qualquer outra geração anterior, embora a Geração Z inicie sua jornada de compras online, classifique as avaliações online de outros compradores como o fator mais importante ao fazer compras e seja fortemente influenciada pelas mídias sociais. Poder de consumo global: A Geração Z se tornará a classe de consumidores que mais consome em muitas regiões e 30% da força de trabalho global em 2030. A América do Norte, a Europa e a Ásia-Pacífico continuarão dominando a maior parte do consumo, com a Ásia-Pacífico se tornando cada vez mais importante. Atualmente, a Geração Z têm uma parcela mais significativa do consumo em regiões como África Subsaariana, Oriente Médio e Norte da África, América Latina e Caribe, onde constituem uma parte mais substancial da população.

Poder de consumo global: A Geração Z se tornará a classe de consumidores que mais consome em muitas regiões e 30% da força de trabalho global em 2030. A América do Norte, a Europa e a Ásia-Pacífico continuarão dominando a maior parte do consumo, com a Ásia-Pacífico se tornando cada vez mais importante. Atualmente, a Geração Z têm uma parcela mais significativa do consumo em regiões como África Subsaariana, Oriente Médio e Norte da África, América Latina e Caribe, onde constituem uma parte mais substancial da população.

Questões de saúde e bem-estar ...até certo ponto: em geral, ela se preocupa com a saúde e com a sustentabilidade. O crescimento mais dinâmico da demanda entre a classe de consumidores da Geração Z está tanto nas categorias de saúde, como em álcool/bebidas. Espera-se que 81% das vendas em dólares do TikTok venham da área de saúde e beleza, o que demonstra um impacto desproporcional. Mais de 50% da Geração Z já usou um aplicativo de fitness ou de exercícios, e 17% usou uma pulseira de fitness para monitorar informações de saúde e fitness.

Tecnologia acelerando o comportamento: a Geração Z considera fundamentais as avaliações online de outros compradores ao fazer suas compras, sendo que 53% da população dela provavelmente fará compras em mídias sociais ou plataformas de transmissão ao vivo. Um total de 26% da Geração Z usa seus telefones para tomar decisões enquanto faz compras fisicamente na loja, em comparação com 23% da Geração Y, 18% da Geração X e 12% dos Boomers.



Com a Geração Z priorizando a saúde e o meio ambiente, também esperamos que os produtos NIQ Better For™ – uma classificação que usa nosso algoritmo exclusivo para identificar marcas por meio de características, posicionamento, vendas e distribuição de produtos – continuem crescendo mais rapidamente do que os produtos convencionais. Essa categoria inclui produtos que são “melhores para” o consumidor, o meio ambiente e a sociedade. Atualmente, as marcas pequenas e as gerações mais jovens são responsáveis por 62% do crescimento dessa categoria.

“A Geração Z é a mais conectada, maior e mais influente até hoje” disse Marta Cyhan-Bowles, diretora de comunicação da NIQ . "A Geração Z terá menos filhos, mais tarde, terá um poder aquisitivo sem precedentes e continuará priorizando determinadas categorias – como saúde e bem-estar – de uma forma que as gerações anteriores não priorizaram. Nossa análise não deixa dúvidas: o investimento na Geração Z hoje valerá a pena amanhã."

" A Geração Z é a maior, a mais rica e a mais global de todos os tempos ” disse Wolfgang Fengler, CEO da WDL . “As empresas precisam saber que a Geração Z tem 2 bilhões de pessoas, e atender às suas necessidades é uma obrigação.”

Sobre o Spend Z

O Spend Z considera a Geração Z em curto, médio e longo prazos, com análises comparativas de fidelidade à marca entre gerações e um mergulho profundo no que isso significa para as empresas dos setores de bens de consumo, tecnologia/duráveis e varejo. O relatório é essencial para líderes de pensamento e tomadores de decisão que buscam direcionar suas empresas para o próximo limiar de crescimento bem-sucedido e, ao mesmo tempo, proteger seus negócios existentes bem-sucedidos. Baixe uma cópia gratuita do relatório.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NIQ) é a empresa líder mundial em inteligência do consumidor, proporcionando a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniu à GfK em 2023, combinando as duas lideranças do setor com alcance global incomparável. Hoje a NIQ tem operações em mais de 95 países, representando 97% do PIB mundial. Com uma leitura holística do comércio varejista e os insights mais abrangentes do consumidor, fornecidos com análises avançadas por meio de plataformas de última geração, a NIQ oferece a Full View™.

Sobre a World Data Lab

A World Data Lab (WDL) cria dados proprietários voltados para o futuro para quantificar e prever tendências de consumo, gastos do consumidor, mudanças demográficas e progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) até 2034. Nossa abordagem avançada de ciência de dados, que foi revisada por pares e publicada na Nature, oferece precisão, atualização e consistência incomparáveis em todos os grupos demográficos de 180 países e mais de 6.000 cidades.

Metodologia de pesquisa

O relatório “Spend Z” previu os gastos do consumidor mesclando dados de gastos domésticos obtidos de agências estatísticas nacionais com dados populacionais das Nações Unidas e do Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados (IIASA), incorporando 2.065 pesquisas que abrangem 160 países no banco de dados da NIQ. Nos países em que faltam dados de pesquisa, os gastos são imputados por meio da identificação de características de outros países com estruturas semelhantes, escolhidas de forma otimizada usando técnicas estatísticas. Os dados da pesquisa são ajustados para serem consistentes com as despesas domésticas fornecidas nas contas nacionais de cada país. Nowcasts e previsões são baseados nas projeções do FMI para o médio prazo e nas Trajetórias Econômicas Compartilhadas (SSPs) desenvolvidas para a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) para o longo prazo. Esse processo abrangente permite que a NIQ e a WDL produzam previsões detalhadas e confiáveis do comportamento do consumidor em 183 países de 2016 a 2034, discriminadas por idade, gênero e classe de renda. Além disso, desagregamos o gasto total em mais de 100 categorias de produtos diferentes usando as Classificações do Consumo Individual por Objetivo (COICOP). Nossos métodos principais foram revisados por pares na Nature https://www.nature.com/articles/s41599-018-0083-y

