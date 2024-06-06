InQuik與CMC聯手推動橋樑建設創新

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 《財星》500大建築解決方案供應商Commercial Metals Company (CMC)與創新橋樑公司InQuik Inc.宣布達成策略性合作夥伴關係，將在全美推廣具有顛覆性的InQuik橋樑解決方案，使高品質、耐用的橋樑對社群更加可及且可負擔。

在這項獨家交易中，總部位於澳洲的InQuik Group將把其智慧財產權授權給CMC，以在美國生產和銷售橋樑解決方案，將兩家公司的優勢結合起來，推動成長和創新。

InQuik總裁Logan Mullaney表示：「此次合作將使InQuik能夠利用CMC的廣泛影響力和生產能力，強化其迅速擴大這些創新解決方案交付規模的能力。憑藉CMC的基礎設施專長和InQuik的尖端技術，雙方的合作實現了雙贏。」

CMC是一家創新解決方案供應商，致力於建設一個更強大、更安全、更永續發展的世界。透過主要位於美國和中歐的廣泛製造網路，CMC提供的產品和技術可滿足全球建築產業的關鍵加固需求。CMC的解決方案支援各種應用領域的建設，包括基礎設施、非住宅、住宅、工業以及能源發電和傳輸。

CMC新興業務部資深副總裁Michael Doucet表示：「InQuik產品是高度工程化的加值系統，它擴展了CMC為建築產業提供的解決方案組合。CMC與InQuik的合作將使橋樑所有者能夠更快、更具成本效益、更高效地建造橋樑，從而充分利用他們的資金。」

InQuik設計和製造一種模組化構件系統，用於加快混凝土橋樑的建設。這種易於運輸的系統可使橋樑壽命達到100年，同時還能減少現場勞動力和降低運輸成本，從而解決當今建築業和美國基礎設施重建所面臨的一些最具挑戰性的問題。這使得優質混凝土橋樑專案的交付速度更快、更具成本效益，同時始終完全符合標準。

《2023年聯邦基礎設施投資與就業法案》和《橋樑投資計畫》為橋樑專案提供了千載難逢的融資機會。隨著額外的5500億美元分配給新的建設專案，InQuik系統提供的變革性創新將使該產業能夠成功交付更多的專案。

關於InQuik

InQuik由Mullaney家族創立，旨在將其革命性的專利建築系統商業化。InQuik的自支撐模組化構件可用於加速混凝土結構的施工，如橋樑、建築、防波堤和掩體。該系統運輸方便，現場組裝簡單安全，完全符合相關標準，可用於更快、更具成本效益地交付優質專案。

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