NIQ 和世界数据实验室发布《Z 世代消费报告

Z世代的消费改变了一切。由NielsenIQ和GFK与世界数据实验室(WDL)合作撰写的全球报告。

Z世代的消费改变了一切。由NielsenIQ和GFK与世界数据实验室(WDL)合作撰写的全球报告。

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NielsenIQ（“NIQ”）与世界数据实验室（WDL）联合发布了全球首份专门聚焦 Z 世代消费情况的综合性报告。这份《Z 世代消费报告》是广泛研究和分析的结晶，亦是 NIQ 致力提供可操作市场洞察的又一例证。

Z 世代是有史以来人数最多且首批真正全球化的一代，及时且充分了解其偏好、消费习惯、价值观、优先事项、购物方式和地点、选购的产品及其如何影响其他几代人的购物模式，将是寻求稳定增长的企业的必经之路，而这份《Z 世代消费报告》正是为了准确揭示上述内容。

根据该报告，Z 世代（即 1997 年至 2012 年出生的人）占世界人口的 25%（20 亿），预计到 2030 年，其全球消费能力将增长到 12 万亿美元，有望成为全球各地区最富有的一代。届时，最年轻一代的消费支出将超过婴儿潮一代。到 2034 年，Z 世代的全球消费将增加超 9 万亿美元，超过任何其他世代。

“Z 世代现已到来，并已做好消费准备，企业需要知道如何转型调整，因势利导。要释放 Z 世代所代表的超 12 万亿美元增长机会，关键是要了解这代人因何独特。”NIQ 首席运营官 Tracey Massey 如是说。“各企业正在努力了解 Z 世代的增长机会，以及他们如何影响其他几代人。这份《Z 世代消费报告》只是 NIQ 通过预测和满足消费者需求，帮助客户别出心裁地实现其抱负的又一实证。”

Z 世代的关键要点：

追求真实性： 他们对与影响者和品牌的真实关系更感兴趣。“做真实的自己”是全球 Z 世代对成功的首要诠释。追求“归属感”和“自尊”是其另外两大首要价值观，另外，他们对社会事业和行动主义有强烈认同感。

他们对与影响者和品牌的真实关系更感兴趣。“做真实的自己”是全球 Z 世代对成功的首要诠释。追求“归属感”和“自尊”是其另外两大首要价值观，另外，他们对社会事业和行动主义有强烈认同感。 人流量前所未有： Z 世代通常从线上开始购物，他们会优先考虑其他购物者的在线评论，且深受社交媒体影响，但其在实体店内的消费仍占其消费总额的近 50%，高于他们之前的任何一代。

Z 世代通常从线上开始购物，他们会优先考虑其他购物者的在线评论，且深受社交媒体影响，但其在实体店内的消费仍占其消费总额的近 50%，高于他们之前的任何一代。 全球购买力： 到 2030 年，Z 世代将成为许多地区消费支出最高的群体，并占全球劳动力的 30%。在各地区的 Z 世代消费支出中，北美、欧洲和亚太地区仍将继续占大头，且亚太地区的比重日益上涨。目前，撒哈拉以南非洲、中东和北非以及拉丁美洲和加勒比地区等地区的 Z 世代占有更大的消费份额，因为这些地区的 Z 世代人口占比更大。

到 2030 年，Z 世代将成为许多地区消费支出最高的群体，并占全球劳动力的 30%。在各地区的 Z 世代消费支出中，北美、欧洲和亚太地区仍将继续占大头，且亚太地区的比重日益上涨。目前，撒哈拉以南非洲、中东和北非以及拉丁美洲和加勒比地区等地区的 Z 世代占有更大的消费份额，因为这些地区的 Z 世代人口占比更大。 从某种程度讲， 健康和保健 深受重视：总体而言，Z 世代的健康意识和可持续发展意识强烈。在 Z 世代消费阶层中，需求增长最活跃的类目是健康类产品，以及酒精和饮料。

深受重视：总体而言，Z 世代的健康意识和可持续发展意识强烈。在 Z 世代消费阶层中，需求增长最活跃的类目是健康类产品，以及酒精和饮料。 预计 TikTok 美元销售额的 81% 来自健康和美容，可见其影响巨大。

超过 50% 的 Z 世代使用过健身或锻炼 App，17% 的 Z 世代使用过健身手环来跟踪其健康和健身信息。

技术推动消费行为： 网络购物时，Z 世代会高度重视其他购物者的在线评论，53% 的 Z 世代可能会在社交媒体或直播平台上购物。 在实体店购物时，26% 的 Z 世代会用手机查询，而 Y 世代的这一比例为 23%，X 世代为 18%，婴儿潮一代为 12%。



鉴于 Z 世代对健康和环境的高度重视，我们还预计 NIQ Better For™（一种利用我们的专有算法通过产品特征、定位、销售和分销来识别品牌的分类法）产品将继续比传统产品更快增长。该类别包含了对消费者、环境和社会“更好”的产品。目前，该类别 62% 的增长是靠小品牌和年轻几代来推动。

NIQ 首席传播官 Marta Cyhan-Bowles 表示：“Z 世代是迄今为止联系最紧密、规模最大、影响力最大的一代。虽然 Z 世代生育的子女数量将会减少，但其未来的消费能力将空前强大，并将继续优先考虑健康和保健等类别的消费，且达到了他们之前几代人所未达到的程度。我们的分析毫无疑问表明：当前对 Z 世代的投资未来必将回报丰厚”。

世界数据实验室首席执行官 Wolfgang Fengler 表示：“Z 世代是有史以来人数最多、最富有、最具全球化的一代。企业需要知道，Z 世代的人数高达 20 亿，满足其需求是必经之路。”

关于《Z 世代消费报告》

“Z 世代消费”报告从短期、中期和长期角度对 Z 世代了研究，进行了代际品牌忠诚度比较分析，并深入探讨了其对包装消费品、科技/耐用品和零售行业企业的影响。对于希望巩固现有业务成果和开拓未来增长新阵地的思想领袖和决策者而言，该报告至关重要，值得一读。欢迎免费下载该报告。

关于 NIQ

NielsenIQ（NIQ）是全球领先的消费者研究和零售监测公司，致力于对消费者购买行为提供最全面的洞察并揭示新的增长途径。2023 年，NIQ 同 GfK 合并，实现了两大行业领袖的强强联合，将企业的全球影响力推向了前所未有的新高度。如今，NIQ 的业务遍及超过 95 个国家，覆盖 GDP 的 97%。NIQ 推出了Full View™，通过最先进的平台和尖端的分析技术提供整体性零售解读和最全面的消费者洞察力。

关于世界数据实验室 （World Data Lab）

世界数据实验室致力于创建前瞻性专有数据，以量化和预测消费者趋势、消费者支出、人口结构变化以及到 2034 年实现可持续发展目标的进展。我们采用的先进数据科学方法经过了同行评审并发表在了《自然》杂志上，将为 180 个国家和 6,000 多个城市的所有人口统计群体提供无与伦比的准确性、新鲜度和一致性。

研究方法论

“Z 世代消费”报告预测消费者支出的方法如下：将从各国统计机构获得的家庭支出数据与从联合国和国际应用系统分析研究所（IIASA）获得的人口数据相结合，并纳入 NIQ 数据库中涵盖 160 个国家的 2,065 项调查。如果有的国家缺少调查数据，则通过确定具有类似结构的其他国家的特征并使用统计技术进行最佳选择来估算此等国家的支出数据。调查数据会加以调整，以便与各国国民账户中提供的家庭支出保持一致。即时预测和未来预测基于国际货币基金组织的中期预测以及为《联合国气候变化框架公约》制定的长期共享社会经济路径。这一综合流程使 NIQ 和世界数据实验室能够对 183 个国家在 2016 年至 2034 年间的消费者行为进行详细可靠的预测，并按年龄、性别和收入阶层进行细分。我们使用“按目的划分的个人消费分类”（COICOP）将总支出进一步细分为 100 多个不同的产品类别。我们的核心方法已经过同行评审https://www.nature.com/articles/s41599-018-0083-y。

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