InQuik与CMC联手推动桥梁建设创新

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 《财富》500强建筑解决方案提供商Commercial Metals Company (CMC)与创新桥梁公司InQuik Inc.宣布达成战略合作伙伴关系，将在全美范围内推广具有颠覆性的InQuik桥梁解决方案，使高质量、耐用的桥梁对社区更加可及且可负担。

在这项独家交易中，总部位于澳大利亚的InQuik Group将把其知识产权授权给CMC，以在美国生产和销售桥梁解决方案，将两家公司的优势结合起来，推动增长和创新。

InQuik总裁Logan Mullaney表示：“此次合作将使InQuik能够利用CMC的广泛影响力和生产能力，增强其迅速扩大这些创新解决方案交付规模的能力。凭借CMC的基础设施专长和InQuik的尖端技术，双方的合作实现了双赢。”

CMC是一家创新解决方案供应商，致力于建设一个更强大、更安全、更可持续发展的世界。通过主要位于美国和中欧的广泛制造网络，CMC提供的产品和技术可满足全球建筑行业的关键加固需求。CMC的解决方案支持各种应用领域的建设，包括基础设施、非住宅、住宅、工业以及能源发电和传输。

CMC新兴业务部高级副总裁Michael Doucet表示：“InQuik产品是高度工程化的增值系统，它扩展了CMC为建筑行业提供的解决方案组合。CMC与InQuik的合作将使桥梁所有者能够更快、更具成本效益、更高效地建造桥梁，从而最大限度地利用他们的资金。”

InQuik设计和制造一种模块化组件系统，用于加快混凝土桥梁的建设。这种易于运输的系统可使桥梁寿命达到100年，同时还能减少现场劳动力和降低运输成本，从而解决当今建筑业和美国基础设施重建所面临的一些最具挑战性的问题。这使得优质混凝土桥梁项目的交付速度更快、更具成本效益，同时始终完全符合标准。

《2023年联邦基础设施投资与就业法案》和《桥梁投资计划》为桥梁项目提供了千载难逢的融资机会。随着额外的5500亿美元分配给新的建设项目，InQuik系统提供的变革性创新将使该行业能够成功交付更多的项目。

关于InQuik

InQuik由Mullaney家族创立，旨在将其革命性的专利建筑系统商业化。InQuik的自支撑模块化组件可用于加速混凝土结构的施工，如桥梁、建筑、防波堤和掩体。该系统运输方便，现场组装简单安全，完全符合相关标准，可用于更快、更具成本效益地交付优质项目。

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