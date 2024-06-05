Accor和Amadeus宣布新的合作计划

马德里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Amadeus和Accor扩大战略合作伙伴关系，Accor将在其全球范围内的众多酒店实施Amadeus的中央预订系统(ACRS)。Amadeus基于云的技术将帮助世界领先的酒店集团Accor提高收入，最大限度地利用分销战略，并与宾客建立更深入、更个性化的联系。

利用尖端技术和新功能为酒店赋能

Accor雄心勃勃的分销战略旨在实现未来的分销目标，并不断努力在优化分销成本的同时为酒店带来更多业务。

Amadeus将提供一流的技术能力，包括云、连接解决方案和增强的用户体验。这将提高酒店获取业务的灵活性和简便性，最终提高运营效率和客户服务质量。

Amadeus中央预订系统的实施不仅将使Accor的酒店经营者能够充分利用ACRS的成熟产品，还将释放出新的功能。这些功能包括增强灵活性、与新兴技术无缝集成以及简化操作。这些进步将使酒店能够更好地满足宾客不断变化的需求，确保Accor始终走在酒店业的前沿。

助力未来酒店业，提升宾客体验

Accor与Amadeus加强合作，旨在改变酒店业的格局，并在Accor广泛的全球产品组合中提供无与伦比的宾客体验。

凭借其创新功能，ACRS使酒店经营者能够超越传统界限，提供超越单纯客房类型的个性化服务。通过将客房景观、风格、床上用品偏好等复杂属性融入其中，Accor的酒店经营者可以将销售流程提升为全面的客户体验。这可确保每次入住都令人难忘，并根据个人喜好量身定制，从而提高宾客的满意度和忠诚度。

Accor首席数字官Alix Boulnois评论道：“我们与这一新分销战略相关的宏伟目标是，从内部传统系统过渡到可在所有地区扩展的世界级开放系统，为未来增长提供助力。通过深化与Amadeus的合作，我们将利用Amadeus中央预订系统的先进功能，为我们的酒店和业主配备现代化的分销管理工具，提供更广泛的服务、新的创收能力和个性化的宾客体验。”

Amadeus酒店业务总裁Francisco Pérez-Lozao Rüter补充道：“我们的Amadeus团队非常自豪能够引领酒店业营销体验的现代化，我们很高兴能与Accor合作，在其多样化的产品组合中推出ACRS。当今市场瞬息万变，需要变革性的技术来满足宾客的期望，并在不断变化的业务需求背景下推动增长。通过此次合作，Accor加入了我们由世界领先酒店组成的全球社区，致力于转变与宾客的关系，超越他们的期望，让旅行体验更加美好。”

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