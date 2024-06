Usercentrics associa-se à Wix para lançar a primeira solução de consentimento no Wix App Market

MUNIQUE--(BUSINESS WIRE)--A Usercentrics, líder em soluções de privacidade de dados que gere mais de 6.3 mil milhões de consentimentos mensais entre plataformas, em parceria com a Wix, Wix.com Ltd. (NASDAQ: WIX), a principal plataforma SaaS de criação de sites para criar, gerir e desenvolver uma presença digital global1, anuncia o lançamento da Cookiebot™ for Wix by Usercentrics.

A Cookiebot™ for Wix by Usercentrics é uma solução plug-and-play que simplifica a implementação da gestão do consentimento para proprietários de websites, permitindo-lhes permitindo-lhes garantir a conformidade com regulamentações de privacidade como o GDPR.

Asaf Remler, Director of Strategic Partnerships da Wix, afirma: "Estamos entusiasmados com a parceria com a Usercentrics para oferecer aos nossos usuáriosuma solução de fácil implementaçãoque aumente a conformidade e capacite os proprietários de websites. Juntos, estamos estabelecendo um novo padrão para a forma como os utilizadores da Wix gerem o consentimento dos usuários. Isto nos permite dar um passo em frente no desenvolvimento da nossa estratégia de expandira nossa oferta de produtos com os principais parceiros tecnológicos."

O que os usuários Wix e as agências podem esperar da Cookiebot™ for Wix by Usercentrics

Principais recursos do aplicativo Cookiebot™ for Wix by Usercentrics:

Configuração simplificada com alguns passos simples e, em seguida, ativação do banner com um clique Experiência de usuáriopersonalizável com flexibilidade de design para que o banner de consentimento combine com a aaprênciado site Wix, com suporte para mais de 47 idiomas Tomada de decisões informada apoiada por relatórios de análise automatizados, para que os proprietários dos sites saibam onde necessitam de consentimento e para quais rastreadores e componentes Categorização automática de aplicativos Wix e de terceiros diretamente no banner de consentimento do website Uma vantagem competitiva num mercado consciente da privacidade, posicionando os clientes Wix como líderes em privacidade

Aumentar a conformidade global com a privacidade

Mais de 2 milhões de websites e aplicações já utilizam soluções Usercentrics para proporcionar uma experiência de usuário transparente e gerir o seu consentimento e preferências.

Felipe Iregui, Global Director Platform Partnerships da Usercentrics afirma: "A nossa parceria com a Wix disponibiliza a gestão da privacidade e do consentimento dos dados como novos padrões para as empresas e os seus usuários. Os usuários da Wix podem agora se beneficiar de uma solução confiável e fácil de implementar para gerir o consentimento dos utilizadores."

Para mais informações sobre a app Cookiebot™ for Wix by Usercentrics, visite o Wix APP Market e faça o download the app.

Sobre a Usercentrics

A Usercentrics é líder de mercado global em soluções de privacidade de dados. Permitimos que as empresas recolham, façam a gestão e documentem os consentimentos e as preferências dos utilizadores em websites e aplicações para alcançar a conformidade global com a privacidade de dados.