DEWA在可持续发展认知和品牌价值增长方面居阿联酋领先地位

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 国际领先的品牌价值评估咨询公司Brand Finance披露，Dubai Electricity and Water Authority（DEWA）被评为阿联酋所有品牌中对环境可持续发展承诺最坚定的品牌。Brand Finance的报告还显示，在公用事业领域，DEWA是阿联酋最有价值的公用事业品牌，在该地区排名第二，品牌价值增长了3%，达到11亿美元。该报告强调了DEWA对环境、社会和治理 (ESG) 原则的卓越承诺，确保其在阿联酋环境可持续发展认知方面的领先地位。

“我们很荣幸被评为阿联酋环境可持续发展方面的领军企业。英明领导团队的愿景和指示引导我们努力采用和推进可持续发展，因为可持续发展是所有社会、经济和环境发展计划的基石。这一重要成就反映了公众对我们坚定不移地致力于可持续发展实践的认可，以及我们在推动迪拜实现绿色未来愿景方面所发挥的突出作用。DEWA将继续在运营的方方面面融入可持续发展理念，确保我们为经济、环境和社会做出积极贡献。DEWA董事总经理兼首席执行官Saeed Mohammed Al Tayer阁下表示。

“DEWA面临严峻的运营环境：在缺水、资源匮乏的环境中，为快速增长、期望很高的人口提供必要的公用事业服务。在这种情况下，确保其运营的可持续性并维护良好声誉是一项重大挑战，DEWA的管理显然非常得力，”Brand Finance董事长兼首席执行官David Haigh表示。

Brand Finance报告还重点介绍了DEWA旨在加强其所有业务可持续发展的综合举措。对获得这一殊荣做出贡献的重点项目包括Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park太阳能发电场，这是全球最大的单址太阳能发电场，计划到2030年容量超过5000MW。DEW拥有大量创新项目组合，如绿色氢能项目、电动汽车绿色充电器计划和智能电网，反映了DEWA致力于利用先进技术提高能源和水的利用效率，推动阿联酋能源转型的决心。

来源：AETOSWire

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