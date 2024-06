Regula s’associe à Netpositive pour transformer l’accès aux festivals de musique internationaux

Netpositive’s new Backstage Ticketing solution for large events’ visitor ID verification based on Regula Document Reader SDK (Graphic: Business Wire)

Netpositive’s new Backstage Ticketing solution for large events’ visitor ID verification based on Regula Document Reader SDK (Graphic: Business Wire)

RESTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--L’accès aux festivals internationaux tels que Sziget et Untold, qui attirent jusqu’à 100 000 visiteurs par jour, a été considérablement amélioré. Regula , développeur mondial de dispositifs médicolégaux et de solutions de vérification d’identité, et Netpositive , fournisseur hongrois de services informatiques spécialisé dans la gestion d’événements à grande échelle, ont uni leurs forces pour passer à la vérification d’identité mobile (IDV) par le biais d’une application spéciale dotée d’un logiciel IDV. L’écosystème de pointe Backstage Ticketing de Netpositive est par conséquent devenu un atout encore plus précieux pour les organisateurs d’événements à travers le monde.

L’épine dorsale des services d’accès aux événements de grande envergure est le processus dit de « remboursement », au cours duquel les billets des visiteurs sont contrôlés et échangés contre des bracelets avec des droits d’accès désignés. Pour que ce processus fonctionne correctement, il est nécessaire d’identifier les visiteurs de l’événement à l’aide de leurs documents d’identité.

Netpositive se chargeait auparavant de la vérification des documents à l’aide de scanners d’identification fournis par un fournisseur tiers. L’entreprise utilisait également une série d’autres appareils, tels que des lecteurs de codes-barres, des lecteurs NFC et des ordinateurs portables. La complexité de la gestion de ces appareils entraînait souvent des inefficacités aux points de remboursement des événements.

Pour rendre le processus plus productif et plus harmonisé, Netpositive a décidé de passer à la vérification d’identité mobile (IDV) par l’intermédiaire d’une application spéciale dotée d’un logiciel IDV. Après avoir effectué des recherches approfondies et suivi les recommandations d’un partenaire, Netpositive a opté pour Regula Document Reader SDK, une solution logicielle complète de vérification des documents d’identité. En l’espace d’un mois, la solution de Regula a été intégrée de manière transparente dans l’application de gestion d’accès à Backstage Ticketing de Netpositive et dans leur écosystème plus large, où ils gèrent tout, de la vente de billets aux contrôles de remboursement, en passant par les tableaux de bord des événements.

Regula Document Reader SDK permet à l’écosystème Backstage Ticketing de Netpositive de lire et de vérifier les passeports, les cartes d’identité et les permis de conduire avec un seul appareil mobile. La solution de Regula accélère non seulement le processus de vérification des documents, mais elle renforce également la sécurité en effectuant des vérifications croisées pour identifier toutes les divergences de données qui pourraient indiquer une fraude. Par ailleurs, Regula Document Reader SDK revérifie les documents biométriques sur le serveur dans le périmètre sécurisé du client afin de s’assurer que la puce est authentique et que ses données n’ont pas été clonées ou manipulées, ce qui permet d’éviter les fraudes sophistiquées. La vaste base de données de modèles de documents de la solution comprend plus de 13 900 modèles provenant de 249 pays et territoires, ce qui garantit une couverture complète et un traitement sans faille pour les participants à des événements internationaux.

La mise en œuvre de la technologie Regula a déjà connu un succès remarquable lors d’événements récents, tels qu’Untold Dubai, visité par plus de 185 000 personnes, et Massif en Roumanie, avec une capacité d’accueil de 12 000 personnes par jour. Cette solution mobile harmonisée a permis de réduire les files d’attente et le travail manuel, et a reçu des commentaires extrêmement positifs de la part du personnel et des participants.

À long terme, Netpositive s’attend à réduire les dépenses liées à l’achat d’appareils et à diminuer considérablement le nombre de problèmes techniques liés au processus de remboursement, qui étaient relativement fréquents avec la solution précédente.

« Nous n’en sommes qu’au début de la transformation du processus d’admission à l’accès et nous pensons que nous obtiendrons des résultats plus tangibles au cours de la prochaine saison de festivals d’été. Mais nous sommes sûrs d’une chose : avec cette nouvelle solution basée sur le SDK Regula Document Reader, nous avons réalisé une véritable innovation. La réinvention du processus de remboursement nous a permis de devenir plus compétitifs et de renforcer notre position sur le marché », déclare Mátyás Török, fondateur et directeur général de Netpositive.

« Notre collaboration avec Netpositive montre non seulement l’importance d’une vérification d’identité solide et efficace, mais établit également une nouvelle norme pour la gestion de l’accès aux événements de grande envergure. Nous sommes fiers de contribuer à la création d’expériences événementielles plus sûres et plus efficaces dans le monde entier », déclare Ihar Kliashchou, directeur de la technologie chez Regula.

Pour plus d’informations sur la façon dont Netpositive transforme la gestion des accès aux événements avec les solutions IDV de Regula, lisez la success-story.

À propos de Netpositive

Netpositive crée des solutions numériques à grande échelle, uniques et résistantes à la charge. Avec plus de 50 partenaires, 500 événements internationaux et 36 millions d’utilisateurs uniques, Netpositive est devenu le premier fournisseur de services informatiques événementiels d’Europe centrale au cours des 10 dernières années. Vous pouvez rencontrer son personnel et son écosystème Backstage Ticketing autodéveloppé lors de plusieurs événements nationaux et internationaux, y compris des festivals de musique primés comme Sziget (Hongrie) et Untold (Roumanie).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netpositive.hu.

À propos de Regula

Regula est un développeur mondial de dispositifs médico-légaux et de solutions de vérification d'identité. Dotés de plus de 30 ans d'expérience dans la recherche médico-légale et possédant la plus grande bibliothèque de modèles de documents au monde, nous créons des technologies révolutionnaires dans le domaine de la vérification de documents et de la biométrie. Nos solutions matérielles et logicielles permettent à plus de 1 000 organismes et 80 services de contrôle des frontières dans le monde de fournir un service client de premier ordre sans compromettre la sûreté, la sécurité ou la rapidité. Regula a été nommé à plusieurs reprises fournisseur représentatif dans le Gartner® Market Guide for Identity Verification.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.regulaforensics.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.