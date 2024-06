DEWA s'impose comme leader aux Émirats arabes unis en matière de perception de la durabilité et de la croissance de la valeur de marque.

DEWA leads in the UAE in sustainability perceptions and brand value growth (Photo: AETOSWire)

Dubaï, Emirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Brand Finance, le premier cabinet d’évaluation des marques au monde, a révélé que l'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA) est reconnue comme ayant le plus fort engagement envers la durabilité environnementale de toutes les marques des Émirats arabes unis. Le rapport de Brand Finance indique également que DEWA est la marque de services publics la plus valorisée dans le secteur des services aux collectivités aux Émirats Arabes Unis, et la deuxième dans la région, enregistrant une croissance de 3% de sa valeur de marque pour atteindre 1,1 milliard de dollars américains. Le rapport souligne l'engagement exceptionnel de DEWA envers les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), consolidant sa position de leader aux Émirats Arabes Unis en matière de perception de la durabilité environnementale.

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme la première entité en matière de perception de la durabilité environnementale aux Émirats Arabes Unis. La vision et les directives de nos dirigeants éclairés guident nos efforts déployés pour adopter et développer la durabilité, qui constitue la pierre angulaire de tous les plans de développement social, économique et environnemental. Cet exploit important reflète la reconnaissance publique de notre engagement indéfectible envers les pratiques durables et notre rôle majeur à réaliser la vision de Dubaï pour un avenir plus vert. Chez DEWA, nous continuons d'intégrer la durabilité dans tous les aspects de nos opérations, en veillant à contribuer positivement à l'économie, à l'environnement et à la société », a déclaré S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur général et PDG de DEWA.

Pour sa part, David Haigh, président-directeur général de Brand Finance a déclaré : « DEWA opère dans un environnement difficile, fournissant des services publics essentiels dans un environnement en pénurie d’eau et de ressources, à une population en croissance rapide et aux attentes élevées. Garantir la durabilité de ses opérations et gérer sa réputation dans cet environnement s’avère un défi important, mais que DEWA relève clairement avec habileté ».

Le rapport de Brand Finance souligne également les initiatives globales de DEWA visant à améliorer la durabilité dans toutes ses activités. Parmi les projets clés ayant contribué à cette reconnaissance figure le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le plus grand parc solaire à site unique au monde, avec une capacité de production prévue de plus de 5 000 mégawatts (MW) d'ici 2030. Le vaste portefeuille de projets innovants de DEWA, tels que le projet d'hydrogène vert, l'initiative EV Green Charger et le réseau intelligent, reflète son engagement à utiliser des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité énergétique et hydrique et stimuler la transition énergétique aux Émirats arabes unis.

Source : AETOSWire