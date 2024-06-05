Sisvel 宣传活动为蜂窝物联网装置制造商揭开专利的神秘面纱

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为领先的蜂窝物联网专利池营运商，Sisvel 推出一项新的资讯宣传活动，帮助物联网装置制造商导航在实施NB-IoT 和LTE-M 标准时涉及的法律问题，并了解业界为确保这些技术持续发展而打造的简单又高效的解决方案。

这项新宣传活动可以在 iotpatentpool.com 上找到，它为物联网产品制造商开启了解技术许可世界的大门。该活动简单介绍了专利、标准、许可和专利池等概念。该专案还解释了忽略这些重要主题可能会给公司带来的潜在风险，以及与众多不同专利权人进行一对一谈判许可所需付出的成本和时间。

蜂窝物联网市场非常多样化，中小型企业不断推出新的解决方案，以实现智能城市、智能电网、智能农业和智能供应链。不像电信行业中的老牌企业那样，其中许多新兴企业没有大型法律部门，也不具备丰富的商业知识产权经验。

Sisvel 蜂窝物联网专利池让成品制造商能够以一笔快速、简单且低成本的交易方式，取得30 多家主要创新企业持有的NB-IoT 和LTE-M 标准必要专利，让他们可以腾出更多时间和金钱，专注于他们最擅长的领域——将有用的互联产品带入市场。

Sisvel 最近宣布与领先的物联网模组制造商 Nordic Semiconductor 达成的许可协议，展示了该许可项目的价值主张得到强而有力的市场验证。透过这场资讯宣传活动，Sisvel 旨在尽量向更多的物联网持份者传达一个重要讯息——专利是推动蜂窝创新不容忽视的动力，而不是采用物联网技术的障碍。

关于 Sisvel

Sisvel 坚信协作、独创和效率的重要性，以弥合专利所有者和希望获得其技术者的需求。在复杂且不断发展的市场中，我们的指导原则是通过开发和实施灵活、容易获取的商业解决方案，创造一个公平的竞争环境。

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