杜拜水電局實踐永續發展觀念與品牌價值成長，成就超越阿拉伯聯合大公國各級機構組織

阿拉伯聯合大公國，杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 一流國際品牌評估顧問公司「Brand Finance」表揚杜拜水電局 (DEWA)，認為它在阿拉伯聯合大公國的眾多品牌中表現了最強烈的環保永續熱誠。Brand Finance還指出，杜拜水電局是阿拉伯聯合大公國最有價值的公用事業品牌，在該地區名列第二高位，品牌價值成長了3%，達到11億美元。這份報告凸顯杜拜水電局堅持環境、社會和治理 (ESG) 原則的決心過人，奠定了它引領阿拉伯聯合大公國落實環境永續概念的地位。

「獲肯定被視為阿拉伯聯合大公國落實環境永續概念的領先實體，我們深感榮幸。永續是任何社會、經濟和環境發展計畫的基石。我們睿智的領導人依循其願景和方針引導我們施行並增進永續工作。這份重要成就證明公眾認可我們實踐永續的不懈努力、以及我們推動杜拜打造綠色未來的出色表現。杜拜水電局將繼續將永續性整合至部門運作的各個環節，確保對經濟、環境和社會做出正面貢獻。」杜拜水電局董事總經理兼執行長Saeed Mohammed Al Tayer閣下表示。

「杜拜水電局在困境中突破運作格局，在這個水源匱乏、資源短缺的環境為快速成長的人口建設重大公用事業，同時抱持崇高的期望。在這樣的脈絡下確保其運作的永續性、並維護其聲譽，是一項極大的挑戰，但杜拜水電局已清楚證實它確有這份管理能力。」Brand Finance主席暨執行長David Haigh表示。

Brand Finance的報告還表明杜拜水電局備有全盤性的倡議，以加強全面運作的永續性為標的。獲認可的關鍵計畫包括Mohammed bin Rashid Al Maktoum太陽能園區，這是全球規模最大的單一場址太陽能園區，計劃在2030年之前生產5000兆瓦以上的電量。杜拜水電局執行綠氫計畫、電動車綠色充電器計畫和智慧型電網等大量創新計劃組合，反映它有志運用先進科技改善能源及用水效率、驅策阿拉伯聯合大公國能源轉型。

資料來源：AETOSWire

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