Sisvel 宣傳活動為蜂窩物聯網裝置製造商揭開專利的神秘面紗

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 作為領先的蜂窩物聯網專利池營運商，Sisvel 推出一項新的資訊宣傳活動，幫助物聯網裝置製造商導航在實施NB-IoT 和LTE-M 標準時涉及的法律問題，並瞭解業界為確保這些技術持續發展而打造的簡單又高效的解決方案。

這項新宣傳活動可以在 iotpatentpool.com 上找到，它為物聯網產品製造商開啟瞭解技術許可世界的大門。該活動簡單介紹了專利、標準、許可和專利池等概念。該專案還解釋了忽略這些重要主題可能會給公司帶來的潛在風險，以及與眾多不同專利權人進行一對一談判許可所需付出的成本和時間。

蜂窩物聯網市場非常多樣化，中小型企業不斷推出新的解決方案，以實現智慧城市、智慧電網、智慧農業和智慧供應鏈。不像電信行業中的老牌企業那樣，其中許多新興企業沒有大型法律部門，也不具備豐富的商業智慧財產權經驗。

Sisvel 蜂窩物聯網專利池讓成品製造商能夠以一筆快速、簡單且低成本的交易方式，取得 30 多家主要創新企業持有的 NB-IoT 和 LTE-M 標準必要專利，讓他們可以騰出更多時間和金錢，專注於他們最擅長的領域——將有用的互聯產品带入市場。

Sisvel 最近宣佈與領先的物聯網模組製造商 Nordic Semiconductor 達成的許可協議，展示了該許可項目的價值主張得到強而有力的市場驗證。透過這場資訊宣傳活動，Sisvel 旨在盡量向更多的物聯網持份者傳達一個重要訊息——專利是推動蜂窩創新不容忽視的動力，而不是採用物聯網技術的障礙。

關於 Sisvel

Sisvel 堅信協作、獨創和效率的重要性，以彌合專利所有者和希望獲得其技術者的需求。在複雜且不斷發展的市場中，我們的指導原則是通過開發和實施靈活、容易獲取的商業解決方案，創造一個公平的競爭環境。

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