Visa發行第100億個代碼化卡號，為全球漸增的電子商務創造400億美元的價值

Visa宣布已發行第100億個代碼化卡號。自2014年推出這項技術迄今，Visa發行的代碼化卡號數量已超過100億。

Visa宣布已發行第100億個代碼化卡號。自2014年推出這項技術迄今，Visa發行的代碼化卡號數量已超過100億。

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Visa今天宣布其代碼化技術跨越重要里程碑，為全球企業漸增的電子商務創造400餘億美元1收益，並在去年避免了6.5億美元2的詐欺損失。自2014年推出這項技術迄今，Visa發行的代碼化卡號數量已超過100億。

過去10年來，Visa不斷透過代碼化服務加強支付生態系統的安全性。這項技術用可隱藏敏感支付資料的金鑰來取代敏感的個人資料。代碼化服務可嵌入任何設備以提升數位支付的安全性，且對詐騙者來說幾乎毫無用處。

目前，Visa處理的交易有29%使用代碼3，不僅說明其應用面的廣大，還證實消費者對這種安全支付辦法確有信心。

代碼化技術也讓全球支付核准率提高了6個基點。總體來說，代碼化技術最高可將詐騙比率降低60%，讓企業交易更加順利，對消費者和各種規模的商家來說，無異於提供了一顆定心丸4。

「今日這項里程碑成就表明，自從我們在10年前引入代碼化以來，該技術的影響力已及於整個支付生態系統。」Visa產品長Jack Forestell說，「從在手機上擊鍵支付，到在人工智慧時代開創對資料有更多控制權的未來，代碼化已經改變了整套遊戲規則，保護線上支付的安全，並為更多創新鋪路。」

今天在阿姆斯特丹「Money20/20」現場宣布這項里程碑成就的Visa於2020年發行其第10億個代碼化卡號。部分由於疫情期間數位化加速的緣故，代碼的應用在過去四年中顯著增加。如今已有8000多家發卡單位支持代碼化，全球有200多個市場獲得這項技術支援。在過去12個月中，每天使用Visa代碼化服務進行交易的電子商務商家突破了150萬。

代碼化的未來：變革消費者體驗

Visa最近執行的一項調查顯示，全球僅有不到三分之一的消費者認為對自己的資料握有掌控權5，而且僅有略高於三分之一的消費者完全了解自己的資料如何被使用。然而，代碼化服務可以解鎖個人化與安全性的新紀元，讓消費者控制他們的資料、核准使用這些資料的時間與場合，以獲得更個人化的體驗。

在不遠的將來，Visa資料代碼可協助商家及商業平台以透明且賦能使用者的方式使用資料。也就是說，您可以決定誰有權取用您的資料（以及何時失去這種權利），以及資料的使用方式。人工智慧驅動的Visa資料代碼化服務讓消費者可以直接從他們的銀行應用程式查看、同意和撤銷資料共享存取權限。

「過去10年來，Visa注資擴展其代碼化基礎設施，為歐洲的消費者及商家、以及幾近全球每個市場發展更安全便利的數位商務。」今天在阿姆斯特丹宣布這項消息的是Visa Europe產品及解決方案資深副總裁Mehret Habteab，他如此表示，「人工智慧已開始創造更加個人化的線上體驗，因此，我們運用代碼化專長賦予群眾更多的支付資料掌控權。」

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，便利200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的支付交易。我們的使命是透過最具創新性、便捷性、可靠性和安全性的支付網絡來串連世界，從而促進個人、企業和經濟體的繁榮發展。我們深信經濟與每個人、每一地息息相關，能夠改善每個人、每一地的生活，並認為可及性是未來財富流動的基礎。欲瞭解更多資訊，請造訪 Visa.com.

1 VisaNet 2023日曆年代碼化和非代碼化憑證的信用卡和簽帳金融卡全球無卡支付 (CNP) 量

2 Risk Datamart 2023日曆年Visa 處理的代碼化和非代碼化憑證全球無卡支付 (CNP) 量

3 Visanet，截至2024年4月Visa處理的交易量

4 Visanet，截至2024年4月Visa處理的交易量

5 Visa消費者賦權研究 (Visa Consumer Empowerment Research)，2023年

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