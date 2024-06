A DVLA e a Thales reduzem a pegada de carbono da carteira de motorista e dos cartões de residência do Reino Unido

MEUDON, França--(BUSINESS WIRE)--A Agência de Licenciamento de Motoristas e Veículos (DVLA) do governo do Reino Unido fez parceria com a Thales para reduzir a pegada de carbono em suas carteiras de motorista, bem como em cartões de tacógrafo e de residência. Desde 2018, a Thales diminuiu em mais de um terço as emissões de CO 2 associadas aos 12 milhões de cartões que fornece à DVLA todos os anos, sem comprometer a excelente segurança, durabilidade e relação custo-benefício proporcionada por estes produtos.

A DVLA é responsável por manter registos precisos de mais de 52 milhões de motoristas na Grã-Bretanha e mais de 46 milhões de veículos em todo o Reino Unido. É também reconhecida como um centro de excelência em obter e emitir documentos nacionais seguros. Desde 2012, a Thales fornece à DVLA carteiras de motorista em policarbonato, uma gama de cartões de tacógrafo (para operações como registrar e armazenar a atividade de motoristas comerciais) e cartões de residência para cidadãos da UE comprovarem seu direito de viver e trabalhar no Reino Unido.

As principais iniciativas empreendidas pela Thales incluem a adoção de princípios de design ecológico em todo o seu portfólio de carteiras de identidade. Por exemplo, o tamanho dos microcontroladores sem contato incorporados nos cartões de tacógrafo e de residência do Reino Unido foi diminuído para metade, resultando em uma redução equivalente nas emissões de CO 2 em microcontroladores enquanto mantém os aplicativos e recursos de segurança inalterados.

Além disto, as fábricas da Thales que fabricam cartões são credenciadas pela norma ISO 50001, com foco na eficiência energética. Todas estas fábricas utilizam eletricidade 100% renovável, representando mais de 70% de seu consumo total de energia. Estas melhorias resultaram em uma redução de mais de 80% das emissões referentes à produção (escopo 1 e 2) desde 2018.

Para as emissões restantes dos cartões DVLA e anualmente, a Thales investe em programas de compensação de carbono de alta qualidade com organizações de compensação de carbono reconhecidas de modo independente, como a Climate Impact Partners. Para o contrato DVLA, estas incluem plantação de florestas no Reino Unido, restauração de manguezais no Quénia e distribuição de fornos de energia limpa em Bangladesh. No total, a Thales já compensou 3.000 toneladas de emissões de CO 2 em nome da DVLA.

"Assim como a DVLA, a Thales está no caminho para zero emissão líquida e utiliza ferramentas padrão do setor para calcular as Avaliações do Ciclo de Vida de seus produtos. Esta calculadora abrangente1 avalia o impacto ambiental dos materiais, embalagens, transporte, produção e distribuição de documentos, bem como o fim da vida útil. Junto com a DVLA, exploramos continuamente novas oportunidades para melhorar a sustentabilidade dos milhões de cartões fornecidos pela Thales, ao buscar materiais e soluções mais responsáveis. Ao mesmo tempo, continuamos concentrados na necessidade de manter a segurança e integridade das credenciais de identidade e oferecer uma relação custo-benefício excepcional a governos e órgãos públicos", disse Nathalie Gosset, Vice-Presidente de Soluções de Documentos de Identidade na Thales

1 Este enfoque foi desenvolvido com a Quantis, uma consultoria líder em sustentabilidade ambiental, agora apoiada pela Solinnen, uma consultoria de especialistas especializada em Avaliação do Ciclo de Vida, seguindo padrões reconhecidos que consideram o ciclo de vida completo dos produtos avaliados e cobrem o escopo associado 1, 2 e 3.

