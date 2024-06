Spruce Biosciences et HMNC Brain Health annoncent une collaboration stratégique pour le développement d’un traitement du trouble dépressif majeur (TDM)

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie et MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Spruce Biosciences, Inc. (Nasdaq : SPRB) (« Spruce »), une société biopharmaceutique en phase avancée de développement axée sur le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies pour les troubles endocriniens et neurologiques présentant d’importants besoins médicaux non satisfaits, et HMNC Brain Health GmbH (« HMNC »), une société biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la psychiatrie de précision, ont annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique pour développer le produit candidat de Spruce, le tildacerfont, un antagoniste de deuxième génération du récepteur CRF 1 , avec le diagnostic compagnon de HMNC, l’outil de sélection génétique Cortibon (« Cortibon »), pour le traitement du TDM.

« Nous pensons que Cortibon a le potentiel de faire progresser le tildacerfont en tant que thérapie de précision pour la médecine personnalisée chez les patients souffrant de TDM », déclare Javier Szwarcberg, directeur général de Spruce Biosciences. « La neurotransmission hyperactive du facteur de libération de la corticotropine (CRF) et la transduction du signal du récepteur CRF 1 sont des mécanismes critiques pour la physiopathologie du stress qui peut conduire à la dépression majeure. Le tildacerfont peut agir sur les réponses au stress, ce qui pourrait permettre de traiter jusqu’à 50 % des patients souffrant de TDM dans le monde entier grâce à Cortibon. Nous sommes ravis de collaborer avec HMNC et de lancer une étude pilote de phase 2 sur le tildacerfont et Cortibon pour le traitement du TDM dans le courant de l’année. »

« Le traitement du TDM est entravé par l’hétérogénéité des patients, ce qui signifie que de nombreux patients ne répondront pas de manière adéquate aux thérapies actuellement utilisées. La collaboration entre HMNC et Spruce marque une étape importante dans notre mission visant à apporter des traitements innovants aux patients souffrant de dépression. La combinaison de notre diagnostic compagnon avec la thérapie prometteuse de Spruce offre une nouvelle voie pour la psychiatrie de précision », déclare Maximilian Doebler, directeur commercial de HMNC. « Les traitements traditionnels sont souvent insuffisants et enferment les patients dans un cycle coûteux d’essais et d’erreurs. Notre plateforme utilise des marqueurs génétiques pour prédire les réponses aux médicaments psychiatriques, ce qui pourrait améliorer l’efficacité des traitements et réduire les coûts. Cette collaboration représente une nouvelle ère dans la gestion de la santé mentale. »

Dans le cadre de cet accord, HMNC financera et mènera une étude pilote de phase 2 du tildacerfont chez des patients atteints de troubles mentaux chroniques, qui seront sélectionnés à l’aide de Cortibon. Spruce a l’option d’acquérir les droits exclusifs mondiaux de Cortibon à l’issue de l’étude, si les résultats sont positifs. Si Spruce exerce son option, elle sera responsable du développement et de la commercialisation à l’échelle mondiale du tildacerfont et de Cortibon pour le traitement du TDM dans le cadre d’une collaboration qui s’appuie sur l’expertise continue de HMNC en matière de psychiatrie de précision et de diagnostics compagnons. Selon les termes de la licence, HMNC aura le droit de recevoir certains paiements intermédiaires et des redevances progressives sur les ventes nettes du tildacerfont dans le traitement du TDM.

À propos du tildacerfont

Le tildacerfont est un antagoniste oral, non stéroïdien, puissant et hautement sélectif du récepteur CRF 1 , qui est le récepteur du facteur de libération de la corticotropine (CRF), une hormone sécrétée par l’hypothalamus. Le récepteur CRF 1 est abondamment exprimé dans le cerveau et l’hypophyse, où il est le principal régulateur de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS). En bloquant le récepteur CRF 1 , le tildacerfont a le potentiel de traiter la neurotransmission cérébrale hyperactive du CRF et le fonctionnement aberrant de l’axe HHS chez les patients souffrant de troubles dépressifs majeurs (TDM). Aucun événement indésirable grave lié au médicament n’a été signalé en relation avec le traitement par tildacerfont dans les études achevées.

À propos de Cortibon

Cortibon est le diagnostic compagnon exclusif de HMNC, qui représente une approche potentiellement révolutionnaire dans le traitement du trouble dépressif majeur (TDM). En utilisant des marqueurs génétiques, Cortibon vise à identifier les patients souffrant de troubles dépressifs majeurs qui sont plus susceptibles de répondre à l’antagonisme du récepteur CRF 1 , améliorant ainsi les résultats du traitement et réduisant la période d’essai et d’erreur typique dans le traitement de la dépression. Les traitements traditionnels entraînent souvent des délais d’apparition longs et des taux de réponse insuffisants, ce qui enferme les patients dans un cycle d’essais et d’erreurs coûteux et prolongé. Cortibon pourrait radicalement changer ce paradigme en améliorant l’efficacité du traitement et en réduisant à la fois les coûts et les délais.

À propos de Spruce Biosciences

Spruce Biosciences est une société biopharmaceutique en phase avancée de développement qui se consacre à la mise au point et à la commercialisation de nouvelles thérapies pour les troubles endocriniens et neurologiques dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Spruce développe son produit candidat, le tildacerfont, un antagoniste oral de deuxième génération du récepteur CRF 1 , pour le traitement de l’hyperplasie congénitale des surrénales (HCS), du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) et du trouble dépressif majeur (TDM). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sprucebio.com et suivez-nous sur X @Spruce_Bio, LinkedIn, Facebook et YouTube.

À propos de HMNC Brain Health

HMNC Brain Health (HMNC Holding GmbH) est une société biopharmaceutique internationale spécialisée dans la psychiatrie de précision, dont le siège se trouve à Munich, en Allemagne. Elle est pionnière dans le développement de thérapies personnalisées basées sur des diagnostics compagnons prédictifs, ce qui permet d’obtenir des taux de rémission plus élevés dans les populations identifiées par les diagnostics compagnons. L’entreprise développe des pipelines uniques pour cibler à la fois le trouble dépressif majeur (MDD) et la dépression résistante au traitement (TRD) et dirige trois programmes de développement de la dépression en phase 2. Elle est présente à la fois en Allemagne et aux États-Unis et est soutenue par un investisseur en capital-risque de renommée mondiale, plusieurs membres de bureau de gestion de patrimoine et un investisseur stratégique dans le domaine de la santé. Plus d’informations sont disponibles sur www.hmnc-brainhealth.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques sont des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant, entre autres, la conception, les résultats, la conduite, les progrès et le calendrier des essais cliniques de Spruce ; les attentes de Spruce concernant le début de l’étude POC de phase 2 du tildacerfont et de Cortibon chez des patients atteints de TDM au quatrième trimestre 2024 ; le potentiel de Cortibon de permettre au tildacerfont d’être avancé en tant que thérapeutique de précision pour le TDM et d’autres troubles ; le potentiel du tildacerfont de médier les réponses au stress et le produit candidat de Spruce, la stratégie et les questions réglementaires. Étant donné que ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Des mots tels qu’« anticiper », « peut », « sera », « potentiel » et des expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de Spruce et impliquent des hypothèses qui peuvent ne jamais se concrétiser ou s’avérer incorrectes. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives en raison de divers risques et incertitudes, qui incluent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes associés aux activités de Spruce en général, l’impact des événements géopolitiques et macroéconomiques et les autres risques décrits dans les documents déposés par Spruce auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date à laquelle elles ont été faites et sont basées sur les hypothèses et les estimations de la direction à cette date. Spruce ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations pour refléter des événements qui se produisent ou des circonstances qui existent après la date à laquelle elles ont été faites, sauf si la loi l’exige.

