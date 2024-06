Visa émet son dix milliardième token, générant 40 milliards de dollars en e-commerce incrémentiel à l'échelle mondiale

Visa announces it has issued more 10 billion tokens since the technology was launched in 2014.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa annonce aujourd'hui une étape importante franchie par sa technologie de tokenisation, révélant que les tokens Visa ont généré plus de 40 milliards de dollars1 en revenus de commerce électronique incrémentiel pour les entreprises du monde entier et économisé 650 millions de dollars2 en fraude au cours de la dernière année. Visa a également annoncé avoir émis plus de dix milliards de tokens depuis le lancement de la technologie en 2014.

Au cours des dix dernières années, Visa a encore renforcé la sécurité dans l’ensemble de l’écosystème des paiements grâce à la tokenisation, une technologie qui remplace les données à caractère personnel sensibles par une clé cryptographique qui dissimule les données de paiement sensibles. La tokenisation peut être intégrée à n'importe quel appareil, ce qui rend les paiements numériques plus sécurisés, tout en étant pratiquement inexploitable par les fraudeurs.

Actuellement, 29 % de toutes les transactions traitées par Visa utilisent des tokens3, ce qui reflète leur adoption généralisée et la confiance que les consommateurs accordent à ce mode de paiement sécurisé.

La technologie de tokenisation a également entraîné une augmentation de six points de base des taux d'approbation des paiements à l'échelle mondiale. Dans l’ensemble, la tokenisation peut réduire le taux de fraude jusqu’à 60 %, offrant aux entreprises des transactions plus efficaces et une tranquillité d’esprit indispensable aux consommateurs et aux commerçants de toutes tailles4.

« L’étape franchie aujourd’hui représente l’impact que la tokenisation a eu sur l’ensemble de l’écosystème des paiements depuis que nous avons lancé cette technologie il y a dix ans », déclare Jack Forestell, directeur des produits chez Visa. « Les tokens ont changé la donne, en sécurisant les paiements en ligne et en ouvrant la voie à davantage d’innovations, en passant du fait de taper pour payer sur un téléphone à un avenir dans lequel nous aurons plus de contrôle sur nos données à l’ère de l’IA. »

Visa, qui a annoncé ce jalon en direct sur scène à Money20/20 à Amsterdam aujourd'hui, a émis son milliardième token en 2020. En partie en raison du passage au numérique pendant la pandémie, l’adoption des tokens s’est considérablement accélérée au cours des quatre dernières années. Aujourd'hui, plus de 8 000 émetteurs sont activés pour la tokenisation, avec plus de 200 marchés dotés de cette technologie à l'échelle mondiale. Au cours des 12 derniers mois, plus de 1,5 million de marchands de commerce électronique ont effectué des transactions avec des tokens Visa au quotidien.

L'avenir des tokens : transformer l'expérience du consommateur

Une récente enquête Visa a révélé que moins d’un tiers des consommateurs dans le monde se sentent maîtres de leurs données5, et seulement un peu plus d’un tiers comprennent parfaitement comment leurs données sont utilisées. Cependant, la tokenisation peut ouvrir une toute nouvelle ère de personnalisation et de sécurité, dans laquelle les consommateurs contrôlent leurs données et approuvent quand et où elles peuvent être partagées pour une expérience plus personnalisée.

Dans un avenir pas si lointain, les tokens de données Visa pourraient aider les commerçants et les plateformes de commerce à utiliser vos données d’une manière qui soit à la fois transparente et vous donne le contrôle, ce qui signifie que vous décidez qui a accès à vos données (et quand ils ne l'ont plus) ainsi que la façon dont vos données seront utilisées. Optimisés par l'IA, les tokens de données Visa permettent aux consommateurs de visualiser, de consentir et de révoquer l'accès au partage de données, directement depuis leur application bancaire.

« Au cours des dix dernières années, Visa a investi dans la mise à l'échelle de son infrastructure de tokens afin d'alimenter un commerce numérique plus sûr et plus pratique pour les consommateurs et les commerçants ici en Europe et sur presque tous les marchés du monde », déclare Mehret Habteab, vice-président principal des produits et des solutions chez Visa Europe, qui a fait cette annonce aujourd'hui à Amsterdam. « Alors que l’IA commence à créer des expériences plus personnalisées en ligne, nous utilisons notre expertise en matière de tokens pour donner aux gens plus de contrôle sur leurs données de paiement. »

